Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали

Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали

Как бы отзыв на как бы новый релиз

Группа «Кино» так долго ждала перемен, что не выдержала и начала давать концерты и записывать новые альбомы

Группа «Кино» так долго ждала перемен, что не выдержала и начала давать концерты и записывать новые альбомы

Как известно, новые песни пишет тот, у кого старые плохие. Вот и повылезали на свет софитов Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, группа «Мираж» и прочие фигуранты отечественного некрономикон-шоу-бизнеса. Пока страницы эстрадного гримуара пополнялись именами всё новых восставших из пепла артистов, на задворках российской поп-культуры копила силы группа «Кино». А когда накопила их достаточно, выпустила новый релиз. Но можно ли назвать его новым и чего вы там не слышали?

Когда музыканты группы «Кино» объявили, что готовят новый альбом, появилась некая интрига. Мы привыкли к орде «поющих трусов», из бесчисленных составов которых можно составить город, к артистам, 40 лет колесящим по стране с прощальными концертами, даже нафталиновый душок «двух кусочеков колбаски» не способен выбить нас из равновесия.

А тут коллектив, который по объективным причинам не может вернуть нас в прошлое после 35-летнего молчания, анонсирует новинку. Сразу появляются догадки о синтезированном голосе Виктора Цоя, о том, что место фронтмена займет его сын Александр, а может, и Юрий Каспарян встанет у микрофона. Да и к трек-листу есть вопросы — что там будет? Но, когда альбом вышел в свет, стало понятно: ничего нового. Кроме разве что первой песни — «Вопрос». По признанию музыкантов, эта композиция появилась в 1987 году, ее хотели включить в альбом «Звезда по имени Солнце», но довести ее до ума руки так и не дошли. Это случилось только пару лет назад.

Первое, на что обращаешь внимание в этом треке, кроме фирменного звучания «Кино», это голос Виктора Цоя: он не такой звонкий и тонкий, как на первых записях группы, больше как раз в стилистике «Звезды по имени Солнце». Вокал Цоя, как рассказали музыканты, собирали по слогам и фрагментам со старых записей.

«Вопрос» — единственная песня в этом альбоме, которую многие поклонники группы могли не слышать. Остальные вполне известны. Хотя музыканты и отмечают, что старались выбрать не слишком известные композиции — те, которые они сами хотели бы «подсветить и показать аудитории».

— Тут много недооцененных композиций, много неожиданных даже для нас аранжировок, — рассказывает соло-гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян.

И хотя новизна трек-листа не впечатляет, аранжировки действительно раскрывают песни с неожиданной стороны. Например, заглавная композиция, «Транквилизатор», строчка из которой стала названием альбома — «Молнии Индры».

Эту песню Виктор Цой написал, когда косил от армии в Пряжке — психиатрической больнице святого Николая Чудотворца. Попал он туда «по знакомству», а вот выйти оказалось не так просто.

— Лечащий врач с маниакальной настойчивостью принялся выискивать изъяны психики пациента или же выводить его на чистую воду как симулянта, — рассказывала супруга Виктора Цоя Марианна. — Его страшно раздражало, что он молчун. Но Цой упорно не отвечал на его вопросы — просто в силу природного характера, а не оттого, что хотел подразнить. Их единоборство продолжалось почти шесть недель. Наконец врач сдался и Витю почти прозрачного выписали на волю законным советским психом.

Основатель группы «Кино» и участник ее первого состава Алексей Рыбин вспоминал, что из Пряжки вернулся совсем не тот Виктор Цой, которого все знали раньше.

— После этой больницы он стал совершенно не таким человеком, каким я его знал. Более того, он стал полной противоположностью того Витьки, с которым мы писали «Сорок пять», — рассказывал Рыбин. — И таким он сохранился до самой своей смерти. Именно тогда он стал тем Виктором Цоем, которого мы вот сейчас имеем.

— На Цоя было страшно смотреть. Когда его выписывали, я еле дотащила Витю до машины и повезла домой — на очередную квартиру, которую мы тогда снимали. И вот просыпаюсь часа в два ночи, Цоя нет рядом. Выхожу на кухню: в темноте кромешной он что-то карябает карандашиком на разорванном спичечном коробке. Это был текст «Транквилизатора», — вспоминала Марианна Цой.

Но если «Транквилизатор» 1983 года тягучий, предельно монотонный и в целом действует как самый настоящий транк, то версия 2025 года обрела цельнометаллическую оболочку, а в ее финале нет чувства освобождения — лишь нескончаемый «Реквием по мечте» (18+).

В противовес «Транквилизатору» следующей на альбоме идет песня «Каждую ночь». Музыканты говорят, что все ее прежние вариации можно назвать не больше чем демоверсиями.

— Сейчас, конечно, у нас получилось ее сделать совершенно по-другому, и у песни как будто появилось новое измерение.

В композицию добавили духовую секцию — тромбон и саксофон. В результате «Каждую ночь» получилась уже не ташкентским регги, а вполне себе ямайским.

Еще в «Молниях Индры» музыканты ловко играют с эффектом Манделы. Некоторые песни, такие как «Братская любовь» и «Разреши мне», мы, кажется, слышали в альбоме «Это не любовь», но на деле их там не было.

— «Братская любовь» — замечательная песня, которая потом вообще непонятно куда делась, — рассказывал Юрий Каспарян в 2005 году журналу FUZZ. — Ну то есть, они вошли в так называемый альбом «Неизвестные песни», а записывались дома у Леши Вишни перед «Группой крови». Та сессия как-то заглохла, но вот остались эти песни.

Сегодня, рассказывая о «Братской любви», Юрий Каспарян говорит, что она появилась на почве любви к группе The Smiths.

— Так что мне показалось уместным сделать для нее подходящую под эту эстетику струнно-флейтовую аранжировку, — объясняет музыкант.

Те, кто ждал, что «Молнии Индры» будет действительно новым альбомом группы «Кино», могут распрощаться со своими ожиданиями. Музыкантам нечего больше сказать своим поклонникам. Да и голоса, который донес бы это до аудитории лучше Виктора Цоя, не найти. А если он и появится, то это будет совсем другое «Кино». Нас ждут в лучшем случае аранжировки «демоверсий», которых набралось на восемь студийных альбомов.

Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции

Уже послушали новый альбом группы «Кино»?

Да, отличный альбом, весь день на репите
Да, но хватило одного раза
Мне хватило пары треков
Не люблю группу «Кино»
Мне не нравится такой стиль
Нет и не собираюсь
О, у группы «Кино» вышел новый альбом?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Комментарии
3
Гость
2 часа
Цой — культовая фигура, а тут какой-то «как бы новый релиз».
Гость
1 час
Тексты песен — это не главное, но и не стоит их недооценивать.
Читать все комментарии
