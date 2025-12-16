НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Деду Морозу придется нелегко! Ярославцы рассказали, какие подарки хотят получить на Новый год

Жителям Ярославля чаще всего хотелось бы получить в подарок на Новый год деньги. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob среди экономически активного населения.

Самым желанным подарком оказался конверт с деньгами — о нем мечтают 27% опрошенных. На втором месте путешествия — их выбрал 21% респондентов. Третью позицию поделили смартфоны и другие гаджеты, а также косметика и парфюмерия — по 6% голосов.

Бытовую технику и электронику для дома хотели бы получить 5% участников опроса, столько же респондентов назвали желанным подарком билеты на культурные мероприятия. Украшения, сертификаты на обучение и товары для спорта выбрали по 3% опрошенных. Подарочные сертификаты, книги, компьютерные игры и инструменты для ремонта интересуют 2% респондентов.

«Мужчины значительно чаще женщин хотели бы получить в подарок деньги, а также инструменты для ремонта. Женщины же в два раза чаще мужчин мечтают о путешествиях. Горожанки также обрадуются косметике и парфюму, билетам на культурные мероприятия и украшениям», — рассказали статисты SuperJob.

Предпочтения по подаркам также зависят и от возраста. Молодежь до 35 лет чаще остальных выбирает деньги (31%), косметику и гаджеты. У жителей в возрасте 35–45 лет популярнее бытовая техника и сертификаты на обучение, а среди горожан старше 45 лет — товары для спорта и подарочные сертификаты.

Кроме того, обладатели высшего образования чаще мечтают о книгах и билетах на культурные мероприятия, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием — об обучающих курсах. При этом чем выше доход опрошенных, тем реже они выбирают деньги и тем чаще говорят о желании получить в подарок путешествие.

Ранее мы делали подборку идей для подарков коллегам на «Тайного Санту» и для любимой девушки.

А вы какие подарки любите получать?

Деньги
Украшения
Подарочные сертификаты
Путешествия и впечатления
Косметику и парфюмерию
Инструменты и товары для дома
Отвечу в комментариях
Подарок
