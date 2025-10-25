НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«„Полная посадка" не дотягивает до шоу „Адский шеф"»: повар рассказал правду о проектах Ивлева

Откровенное интервью любимчика знаменитого повара

«„Полная посадка“ не дотягивает до шоу „Адский шеф“»: повар рассказал правду о проектах Ивлева

Откровенное интервью любимчика знаменитого повара

185
Якутский повар стал «бриллиантом» для Ивлева

Якутский повар стал «бриллиантом» для Ивлева

Источник:

Александр Ерохин

Повар из Якутии Александр Ерохин известен за пределами республики, по крайней мере в узком профессиональном кругу. Якутянин уже три раза принимал участие в кулинарном шоу именитого шеф-повара Константина Ивлева на телеканале «Пятница». На этот раз Александр вернулся с нового проекта «Полная посадка» (16+). Что за собой скрывает новое шоу, как на самом деле снимали проект «Адский шеф» (16+) и почему якутянин оказался в Москве и стал для Ивлева «бриллиантом» — обо всём этом Александр Ерохин рассказал 14.RU.

 Александр, расскажите, как вы попали на шоу «Полная посадка»?

— Когда узнал о шоу, я сразу же написал Константину Ивлеву и телеканалу «Пятница». Они говорят: «Да, конечно, ждем. Сейчас у нас участвуют простые блогеры, фотографы, стюардессы и все остальные. Мы вас позовем в качестве профессионала. Вы будете соревноваться против людей, которые этим не занимаются».

 Как вам участие?

— Это были увлекательные три дня, которые после смонтировали в час программы. Там тоже несколько человек на этапах вылетело, но почему-то этого не показывают по телевидению. Мы выступали против поваров обычных столовых и проиграли им на долю секунды. Так, видимо, было нужно, чтобы зрителю было интересно смотреть. И потом у нас одного повара отстранили: отправили посуду мыть, потому что накосячил. Но всё равно наша команда очень хорошо справилась со своей задачей.

Ерохин на шоу «Полная посадка»

Источник:

Александр Ерохин

Ерохин в команде «синих»

Ерохин в команде «синих»

Источник:

телеканал «Пятница»

Соперники — команда поваров простых столовых

Соперники — команда поваров простых столовых

Источник:

телеканал «Пятница»

Ивлев вне камеры — это обычный мужик

—  Это правда, что вы давно знакомы с Константином Ивлевым?

— Да, с 2014 года я с ним знаком. Я ему в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) просто написал как-то, и он мне ответил. У нас пошло общение. Я по поварским темам ему задавал вопросы, он всегда отвечал. А потом даже так получилось, что он меня и с днем рождения начал поздравлять. Многие думали, что я ему проплачиваю за это. Ничего подобного не было.

 Многие думают, что Ивлев — тиран. Каким он вам показался?

— Он совсем не такой. Если взять Рената Агзамова, вот тот такой человек: и по жизни такой, и без камер: очень сильно себя любит, высокого о себе мнения. И имеет право так считать. А Константин добрый и отзывчивый. Все на него смотрят, думают, что он тиран-убийца. По телевидению, конечно, он выглядит таким, а без камер — настоящий русский мужик.

Я с детства начал готовить, в седьмом классе еще. И Константин, наверное, это тот самый батя, который сидит рядом и помогает, объясняет всё доступно, по полочкам. Такой он на самом деле мужчина.

Константин Ивлев и Александр Ерохин

Константин Ивлев и Александр Ерохин

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ренат Агзамов и Александр Ерохин в «Битве шефов» (16+)

Ренат Агзамов и Александр Ерохин в «Битве шефов» (16+)

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

 Когда вы впервые встретились с ним лично?

— На «Битве шефов» три года назад, и там он меня окрестил якутским бриллиантом. На «Битве с шефом» получилось так, что я был уверен в своем блюде абсолютно, потому что в говядине я всегда был уверен. Я ее с закрытыми глазами могу приготовить. Многие участники готовили то же мясо и свинину брали, но оно у них было сырое, недоготовленное. И он только на меня смотрит и говорит: «В мою команду». Я, конечно, сильно удивился, потому что для меня приготовить говядину было делом простым. И когда я уходил с шоу, Константин сказал: «Я тебя на следующий год жду на „Адском шефе“».

Доил верблюда и получил травму

 Вы легко попали на «Адский шеф»?

— Всё равно проходил все кастинги, очень много этапов кастинга. А Константин тут не решает, кто попадет на шоу. Он просто человек, который ведет эту программу, всё решает продюсер и вся остальная команда. Первая серия третьего сезона снималась в Дубае — это был отборочный тур, из 25 человек должны были пройти только 20.

Для победы на шоу Ерохин обращался к шаманам

Для победы на шоу Ерохин обращался к шаманам

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

 Правда, что вы доили верблюда?

— Да, мы действительно доили верблюда. Меня там все участники называли «якут». «Ну он там, наверное, кучу оленей у себя доит», — говорили они. Такое у них мировоззрение о Якутии было почему-то. А я не обращал внимания, просто знал, что больше никогда в жизни, возможно, не попробую подоить верблюда. И когда спросили: «Кто готов?» — там по серии заметно, что я прорываюсь прямо, — я сказал шефу: «Буду я доить».

Я коровье вымя, конечно, держал, потому что сам деревенский, доил. А тут вымя совсем другое. Оно какое-то конусное и большое, вообще прям огромное! А верблюд еще не дает доиться, постоянно пинается, укусить тебя хочет. Прям страшновато немножко было. Но это был очень интересный опыт.

И запах, кстати, у верблюдов специфический. Это не то, что от наших якутских коров идет, совсем всё по-другому. И для меня было необычным: из −45 прилететь в +45, где-то в пустыне доить верблюда, при этом готовить, чтобы еще и песок в еду не попал. Это действительно был «Адский шеф»!

Ерохин доит верблюда

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Участники 3-го сезона «Адского шефа» в Дубае

Участники 3-го сезона «Адского шефа» в Дубае

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

 Сложно было?

— Очень сложно. Прямо очень. Ребята там в обморок от жары падали. Все думают, что это наиграно. Вот в «Полной посадке» (16+) есть постановочные моменты. Нас попросили, чтобы Миша и Даня поругались, потому что соус подгорел, когда мы заготовку делали. Продюсеры хотели немножко экшена добавить. А в «Адском шефе» всё прям капец сложно. Никаких постановок. Никаких пересъемок. Вообще ничего. Вот как есть, так и есть.

 Это, наверное, из-за того, что там и без того накал сильный. Не надо ничего придумывать.

— Да. И весь твой опыт, который годами копился, тебе и пригождается. У нас же телефоны забирали и отдавали раз в пять дней, чтобы позвонить родственникам. А спали мы по 4–5 часов в сутки максимум.

 Ничего себе, это же реально адские условия…

— Да. Еще плохо, что живешь в помещении самой студии — без окон, без дверей, — в туалет выходишь только с разрешения. Мы их «нянечками» называли — это специальные люди, которые сопровождали нас везде. Только вот когда выводят тебя на съемки, тогда видишь хоть что-то, кроме одних и тех же лиц, локация как-то меняется.

Участники 3-го сезона «Адского шефа» в Дубае

Участники 3-го сезона «Адского шефа» в Дубае

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

 Не переругались там друг с другом в таком тесном пространстве?

— Ой, очень много чего было. Там не всё попадает в камеру. Знаете, я, наверное, был единственный… Нет, была еще Катя, ей было за 40 лет, и мне 39 лет в тот момент. И вот мы были самые спокойные. А молодежь коалиции создавала, какие-то голоса друг против друга собирала, вечно какие-то терки.

 Так это и любят смотреть по телевидению!

— Ну да, а мы с Катей были на нейтралке. Мы же взрослые люди, сами за себя. А вот молодежь что-то придумывала [как победить]. Но всё то, что они придумали, всё в пух и прах разлеталось, потому что продюсеры всё знали: у нас же микрофоны всегда прицеплены, ты только его в душе снимаешь. Мощная команда там в «Адском шефе» была: всё слышит, всё видит.

 А почему вы вылетели из шоу так рано?

— Я вошел в ту самую двадцатку лучших поваров, и мы, когда поступили в академию «Адского шефа», должны были пробежать по углям. И я поскользнулся, и всё — у меня повреждение мениска. Ходил на костылях. К сожалению, пришлось покинуть шоу. Но потом, спустя два месяца, нога зажила, и меня на девятнадцатую серию сезона пригласили.

Из-за травмы Ерохину пришлось покинуть проект

Из-за травмы Ерохину пришлось покинуть проект

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Даже после травмы Александр продолжал помогать своей команде «синих»

Даже после травмы Александр продолжал помогать своей команде «синих»

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

 Это была серия, где вы поддерживали финалистов?

— Да. Совершенно верно. Наша команда выиграла, и Влад стал победителем «Адского шефа».

 Вы согласны с этим?

— Мне кажется, победителями могли бы быть Никита Ангуров, Даня Горбунов или Римма Панкратова. Влад, на мой личный взгляд, уступает им.

 Может, там всё проплачено?

— Не могу знать. Последняя серия была, и он уже в черном кителе стоял, хотя до этого вылетал, и каким образом его обратно взяли и почему, мне непонятно.

 А самому не обидно было вылететь из шоу в самом начале?

— В начале — нет, потому что Константин сказал тогда: «Давай сделаем шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед». И я думал, что вернусь в следующем году с новыми силами, знаниями, а тут шоу закрыли. Тогда было очень обидно, прямо очень. Но вот сейчас «Полная посадка» вышла. На мой взгляд, да и все это видят и понимают прекрасно, шоу не дотягивает до уровня «Адского шефа».

 Там же постоянно скандалы, интриги, расследования были…

— И это было не постановочное. Хотя многие диванные комментаторы считают, что есть постанова, а там нет ее. Где-то всё равно что-то подыгрывают, конечно, для сюжета, но в большинстве случаев всё реально.

Финал «Адского шефа»

Финал «Адского шефа»

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ерохин с участниками «оранжевой» команды

Ерохин с участниками «оранжевой» команды

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я якутский бриллиант»

 Вы поучаствовали уже в трех разных проектах с Константином Ивлевым. Вот у вас, когда вы в Якутск возвращаетесь, популярность растет? Вы это чувствуете?

— Прямо сильно. Я начинал в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) с 600 подписчиками, потому что сам канал мне был неинтересен. А после «Адского шефа» стало почти 8 тысяч подписчиков. Уже начали просить рекламу всякие доставки, суши, пиццы. И я тогда метнулся, наверное, к одному из самых грамотных людей в Якутске, у которого команда эсэмэмщиков. Это Олег Кимович, владелец ресторана Soul. Он меня позвал на работу. А я знаю, что он очень хорош в рекламе. А сам я человек, наверное, тщеславный. Люблю очень себя.

Источник: erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

 Так вы же с Агзамовым похожи!

— Ну, возможно, да, немного есть. И вот меня раскрутили еще в Desert Soul, я стал появляться по местному телевидению, на билбордах, и в итоге популярность сильно выросла.

А про «Полную посадку» я не успел подготовить информацию для своих соцсетей, потому что нам сказали, что это будет новогодний выпуск, покажут его в декабре. Мы подумали, что рейтинги шоу, видимо, падают, поэтому наш выпуск как самый интересный, ведь профессионалы снимаются, решили показать после. Но в итоге выдали пятой серией, хотя мы — четырнадцатая по факту.

После «Полной посадки» никакого бума не было, а вот после «Адского шефа» многие меня уже знают. Например, Миша Богачев — это финалист первого сезона, как-то позвонил ему, и он такой: «А, Саша Ерохин, знаю тебя, шеф — якутский бриллиант!»

Знаменитый Александр «Рэмбо» Пушков, победитель четвертого сезона шоу «Адская кухня» с Александром Ерохиным в Якутске

Знаменитый Александр «Рэмбо» Пушков, победитель четвертого сезона шоу «Адская кухня» с Александром Ерохиным в Якутске

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Константин Ивлев подписал книгу Ерохину: «Якутскому бриллианту»

Константин Ивлев подписал книгу Ерохину: «Якутскому бриллианту»

Источник:

erohasaha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

 Это из-за того, что Константин Ивлев книжку вам подарил и там такое написал.

— Ну, видимо, да. И мне вот повара московские говорят: «Да-да, Саша, я наслышан о тебе». Ничего себе, думаю, прикольно. Даже не то, что в Якутске, а уже и в России знают.

 А вы сейчас где работаете?

— Последнее мое место работы — это ресторан Prosecco. И, к сожалению, он в августе пошел ко дну, в сентябре утонул полностью.

 Печаль какая…

— Ну, в общем, банкроты. А мне такие места и надо, если честно. Не сожалею, что работал там, совсем.

Мне совсем в городе неинтересно, если честно. Все эти пасты карбонара и прочее надоели. В ресторане «Робинзон Крузо» работал давно, там мне было интересно: это что-то новое для нашей Якутии. А сейчас я ничего нового не вижу. И одно из перспективных мест, куда меня зовут, — это ресторан «Махтал». Возможно, я буду там шефом. Пока еще на стадии переговоров всё.

 Но это же якутская кухня.

— Ну я говорю: не вижу больше перспективных мест в Якутске, к сожалению. Из-за этого я с сентября пока ничем не занимаюсь.

 А вы можете вспомнить, где за всё это время успели поработать?

— В ресторанном деле я с 2008 года. Я могу только лучшие места назвать. Это «Полярная звезда», где я стоял на итальянской кухне. Сушефом работал в «Гэлэкси», когда он только открылся. Тоже там очень сильно нравилось. Сушефом работал в «Квартире на проспекте» и в ресторане «Каре». Там я получил очень большой опыт, и именно тогда у меня начался колоссальный взлет по поварской теме.

Потом, в 2017 году, я открывал «Крышу», через три года из-за пандемии она закрылась, и ушел на доставку, потому что некуда было. Долго был в «Робинзоне Крузо» — тоже три года. А остальные места у меня были по полгода, восемь месяцев, и всё, потому что однообразно становится. Мне это не нравится. Многие говорят: «Ой, зачем так часто место работы менять?» На самом деле я не считал, не считаю и не буду никогда считать, что сидеть нужно на одном месте. Сколько шеф-поваров будет на твоем жизненном пути, все будут по-разному готовить, и у всех своя правда. Ты можешь научиться многому. И застревать на одном месте, и готовить каждый раз одно и то же — я не считаю, что это хорошо.

Александр Ерохин со своей командой поваров в «Робинзоне Крузо» | Источник: 2ГИСАлександр Ерохин со своей командой поваров в «Робинзоне Крузо» | Источник: 2ГИС
Меню в «Робинзоне Крузо» было исключительно на морскую тематику | Источник: 2ГИС Меню в «Робинзоне Крузо» было исключительно на морскую тематику | Источник: 2ГИС
Увы, ресторан закрылся | Источник: 2ГИСУвы, ресторан закрылся | Источник: 2ГИС
Ресторан «Каре» | Источник: 2ГИСРесторан «Каре» | Источник: 2ГИС

Ресторан «Каре»

Источник:

2ГИС

У ресторана «Каре» оценка 4.5 в 2ГИС на основе 1462 голосов гостей | Источник: 2ГИСУ ресторана «Каре» оценка 4.5 в 2ГИС на основе 1462 голосов гостей | Источник: 2ГИС

У ресторана «Каре» оценка 4.5 в 2ГИС на основе 1462 голосов гостей

Источник:

2ГИС

«Каре» работает до сих пор | Источник: 2ГИС «Каре» работает до сих пор | Источник: 2ГИС

«Каре» работает до сих пор

Источник:

2ГИС

 Но вы же давно уже не студент.

— У меня есть очень много материала по молекулярной кухне. Я прекрасно понимаю, что она в Якутии не зайдет. Но я ее учу. И на работе, пока еще не очень много посетителей, в процессе я ее практиковал для себя. Я знаю, что Якутия ее не поймет. А мне интересно что-то новое.

 Может, откроете что-то свое?

— Я вот, честно, не хочу свое открывать. Потому что для меня это как будто бы на одном месте себя замуровывать. Да, это заработок, это классно, ты бизнесмен и всё остальное. Но мне всегда хочется учиться, постоянно. И что-то новое всегда будет.

Где в Якутске вкусно кормят?

 Слушайте, а вы не думали о том, чтобы переехать в какой-нибудь другой город, где у вас будет больше выбора?

— Меня здесь держит личное — мой сын. К сожалению, я разведен, я тот самый «воскресный папа». Все выходные он у меня. И даже когда из-за работы не получается увидеться и две недели его не вижу, я уже сильно скучать начинаю. Не могу без него.

У меня очень много предложений в Москве, Питере, во Владивосток тоже знакомый шеф-повар зовет. В Новороссийск зовут. В Сочи все повара, кто там есть, говорят: «Давай с сушефа начни. Забей на свои амбиции. Ты сейчас из другого города приедешь — и сразу шефом? Нет, конечно, не получится». Я говорю: «Было бы хорошо, но я не могу». Я привязан уже к Якутии. К сожалению или к счастью, не знаю.

 И у вас сейчас, получается, на примете только «Махтал»?

— «Махтал». Мне ресторан нужен. И вообще, самое мое любимое — это открытая кухня. Это где всегда чистота. Ты не можешь ни к лицу прикоснуться, ни к гостю задом повернуться. Маленькое пятнышко — ты переодеваешься. Мне это всё нравится. В городе у нас такого практически нет. Это рестораны «Каре» и «Робинзон Крузо».

 А в будущем вы планируете еще участвовать в каких-нибудь шоу, если вас пригласят?

— Пренепременно. Прям с удовольствием. Я отсюда уезжаю с большим кайфом. Мне нравится, как москвичи разговаривают, как они готовят. Там всё по-другому. Они намного проще, чем думаешь, открытые и дружелюбные. Мне кажется, что у нас в Якутии немножко заморожено, и ты когда приходишь на новое предприятие, тем более шефом, все как-то на тебя смотрят косо, думают: «Ой, пришел опять новый, сейчас будет по-своему всё делать». А в Москве ребята все открытые, они, наоборот, готовы учиться.

 А с Константином вы продолжаете до сих пор общаться?

— Да, вот 15 сентября последний раз разговаривали.

 Если подумать о будущем, вы бы чего сами хотели? Какие-то планы строите?

— Да, я бы очень хотел, чтобы ресторан «Аврора» продержался на уровне еще долго, глядишь, год-два — и когда-нибудь его отметят звездой Мишлена. Есть маленькая-маленькая вероятность. И если я буду работать в мишленовском ресторане… Это будет почти верх совершенства. Но пока «Аврора» мне неинтересна, потому что из-за высокой кухни туда мало народу ходит. А мне нравится работать активно.

 Кстати, а куда вы посоветуете сходить, чтобы вкусно поесть у нас в Якутске?

— Мне всегда нравился Rooms. Но сейчас что-то они ударились в грузинскую кухню, как шеф поменялся. Еще вкусно готовят в «Швили», это бывшая «Полярная звезда». И знаете, такое неприметное место есть на Лермонтова, над шиномонтажкой, ресторан Asai. Но готовят там вкусно, место самое уютное.

Надежда Ефимова
корреспондент
Надежда Ефимова
корреспондент
Адский шеф Повар Константин Ивлев Александр Ерохин Кухня Готовка Ресторан Шоу
Рекомендуем
