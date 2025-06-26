Хороша царица: Анна Asti отметила юбилей — смотрим, кто из звезд пришел на вечеринку

Анне Асти исполнилось 35 лет Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Анна Asti закатила масштабный праздник в честь своего юбилея: 24 июня певица отметила 35 лет. На вечеринке в особняке на Волхонке собрались первые звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Виктория Шелягова, Ида Галич, Григорий Лепс, Яна Рудковская, Софья Эрнст, Эльдар Джарахов, Игорь Крутой, молодые рэперы Big Baby Tape и Toxis и многие другие.

Именинница предстала перед публикой в дерзком платье с пышной прической и немного напоминала колумбийскую певицу Шакиру. Свой образ Анна назвала «пустынная дикая роза». Несмотря на слухи о разводе с бизнесменом Станиславом Юркиным, артистка выглядела счастливой и искренне веселилась, пела и танцевала с гостями.

Филипп Киркоров трогательно поздравил певицу с днем рождения Источник: asti / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На вечеринке у Анны присутствовал и Егор Крид, чей день рождения наступил в полночь: 25 июня главному холостяку страны исполнился 31 год. Анна трогательно вынесла Егору торт с зажженной свечкой, и музыкант загадал желание.

Наши коллеги из «Стархита» тоже присутствовали на вечеринке у певицы — Анна рассказала, почему именно в этом году решила устроить масштабный праздник, и призналась, что сильно переживала из-за организации.

«Захотелось отпраздновать свой день рождения особенно, позвать друзей, коллег, сделать это феерично. Я как будто бы как следует не отпраздновала свои дни рождения. Поэтому хочется порадоваться тому, где я нахожусь, с кем я нахожусь и каким образом я проживаю этот путь», — поделилась Анна.

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