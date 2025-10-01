Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года: лучшие и худшие даты

Итак, вы собрались к парикмахеру и обдумываете, как поразите окружающих новой стрижкой, а бывший обрыдается, увидев, кого потерял. Но прежде чем отдаться в руки мастера, давайте сверимся с главным трендсеттером — Луной! Она, в отличие от некоторых стилистов, никогда не подведет. Октябрь 2025 года приготовил нам дни, когда стрижка подарит волосам невероятную силу и блеск, но еще и даты, когда ваша шевелюра может воспринять новую прическу как личное оскорбление и надолго замереть в росте. Чтобы не выйти из салона с цветными перьями в волосах и печалью в сердце, астропсихолог Александра Курникова подготовила лунный календарь стрижек. Читайте и выбирайте благоприятные даты!
Фазы Луны в октябре
Еще наши предки подметили: чтобы волосы росли крепкими, блестящими и здоровыми, стричь их нужно в соответствии с лунным циклом. Вот как будет проживать октябрь ночная спутница Земли:
растущая Луна — 1–6 октября;
полнолуние — 7 октября;
убывающая Луна — 8–20 октября;
новолуние — 21 октября;
растущая Луна — 22–31 октября.
«Октябрь приносит яркую смену энергий: сначала рост Луны, за которым следует полнолуние и период освобождения, а ближе к концу месяца — обновляющее новолуние и новый цикл. Стрижка в гармонии с лунным ритмом помогает не только укрепить волосы, но и добавить уверенности и легкости», — подсказывает Александра Курникова.
Благоприятные даты для стрижки в октябре
Некоторые октябрьские дни идеальны для того, чтобы волосы росли как у Рапунцель, а маски для волос давали эффект покруче, чем у девушек из рекламы чудо-средств.
2–3 октября усилится энергия роста, поэтому стрижка сделает волосы сильнее, ускорит их рост, а уходовые процедуры дадут заметный результат.
5–6 октября — лучшие дни для стрижки в первой половине месяца. Любые изменения образа будут удачными: волосы будут гуще, цвет — ярче, укладка дольше сохранит форму.
Убывающая Луна 10–11 октября помогает убрать всё лишнее. Стрижка оздоровит волосы, а питательные маски укрепят корни. А еще в эти дни хорошо избавляться от секущихся кончиков.
14–15 октября волосы хорошо воспринимают питание и окрашивание. Стрижка подчеркнет ухоженность и аккуратность образа.
После новолуния Луна дает мощную энергию для обновления. Поэтому 23–26 октября — лучшее время для похода в салон в этом месяце: волосы становятся крепкими и шелковистыми, быстро отрастают.
Неблагоприятные даты для стрижки в октябре
Если из зеркала немым укором на вас смотрит пучок на затылке, который вы собираете пятый год подряд и ругаетесь на криворуких мастеров, то, может, дело не только в парикмахере? В октябре есть дни, когда салон красоты лучше обходить стороной, чтобы не жаловаться всем подружкам на испорченную шевелюру.
7 октября — полнолуние и эмоционально нестабильный день, поэтому результат стрижки может разочаровать. Лучше перенести на другой день любые процедуры с волосами.
12 октября волосы могут стать непослушными, а окрашивание будет держаться плохо.
18–19 октября энергия Луны минимальна, поэтому стрижка может ослабить волосы и замедлить их рост.
На новолуние 21 октября не рекомендуется менять внешний облик, а лучше посвятить день мягкому уходу за волосами.
29 октября — неблагоприятный день для стрижки, несмотря на растущую Луну. Волосы могут быстро потерять форму и силу.
Нейтральные дни для стрижки в октябре
1, 4, 8, 9, 13, 16, 17, 20, 22, 27, 28, 30, 31 октября подходят для легких процедур с волосами — подравнивания кончиков, увлажняющих масок, бережного ухода. Но кардинальные изменения лучше отложить.
«Избегайте полнолуния, новолуния и слабых лунных дней, чтобы сохранить красоту прически», — подсказывает Александра Курникова.