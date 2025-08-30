НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Обзор «Извинись здесь и сейчас»: новая «Битва сильнейших» началась с мордобоя — в чем причина

«Извинись здесь и сейчас»: новая «Битва сильнейших» началась с мордобоя — в чем причина

Максим Левин не стал терпеть молодого соперника

238
Написать комментарий
Максим Левин впервые был таким разъяренным на съемках проекта | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2» (16+), ТНТ, 2025 годМаксим Левин впервые был таким разъяренным на съемках проекта | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2» (16+), ТНТ, 2025 год

Максим Левин впервые был таким разъяренным на съемках проекта

Источник:

кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2» (16+), ТНТ, 2025 год

В первой серии вернувшейся после каникул «Битвы сильнейших» разразился скандал. Максим Левин, оказавшись на одном испытании с более молодым коллегой Юлием Котовым, был в шаге от того, чтобы устроить тому взбучку. Причиной стали не только магические разногласия, но и отношение к предкам.

По пути на новое испытание участники разбили палатку на берегу реки, и Юлий Котов поинтересовался, какие отношения связывают Максима с колдовкой Ангелиной Изосимовой, на что Левин ответил довольно уклончиво.

— Конечно, у нас что-то было. У нас был совместный отрезок на пути силы, — уклонился от ответа Максим, не скрывая раздражения.

Затем между мужчинами произошел разговор, который окончательно взбесил Левина. Юлий Котов затронул отца Максима, предположив, что между родственниками были сложные отношения.

— С отцом у тебя плохие отношения были точно, — заявил Котов.

Левин за считаные секунды рассвирепел: он заявил, что за родителей любому перегрызет глотку, и пригрозил, что врежет обидчику, и съемка закончится.

— Ты сейчас утонешь здесь! Извинись здесь и сейчас, — кричал Левин.

После этого колдун вскочил на ноги, схватил Котова за воротник и занес руку для удара, но сдержался. Котов при этом повторял, что ни в чем не виноват.

Конфликт чуть не закончился дракой | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 годКонфликт чуть не закончился дракой | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 год

Конфликт чуть не закончился дракой

Источник:

кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2», ТНТ, 2025 год

На подведении итогов испытания в готическом зале Левин объяснил свое поведение уважительным отношением к родителям. По его словам, Юлий не имел никакого права рассуждать о его отце. Он также продемонстрировал татуировку на спине с портретами близких.

Экстрасенс продемонстрировал в готзале татуировку на спине с портретами отца и матери | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 годЭкстрасенс продемонстрировал в готзале татуировку на спине с портретами отца и матери | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 год

Экстрасенс продемонстрировал в готзале татуировку на спине с портретами отца и матери

Источник:

кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2», ТНТ, 2025 год

Однако поведение экстрасенса поддержали не все маги. Это сказалось на оценках Левина, которые он получил от соперников за прохождение испытания.

На проект пришли два новых участника | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 годНа проект пришли два новых участника | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 год

На проект пришли два новых участника

Источник:

кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2», ТНТ, 2025 год

Также в новой серии проекта объявили об уходе двух экстрасенсов и о приходе новых. Новость о том, что реалити покинули Артем Краснов и Ольга Якубович, не расстроила оставшихся участников, а наоборот даже повеселила. Многие не стеснялись в выражениях в адрес бывших соперников, предполагая, что ушли они, опасаясь проигрыша. Но больше всего Краснову и Якубович досталось от новых участников битвы — Тимофея Руденко и Марьяны Романовой.

Марьяна во второй раз пришла на «Битву сильнейших» по личному приглашению Марата Башарова | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 годМарьяна во второй раз пришла на «Битву сильнейших» по личному приглашению Марата Башарова | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 год

Марьяна во второй раз пришла на «Битву сильнейших» по личному приглашению Марата Башарова

Источник:

кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2», ТНТ, 2025 год

— Я не рада, что, представляя меня, сказали, что я прихожу на место Ольги Якубович. Я считаю, что она недоведьма, — высказалась Марьяна. — Быть ведьмой — это показать свою работу миру, а не устроить магазин на диване. Считаю ужасной слабостью кинуть посреди сезона «Битву сильнейших», не выполнить элементарные правила программы, не выстоять. Я прихожу не на ее место. Я прихожу на свое законное место.

Тимофей уверен в своих силах и намерен выиграть битву | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 годТимофей уверен в своих силах и намерен выиграть битву | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 год

Тимофей уверен в своих силах и намерен выиграть битву

Источник:

кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2», ТНТ, 2025 год

— Я Артему Краснову лично в лицо говорил, что он карикатура на экстрасенса. Он слабый, на мой взгляд, бездарный. Человек ушел из проекта не по-спортивному, не по-мужски. Он просто сдался, — заявил Тимофей.

Один из лидеров и фаворитов проекта Олег Шепс в связи с приходом двух новых экстрасенсов предложил обнулить результаты турнирной таблицы и начать борьбу сначала. Но его инициативу не поддержали. Баллы, набранные Якубович, перешли к Романовой, а Краснова — к Руденко.

— Я бы не стал переоценивать наследство Артема Краснова, не Рокфеллер, мягко говоря. Но мне интересно, буду поступательно идти вверх (турнирной таблицы. — Прим. ред.). Для него это ситуация, с которой он не справился. Понял, что шансов нет, и ушел, — высказался Руденко. — А я хочу доказать, что с этими баллами можно бороться за победу. Получу золотую руку, отрежу пальчик и пришлю ему на память.

Экстрасенсы не воспринимают всерьез Юлия Котова и подшучивают над ним | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 годЭкстрасенсы не воспринимают всерьез Юлия Котова и подшучивают над ним | Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших&nbsp;— 2», ТНТ, 2025 год

Экстрасенсы не воспринимают всерьез Юлия Котова и подшучивают над ним

Источник:

кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2», ТНТ, 2025 год

Баллы также добавили Юлию Котову. Весной он заменил в реалити выбывшую по собственному желанию Соню Егорову, но тогда маг решил начинать всё с нуля. Но даже этот факт не избавил Юлия от издевок, которые постоянно отпускают в его адрес Александр Шепс, Влад Череватый и другие экстрасенсы, не считая мистика достойным соперником.

— Вот так вот они воспитаны — не умеют уважать других людей, — ответил на нападки соперников Юлий. — Ну ничего, смеется тот, кто смеется последним. Что можно ждать от быдла? Ведут себя как хамло.

Анастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Шоу Битва сильнейших Экстрасенс Марьяна Романова Тимофей Руденко
