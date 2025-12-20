«Я хочу таких отношений». История супругов-пенсионеров, чьи семейные видео собирают миллионы просмотров

Пенсионеры из Березовского захватили социальные сети Источник: i_ne_vatkini / Instagram.com* (продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Владимир и Марина Иневаткины — самые активные пенсионеры Березовского Свердловской области. Они воспитывают шестерых внуков, танцуют в местном ансамбле, а еще выкладывают забавные ролики в социальных сетях. 66-летние супруги снимают небольшие юмористические сценки про свою жизнь, и эти милые видео набирают миллионы просмотров. E1.RU съездили в гости к блогерам и рассказывают их историю.

Посмотрите видеосюжет про дружных супругов Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Владимир родом из Мордовии. Еще будучи маленьким, он переехал вместе с родителями в Березовский. Здесь он окончил музыкальное училище имени Чайковского и связал с искусством свою жизнь. Теперь он обучает детей игре на баяне.

«Сейчас я работаю в Березовской коррекционной школе учителем музыки, труда и технологии. С этим городом связаны важные вехи моей жизни: это встреча с женой, наша свадьба, рождение детей и внуков. Город стал для меня родным, хоть я и родился в другом месте», — рассказывает Владимир.

Владимир работает в Березовской коррекционной школе и обожает игру на баяне Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Марина родилась в Свердловске, окончила химико-технологический техникум и долгие годы работала по специальности. А 11 лет назад она ушла на пенсию, чтобы полностью посвятить себя семье и внукам: «Я занимаюсь домом и хозяйством. Дети, сад, огород».

Марина с удовольствием вяжет для своих внучат Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Пара вместе уже 35 лет. Будущие супруги познакомились под Новый год через общих знакомых и главный праздник встречали вдвоем. Через полгода сыграли свадьбу, а теперь каждую годовщину в их доме собирается вся большая семья — трое детей и шестеро внуков.

«Я никогда не думала, что пойду на пенсию, думала, буду работать. Но у меня папа заболел, и надо было за ним ухаживать. Я уволилась, и через некоторое время он скончался. Потом родились внуки, и мне дети сказали: "Мам, не надо, не ходи никуда на работу, будешь нам помогать" », — говорит Марина.

Пара старается никогда не расставаться — они всё делают вместе Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Как призналась Марина, на пенсии действительно начинается новая жизнь. Поэтому она решила занять себя хобби — пошла на женскую гимнастику, в хор и танцевальную студию. Занятия танцами ее так затянули, что она горит ими уже 10 лет. Теперь пара вместе ездит на репетиции и побеждает в различных конкурсах.

«Мы занимаемся в клубе любителей танца имени Михаила Николаевича Баланчука. Там людям по 60–70 лет, мы выступаем, не имея никакой хореографической подготовки. Занимаем призовые места на всероссийских и международных конкурсах».

Пенсионеры обожают свой ансамбль Источник: Владимир и Марина Иневаткины

Они занимаются танцами уже 10 лет Источник: Владимир и Марина Иневаткины

Благодаря общению с внуками Владимир и Марина остаются на одной волне с молодежью. Они всегда были активными пользователями в социальных сетях, но особо ничего не публиковали. Но, глядя на успехи других блогеров, подумали: «А почему бы и нам не начать?» Первые ролики они выставили в октябре.

«Нам есть о чём рассказать: творческий коллектив и наша большая семья! Тем более новое дело — это всегда очень полезно в нашем возрасте. У нас есть очень хорошая поддержка — наши дети и внуки, которые в этом разбираются. Со временем мы планируем учиться этому, но самые простые видео мы сами снимаем», — рассказывает Марина.

Этот ролик набрал 700 тысяч просмотров! Источник: i_ne_vatkini / Instagram.com*

Пенсионеры признались, что общее дело захватило всю семью. Но они никак не ожидали, что получат такой отклик от незнакомых им людей.

«Общий охват — 16 миллионов просмотров, а подписчиков в сумме 11 тысяч. Мы до сих пор в шоке. Дети, которых я учу, были просто удивлены, как это Владимир Анатольевич стал блогером? Наш возрастной учитель по музыке, по труду стал блогером? Они всегда восхищаются и спрашивают: "Когда вы следующее видео снимете?" » — говорит Владимир.

Уральцы не ожидали, что станут популярными в соцсетях Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Несмотря на то, что Березовский — маленький город, начинающих блогеров на улицах пока не узнают. Но в социальных сетях у них уже есть армия поклонников со всех уголков России.

«Положительных комментариев очень много. Сначала мы на них отвечали, а сейчас уже просто физически нет возможности. У нас замечательные подписчики, и комментарии просто замечательные. У нас нет негатива», — рассказывает Марина.

Оцените их юмор! Источник: i_ne_vatkini / Instagram.com*

Одним из первых роликов, которые сняли Владимир и Марина, стал флешмоб «Танцуй, как Газманов». Бодрые движения повторяли все — от мала до велика. Это зажигательное видео к себе на страницу добавил и сам создатель тренда — Олег Газманов. Тогда уральцы и поняли: можно смело продолжать!

Танец лайкнул даже сам Олег Газманов! Источник: i_ne_vatkini / Instagram.com*

Некоторые сценарии семья придумывает сама, а какие-то идеи берет из интернета. И даже в юмористические ролики Владимир и Марина закладывают семейные ценности. Их цель — быть примером для нового поколения.

«Мы снимаем такие видео, которые переносят нас в жизненные ситуации. Может быть, кому-то они помогут. Помню, как ходили с мужем по магазинам, когда были молодые, и начинали там что-то нервничать, спорить. Может быть, молодым пригодятся наши видео, чтобы уходить от конфликтов. Сейчас браки распадаются очень часто. Видим, что иногда подписчики нам пишут: "Ой, я хочу таких отношений" », — говорит Марина.

А это самый популярный ролик Иневаткиных — 3,8 миллиона просмотров Источник: i_ne_vatkini / Instagram.com*

Главное в жизни уральцев — это их семья. И чтобы жить счастливо друг с другом, нужно не много: любовь, уважение и терпение.

«У нас с Володей сразу было взаимопонимание. У нас никогда не было разделения, мы всё всегда делали вместе: дом строили, консервируем вместе, работаем в саду, — делится секретом прочных отношений Марина. — Сейчас молодежь нетерпеливая стала: какие-то ситуации надо отпускать, чтобы не было конфликтов. Надо меньше обижаться и уметь прощать. Главное — доброжелательность и любовь».

Владимир и Марина любят и ценят свою семью и демонстрируют это в своих соцсетях Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

