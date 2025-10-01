НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года: лучшие и худшие даты

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года: лучшие и худшие даты

Проверьте, не попадает ли ваш визит к парикмахеру в черный список

Не торопитесь устраивать кардинальные перемены, пока не заглянете в лунный календарь&nbsp;— вдруг новая прическа не принесет вам ничего хорошего | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUНе торопитесь устраивать кардинальные перемены, пока не заглянете в лунный календарь&nbsp;— вдруг новая прическа не принесет вам ничего хорошего | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Не торопитесь устраивать кардинальные перемены, пока не заглянете в лунный календарь — вдруг новая прическа не принесет вам ничего хорошего

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Итак, вы собрались к парикмахеру и обдумываете, как поразите окружающих новой стрижкой, а бывший обрыдается, увидев, кого потерял. Но прежде чем отдаться в руки мастера, давайте сверимся с главным трендсеттером — Луной! Она, в отличие от некоторых стилистов, никогда не подведет. Октябрь 2025 года приготовил нам дни, когда стрижка подарит волосам невероятную силу и блеск, но еще и даты, когда ваша шевелюра может воспринять новую прическу как личное оскорбление и надолго замереть в росте. Чтобы не выйти из салона с цветными перьями в волосах и печалью в сердце, астропсихолог Александра Курникова подготовила лунный календарь стрижек. Читайте и выбирайте благоприятные даты!

Фазы Луны в октябре

Еще наши предки подметили: чтобы волосы росли крепкими, блестящими и здоровыми, стричь их нужно в соответствии с лунным циклом. Вот как будет проживать октябрь ночная спутница Земли:

  • растущая Луна — 1–6 октября;

  • полнолуние — 7 октября;

  • убывающая Луна — 8–20 октября;

  • новолуние — 21 октября;

  • растущая Луна — 22–31 октября.

«Октябрь приносит яркую смену энергий: сначала рост Луны, за которым следует полнолуние и период освобождения, а ближе к концу месяца — обновляющее новолуние и новый цикл. Стрижка в гармонии с лунным ритмом помогает не только укрепить волосы, но и добавить уверенности и легкости», — подсказывает Александра Курникова.

Благоприятные даты для стрижки в октябре

Некоторые октябрьские дни идеальны для того, чтобы волосы росли как у Рапунцель, а маски для волос давали эффект покруче, чем у девушек из рекламы чудо-средств.

2–3 октября усилится энергия роста, поэтому стрижка сделает волосы сильнее, ускорит их рост, а уходовые процедуры дадут заметный результат.

5–6 октября — лучшие дни для стрижки в первой половине месяца. Любые изменения образа будут удачными: волосы будут гуще, цвет — ярче, укладка дольше сохранит форму.

Убывающая Луна 10–11 октября помогает убрать всё лишнее. Стрижка оздоровит волосы, а питательные маски укрепят корни. А еще в эти дни хорошо избавляться от секущихся кончиков.

14–15 октября волосы хорошо воспринимают питание и окрашивание. Стрижка подчеркнет ухоженность и аккуратность образа.

После новолуния Луна дает мощную энергию для обновления. Поэтому 23–26 октября — лучшее время для похода в салон в этом месяце: волосы становятся крепкими и шелковистыми, быстро отрастают.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Неблагоприятные даты для стрижки в октябре

Если из зеркала немым укором на вас смотрит пучок на затылке, который вы собираете пятый год подряд и ругаетесь на криворуких мастеров, то, может, дело не только в парикмахере? В октябре есть дни, когда салон красоты лучше обходить стороной, чтобы не жаловаться всем подружкам на испорченную шевелюру.

7 октября — полнолуние и эмоционально нестабильный день, поэтому результат стрижки может разочаровать. Лучше перенести на другой день любые процедуры с волосами.

12 октября волосы могут стать непослушными, а окрашивание будет держаться плохо.

18–19 октября энергия Луны минимальна, поэтому стрижка может ослабить волосы и замедлить их рост.

На новолуние 21 октября не рекомендуется менять внешний облик, а лучше посвятить день мягкому уходу за волосами.

29 октября — неблагоприятный день для стрижки, несмотря на растущую Луну. Волосы могут быстро потерять форму и силу.

Нейтральные дни для стрижки в октябре

1, 4, 8, 9, 13, 16, 17, 20, 22, 27, 28, 30, 31 октября подходят для легких процедур с волосами — подравнивания кончиков, увлажняющих масок, бережного ухода. Но кардинальные изменения лучше отложить.

«Избегайте полнолуния, новолуния и слабых лунных дней, чтобы сохранить красоту прически», — подсказывает Александра Курникова.

Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Лунный календарь Волосы Стрижка Укладка Прическа Красивая девушка Стиль Парикмахерская Здоровье Шампунь Полнолуние Новолуние Луна
