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Развлечения Хороша царица: Анна Asti отметила юбилей — смотрим, кто из звезд пришел на вечеринку

Хороша царица: Анна Asti отметила юбилей — смотрим, кто из звезд пришел на вечеринку

Популярной певице исполнилось 35 лет

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4 комментария
Анне Асти исполнилось 35 лет | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Анне Асти исполнилось 35 лет | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Анне Асти исполнилось 35 лет

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Анна Asti закатила масштабный праздник в честь своего юбилея: 24 июня певица отметила 35 лет. На вечеринке в особняке на Волхонке собрались первые звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Виктория Шелягова, Ида Галич, Григорий Лепс, Яна Рудковская, Софья Эрнст, Эльдар Джарахов, Игорь Крутой, молодые рэперы Big Baby Tape и Toxis и многие другие.

Именинница предстала перед публикой в дерзком платье с пышной прической и немного напоминала колумбийскую певицу Шакиру. Свой образ Анна назвала «пустынная дикая роза». Несмотря на слухи о разводе с бизнесменом Станиславом Юркиным, артистка выглядела счастливой и искренне веселилась, пела и танцевала с гостями.

Филипп Киркоров трогательно поздравил певицу с днем рождения

Источник:

asti / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На вечеринке у Анны присутствовал и Егор Крид, чей день рождения наступил в полночь: 25 июня главному холостяку страны исполнился 31 год. Анна трогательно вынесла Егору торт с зажженной свечкой, и музыкант загадал желание.

Наши коллеги из «Стархита» тоже присутствовали на вечеринке у певицы — Анна рассказала, почему именно в этом году решила устроить масштабный праздник, и призналась, что сильно переживала из-за организации.

«Захотелось отпраздновать свой день рождения особенно, позвать друзей, коллег, сделать это феерично. Я как будто бы как следует не отпраздновала свои дни рождения. Поэтому хочется порадоваться тому, где я нахожусь, с кем я нахожусь и каким образом я проживаю этот путь», — поделилась Анна.

Ранее модель Елена Перминова в откровенном наряде зажгла на дне рождения экс-редактора Vogue — кто еще из звезд пришел на праздник.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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ANNA ASTI День рождения Егор Крид Вечеринка Личная жизнь звезд
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Комментарии
4
Гость
26 июня, 13:46
какой царёк такая и царица, пипл хавает
Гость
26 июня, 13:45
Интересно,каждый под свою песню только танцуют?
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