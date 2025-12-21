Была обычной продавщицей, а стала известным блогером: история кассирши, которая однажды проснулась знаменитой

Жизнерадостность и доброта стали визитной карточкой блогера Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Приветик, мои светлячки!» — ласково обращается к подписчикам 50-летняя блогер из Омска. Всего полтора месяца назад жизнь Светланы была серой рутиной, работа — дом, а теперь десятки тысяч людей ждут от нее душевных видео. В ее глазах, несмотря на усталость после 12-часовой смены в супермаркете, сияет настоящее счастье.

Как одиночество превратилось в море света и любви, которые Светлана транслирует в соцсети, читайте в материале NGS55.RU.

Делясь позитивом с другими, Светлана сама становится счастливее Источник: NGS55.RU

Кассир с открытой улыбкой

День Светланы начинается с кассы и утренних покупателей: «Стою на кассе, пока не придет второй продавец, затем иду раскладывать товар».

Каждый новый подписчик и добрый комментарий заставляют Светлану продолжать снимать видео Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Она работает быстро и сноровисто: пробивает покупки, расставляет упаковки на полке, чтобы все было «красивенько и аккуратненько». Но главное, что запоминается каждому посетителю, — ее открытая добрая улыбка и сияющие глаза.

В перерывах между сменами продавец достает телефон, чтобы записать душевное видео или прочитать теплые комментарии от подписчиков — их буквально сотни под каждым постом. Доброта и искренность оказались востребованы — за полтора месяца на блогера подписались более 30 тысяч человек.

Житейские истории пользуются популярностью Источник: prostosveta_inst / instagram.com* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

Правда, так было не всегда. Еще недавно будни Светланы выглядели совсем иначе.

Дорога в Омск: из Казахстана через деревню

Эта фотография — первая, которую блогер выложила в свой телеграм-канал Источник: Prosto Sveta / T.me

Путь Светланы начался далеко от Омска: «Мы жили в Казахстане с родителями. У мамы с папой была большая семья: 8 детей, из которых я вторая по счету».

После школы поступила в местный сельскохозяйственный техникум. Правда, спустя год вышла замуж, и учебу пришлось бросить.

«В 1995 году вместе с родителями и мужем переехали в Кормиловский район. Работу там нельзя было назвать простой: трудилась на ферме то дояркой, то телятницей. За время жизни в районе родилось трое детей: два сына и дочка. Около 10 лет назад, когда начали разваливаться деревни, дети подросли, переехали в город и давай мне говорить, чтобы я тоже в город переезжала. Поближе к ним».

С сыновьями Светлана живет в одном городе, а дочь перебралась в Санкт-Петербург Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

На переезд Светлана решилась восемь лет назад. Честно — было страшновато: «Я все переживала, как я буду жить в съемной квартире. Мне дети объяснили, что многие живут на съемных, поэтому я рискнула и поехала».

После переезда быстро устроилась работу, но душа хотела чего-то большего.

Жизнь до блога

Работа в супермаркете требует много сил Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Казалось бы, городская жизнь должна быть интересней, чем в деревне. Но будни Светланы были похожи один на другой и текли тихо, почти незаметно:

«До того, как начала блог вести, дни шли по одному плану: работа — дом, работа — дом. Приду, покушаю, с детьми пообщаюсь, немножко в телефоне посижу, фильм посмотрю и спать. На выходных уборка, стирка, телевизор посмотрю, отдохну и все по новой».

Продавщица признается, что друзьями в Омске ей так и не удалось обзавестись.

«Друзей нет. Почему так получилось, не знаю. Я всегда ко всем с добром отношусь, но как таковых друзей нет. После работы, несмотря на общение с покупателями, оставалась легкая грусть, что не было близкого человека», — Светлана пожимает плечами.

Дети, у которых свои семьи, не могли быть рядом каждый день. И хотя почти все живут рядом — только дочь уехала в Санкт-Петербург — часто видеться не получалось. Муж, первая и единственная любовь, умер много лет назад. После этого Светлана пыталась строить отношения, но ничего не получилось. При этом признается, что сейчас мужчину не ищет.

«Мама, тебе скучно»

Благодаря поддержке детей Светлана начала развивать соцсети Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Перемены пришли оттуда, откуда не ждала. Идею подал средний сын, который особенно переживал за маму.

«Он мне говорит, „Мама, тебе скучно, одиноко одной. Мы к тебе все равно редко приезжаем“. И чтобы как-то скрасить ситуацию, предложил мне вести блог в ТикТоке. Мне сначала идея показалась страшной. Я не знала же, что это за сфера», — говорит Светлана.

Сын стал терпеливым учителем и опорой. Первое видео они записывали вместе, он подсказывал, что и как делать.

«Мне было страшно, я думала, что если мой блог и будет развиваться, то постепенно», — продолжает блогер.

Только алгоритмы социальных сетей решили по-другому. Очень быстро на начинающего тиктокера подписались больше 30 тысяч человек. Ее видео комментируют люди со всех уголков России.

«Я просто начала рассказывать о работе, о воспоминаниях из казахстанского детства. О забавных случаях из жизни. Меня радует, что комментарии оставляют положительные. Все меня любят, всем понравилось, мне так это приятно», — улыбается Светлана.

Придумывать темы для видео не приходится: Светлана рассказывает о себе и своей жизни Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Душевность и ностальгические истории нашли отклик у людей самого разного возраста.

«Я думаю, что сейчас людям не хватает тепла. Поэтому всем так нравятся старые хорошие добрые воспоминания. Те, кто помоложе, часто пишут: „Ой, мама мне тоже это рассказывала“».

Недавно продавец поделилась с подписчиками, как они с семьей готовились к Новому году в детстве: «Перед праздником папа ходил в лес за елкой, а мы сидели у окна и ждали его как волшебника. Папа возвращался замерзший с пушистой елкой и доставал из кармана конфеты: „Это зайчик подарил“. Мы так радовались, нам те конфеты казались волшебными и самыми вкусными».

Теплые воспоминания согревают Источник: prostosveta_inst / instagram.com*

Очень быстро Светлану начали узнавать на улице и в супермаркете.

«Мне кажется, люди со стороны как-то смотрят по-другому. В магазине меня многие узнают, подходят и говорят: „Вы такая крутая“, „Вы молодец“, „Продолжайте“, „Удачи вам“. Это так приятно», — делится блогер.

«Говорили, что это ерунда»

Негативных комментариев в сети у женщины нет, но в реальной жизни есть люди, которые считают ее затею странной Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Не все вокруг сразу приняли новое увлечение Светланы. Коллеги смотрели с недоумением. «Для некоторых это странно выглядит, да. Многие желают мне удачи, но некоторые смотрят немного косо. Родственники отнеслись скептически, сначала говорили, что это ерунда и ничего не получится».

Но, когда пришел настоящий успех, мнения изменились. «Сейчас за меня все рады, ждут каждое мое видео».

Особенно трогает реакция детей, которые стали главной поддержкой. Средний сын продолжает помогать с техническими вопросами. «Я советуюсь с ним, он иногда говорит, что отвечать в комментариях. Конечно, все рады за меня, все довольны. Мне кажется, гордятся мной».

«Стало интересней жить»

Теперь у Светланы появились отдушина и новое занятие Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

По словам Светланы, сейчас у нее нет ни минуты покоя: «Я постоянно думаю, что такого интересного сделать, рассказать, преподнести, заснять. Я даже не устаю, потому что жизнь наполнена смыслом и общением».

Появились и первые материальные плоды — рекламные предложения. Подписчики шлют подарки, которые блогер бережно откладывает на новогоднюю распаковку. Глядя на все, что происходит, осторожно строит планы: «Хотелось бы в дальнейшем немного на этом зарабатывать». Пока что она живет на зарплату — в магазине ей платят 35 тысяч рублей. Хватает на съемную квартиру и на то, чтобы побаловать себя вкусняшками.

На оплату жилья уходит большая часть зарплаты продавщицы Источник: prostosveta_inst / instagram.com*

Есть и еще одно заветное желание на будущее — встретиться с подписчиками вживую, завести новых друзей.

Но самое главное — с появлением блога жизнь Светланы кардинально изменилась.

«Стало намного интереснее жить, намного. Появилось много друзей, подписчиков. Благодаря этому я воодушевилась. Негатива практически нет. Конечно, я боюсь получить негативный комментарий, это неприятно. Но, если их напишут, я все равно буду стремиться к лучшему».

