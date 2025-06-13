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Развлечения «Трезвая вечеринка»: что такое экстатик-дэнс, где можно не стесняться быть собой

«Трезвая вечеринка»: что такое экстатик-дэнс, где можно не стесняться быть собой

Участники танцуют босиком и пьют китайский чай

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2 комментария
Что такое экстатик-дэнс? | Источник: Татьяна ВрабияЧто такое экстатик-дэнс? | Источник: Татьяна Врабия

Что такое экстатик-дэнс?

Источник:

Татьяна Врабия

Вот уже более трех лет в качестве необычного формата досуга в Барнауле существует экстатик-дэнс — так называемые трезвые вечеринки, где нет дресс-кода и стеснения. Здесь танцуют босиком, пьют китайский чай и совместно погружаются в медитативный процесс танца. О том, как достигается расслабление и почему особых правил на вечеринке нет, порталу NGS22.RU рассказал их организатор Добромир Кокорин.

Не стесняться быть собой

Лежать на полу, бегать по залу и полностью отдаваться процессу? Пожалуй, так вкратце можно описать всё, что происходит за полтора часа экстатик-дэнса. Первое такое событие в Барнауле прошло более трех лет назад.

Экстатик-дэнс — практика свободного танца, в которой нет определенных шагов и заученных движений, слияние медитативной, телесной и духовной медитации. Суть танца — позволить себе двигаться спонтанно, отдаваться процессу.

Организаторы Ирина и Добромир Кокорины давно придерживаются здорового образа жизни и предпочитают веселиться, сбрасывать напряжение только на трезвую голову.

Способ сбросить напряжение только на трезвую голову | Источник: Татьяна ВрабияСпособ сбросить напряжение только на трезвую голову | Источник: Татьяна Врабия

Способ сбросить напряжение только на трезвую голову

Источник:

Татьяна Врабия

— Мы тогда не ставили целью бизнес или масштаб. Просто сделали событие, на которое самим было бы приятно приходить, трезвая вечеринка, — рассказывают они.

По словам Добромира, им с супругой было важно создать доверительное пространство, в котором можно не стесняться быть собой.

— Для разгрузки мы еще ходим в караоке, но там нам бывает не слишком комфортно из-за алкоголя вокруг. И вот так сложилось, что познакомились с направлением, супруга диджеит, а я организовываю и в течение мероприятия веду людей голосом.

Босые ноги, чай и молчание

Одно из главных правил экстатика — босые ноги. Это важно, поскольку помогает ощутить свое тело, раскрыться и найти контакт с пространством, как объясняет Добромир. По его словам, на вечеринке категорически запрещен алкоголь, и максимум можно найти на входе чайную зону с китайскими чаями: расслабляющими пуэрами и улунами.

Чаи тоже дают свой эффект | Источник: Татьяна ВрабияЧаи тоже дают свой эффект | Источник: Татьяна Врабия

Чаи тоже дают свой эффект

Источник:

Татьяна Врабия

Особого дресс-кода на событии тоже нет, поэтому в выборе одежды каждый отталкивается от того, в чём ему комфортно.

— Кто-то приходит в спортивном а-ля тренировка, а кто-то в платьях. Но здесь это непринципиально, — объясняет организатор.

Еще одно непоколебимое правило: взаимодействовать друг с другом можно, а разговаривать — нет, поскольку голос якобы отвлекает от погружения в себя. Поэтому на паркете разрешается устанавливать зрительный контакт, танцевать с кем-то, объединяться, но при этом ничего не говорить.

Саундхилинг и свои диджеи

Звучать в зале, где проходит вечеринка, может любая музыка — от этнических ритмов до вальса, но чаще всего диджеи отдают предпочтение танцевальным композициям, при этом выстраивая свой сет в виде волны: от медленного начала до пикового ритма и последующего успокоения.

— У нас музыка строится определенным образом. Диджей находится в постоянном контакте с залом и ведет сет по принципу волны. Вначале буквально музыка без музыки, можно, например, просто лечь в этот момент и с нарастанием ритма тоже активизироваться. Можно не только танцевать, но и сидеть на корточках, да хоть на голове стоять — это практика полного освобождения. Кто-то закручивает колесо, кто-то просто лежит или катается по полу, — рассуждает Добромир.

— К нам как-то приходила девочка, которая жаловалась, что плохо спит дома, ей мешает посторонний шум, сначала она легла у колонок и сразу же уснула, потом смеялась, говорит, давно так не спала. Но трогать ее, как-то будить мы не стали. Это ее танец, он такой, — рассуждает Добромир.

Аудитория на таких вечеринках совершенно различная | Источник: Татьяна ВрабияАудитория на таких вечеринках совершенно различная | Источник: Татьяна Врабия

Аудитория на таких вечеринках совершенно различная

Источник:

Татьяна Врабия

Аудитория приходит разная: есть семейные пары, а есть и те, кто ходит вместе с детьми. Перезагрузиться хотят и подростки от 16 лет.

— У меня мама с тещей ходят постоянно на наши мероприятия. Сначала не понимали, что к чему, а потом поняли, для чего мы это делаем, — рассказывает организатор.

Завершается медитативная практика саундхилингом — звуковым сопровождением в живом исполнении: например, акустической гитарой, поющей чашей или любым другим инструментом, который, по словам организатора, помогает «замедлиться и прожить эмоции».

— Гитара у нас сейчас в фаворитах, как ни странно. Люди ложатся на пол, включается живой инструмент — и они просто слушают. Для кого-то это момент полной перезагрузки, — подытожил Добромир.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Расслабление Медитация Танцы Экстатик Чай Вечеринка
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Комментарии
2
Гость
1 час
"К чему это всё, лучше бы водки выпили" (из писем Белинского Гоголю)
Гость
53 минуты
Наверное скоро запретят как чуждые нам ценности?
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