«Это безумие какое-то»: Александр Шепс рассказал, что будет дальше в «Битве сильнейших»

В новом сезоне Александр намерен стать победителем, и ради этого он не всегда остается самим собой Источник: alexandersheps.ru / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Современные экстрасенсы должны знать не только, куда идти, что делать и кого вызывать, но и мастерски вести словесные дуэли друг с другом, изящно вальсируя на грани оскорблений. В этом могут убедиться все зрители «Битвы сильнейших» (16+). Но чего они могут не знать, так это того, что скрывается за кадром шоу. Впрочем, на этот случай у нас есть один из участников «Битвы», Александр Шепс, который легко может поделиться тем, что скрывает закулисье проекта. А что, ему терять нечего, его уже который год не могут выгнать из готического зала.

По словам Александра, экстрасенсы до последнего не знают, куда их отправят на очередное испытание. Информацию о месте назначения они получают за сутки до вылета, а то и вовсе перед посадкой в самолет.

— Обычно нам говорят за сутки о том, какая будет температура в пункте назначения. Название города узнаем в аэропорту, — поделился медиум в интервью Алене Блин. — Если говорить про последнее наше испытание, мы прилетели в Екатеринбург и еще ехали полтора часа через Кыштым в такой аул. Мы понятия не имели, что будет происходить, хотя уже через несколько часов началось испытание.

Условия порой бывают суровыми: минимальное время на подготовку и испытания, когда участники только что приземлились и еще не добрались до отеля. Им приходится сразу демонстрировать все свои умения, чтобы остаться в проекте.

Однако такие случаи скорее редкость. Чаще всего все экстрасенсы успевают заселиться в отель, переодеться, привести себя в порядок и подготовить нужные инструменты, а только после этого их по одному забирают на испытания.

Чтобы шоу проходило честно, участников изолируют друг от друга. По словам Шепса, редакторы не спускают с них глаз ни на минуту и всегда находятся рядом.

— Есть всегда вероятность, что я, например, расскажу что-то или ты возьмешь и считаешь с меня. Они прекрасно понимают, что мы можем не говорить друг с другом, мы можем ментально перехватывать друг друга. Нам нужен тактильный контакт. Вот я подойду к тебе обниматься и через какое-то время, вопреки твоей воле, считаю с тебя всю информацию. Это уже нечестно, — объясняет Александр.

Иногда вмешательство редактора становится необходимостью. Александр рассказал о случае после совместного испытания с его братом Олегом и Дмитрием Матвеевым, когда их версии разошлись. Напряжение было настолько велико, что по возвращении в отель произошла стычка.

— Мы были настолько распалены и так агрессировали друг на друга, что после испытания мы приехали в отель и в холле с ним (с Олегом. — Прим. ред.) сцепились, — вспоминает медиум. — Мы не успели друг другу морды набить. Всё только началось, но, слава богу, нас разняли.

Александру часто тяжело сдержать себя и свои эмоции по отношению к другим участникам. В новом сезоне «Битвы сильнейших» его жертвой стал Юлий Котов. Во время оглашения баллов Шепс начал насмехаться над ним, из-за чего зрителям показалось, что между экстрасенсами повисла ненависть. Но Александр объяснил, что не всё так однозначно. Многое из того, что происходит, просто не попадает в финальный монтаж, а он сам не хотел кого-то обидеть.

— Это была не ненависть. Скорее, я проверял, прощупывал, что это за человек. Потом я посмотрел на себя со стороны, когда была премьера. И я сам себе не понравился. Возможно, это и правда было жестоко с моей стороны, и мне самому его стало жалко, — признался Шепс.

Александр также дал несколько спойлеров про будущий сезон, где он планирует победить. По его словам, участникам придется столкнуться не только с паранормальными явлениями, но и с криминальными расследованиями.