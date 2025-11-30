НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Видят то, что доступно единицам: как супруги увлеклись фридайвингом и зарабатывают на этом, изучая дно озер

Видят то, что доступно единицам: как супруги увлеклись фридайвингом и зарабатывают на этом, изучая дно озер

Что удивительного они встречали под водой — видео

220

Супруги Левкины рассказали о необычном семейном хобби

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Алексей и Мария Левкины — пара фридайверов из Нижегородской области, увлекающихся исследованием подводных глубин. Ребята регулярно погружаются на дно самых живописных озер и делятся самыми умиротворяющими кадрами. NN.RU пообщался с парой и узнал, как они пришли к своему пути.

Решение заняться подводными съемками у ребят было спонтанным — Алексей купил экшен-камеру и попробовал запечатлеть красоту подводного мира во время обычного купания. К его удивлению, кадры начали быстро вируситься в Сети, и тогда мужчина решил вновь отправиться на озеро.

Подводная бездна — явление интересное, но в то же время пугающее. Но, как признаются супруги, за три года их увлечения ничего откровенно страшного не встречалось. А вот жутко иногда бывало.

«Во фридайвинге в целом страшновато погружаться в пасмурную погоду, потому что под водой темнее, чем на суше. Нырнув под воду в такую погоду, тебя окутывает бескрайняя голубая тьма. Но нам кажется, что главная опасность для фридайвера — рыболовные сети и коряги, за которые можно зацепиться», — говорит Алексей.

Левкины уделяют хобби много времени, но пока доход приносит по большей части их основная работа. Мария работает в сфере образования, а Алексей — металлург. Фридайвинг для них — лишний повод побыть вместе и интересно провести время в прекрасной атмосфере.

Блог только сильнее сблизил супругов, а еще учит вместе преодолевать трудности и выходить из затруднительных положений. Главный секрет семейной жизни Левкиных — уделять быту минимум времени и максимум усилий, чтобы сэкономить больше времени на всё остальное.

ПО ТЕМЕ
Кристина КалининаКристина Калинина
Кристина Калинина
Журналист
Дайвинг Хобби Озеро
Комментарии
4
Гость
1 час
Здорово, что кто-то зарабатывает на своём увлечении! У нас много природных красот, которые можно изучать под водой.
Гость
1 час
Фридайв в статье не настоящий, раз акваланги не используются.
Читать все комментарии
Гость
