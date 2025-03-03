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Развлечения обзор Самые откровенные наряды афтепати «Оскара» Vanity Fair: просто долистайте до конца

Самые откровенные наряды афтепати «Оскара» Vanity Fair: просто долистайте до конца

Вот уж где была жара, так точно после красной дорожки кинопремии

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Французский блогер Лена Махфуф на вечеринке Vanity Fair пробивала себе дорогу в кино в прямом смысле грудью | Источник: AP / ТАССФранцузский блогер Лена Махфуф на вечеринке Vanity Fair пробивала себе дорогу в кино в прямом смысле грудью | Источник: AP / ТАСС

Французский блогер Лена Махфуф на вечеринке Vanity Fair пробивала себе дорогу в кино в прямом смысле грудью

Источник:

Пока Тимоти Шаламе щеголял в костюме банана среди мужчин в черных фраках, а Адам Сэндлер делал вид, что оказался на церемонии вручения премии «Оскар» случайно во время вечерней пробежки, в гардеробах ждали своего часа лучшие наряды голливудских звезд. Это на официальной части знаменитости старались выбрать более-менее приличные образы, а когда дело дошло до вечеринки Vanity Fair, здесь-то и развернулись во всём великолепии шик, блеск, гордость и предубеждение. Мы не стали стоять в стороне и подглядели за звездами, которым нечего скрывать. И теперь делимся с вами образами, от которых сложно, очень сложно отвести глаза.

Вот, например, Ким Кардашьян специально для вечеринки Vanity Fair сделала вид, что проспала, и пришла в одеяле. Но оказалось, что даже одеяла у нее подчеркивают все важные стороны.

Источник: AP / ТАССИсточник: AP / ТАСС
Источник:

Элизабет Хёрли явилась на вечеринку под ручку со своим сыном Дэмианом, без которого редко появляется на светских мероприятиях. Актриса неоднократно признавалась, что у нее с сыном очень близкие отношения из-за того, что она была матерью-одиночкой. Признаться, мы не представляем, как можно оставить в одиночестве такую блестящую женщину.

Источник: AP / ТАССИсточник: AP / ТАСС
Источник:

Пэрис Хилтон, пару недель назад устроившая барбикор-вечеринку в честь своего 44-летия, где ее грудь едва прикрывали аляповатые звезды, на Vanity Fair явилась, конечно, в менее откровенном наряде, но и за этим блестящим змеиным платьем угадывается, что актриса готова уйти в отрыв в любой момент.

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

Кендалл Дженнер решила, что на вечеринке будет не хватать винтажности, и сама стала олицетворением винтажа.

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

Джулия Фокс перед вечеринкой, похоже, читала запоем повесть «Дядя Федор, пес и кот». Ее любимый момент, как вы можете догадаться, — тот, в котором каждый герой приложил лапу к письму Дяди Федора: «А на днях я линять начал, старая шерсть с меня сыплется, зато новая растет чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась».

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

Так сразу и не скажешь, но Сидни Суини борется с сексуализацией в кино. Она неоднократно говорила, что не считает себя секс-символом, но в то же время активно публикует любопытные снимки на своих страницах в соцсетях. На Vanity Fair она свою сексуальность прятать тоже не стала.

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

Рича Мурджани, впрочем, тоже решила: если сексуальность имеется, то зачем закутывать ее в строгие одежды и плотные ткани.

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

Судя по наряду Каззи Дэвид, в помещении, где всё происходило, было очень жарко.

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

Оливия Уайлд тоже не стала отставать от коллег и пришла в голом платье, за которым сложно что-либо скрыть.

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

На этом фоне кажется, что топ-модель Джоан Смоллс как-то даже слишком одета.

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

Зато итальянская модель Эрика Пелосини не стала изменять себе. Однажды ее заметили загоравшей топлес подле мужа принцессы Евгении. Тогда Эрика объяснила, что всему виной намокшее бикини: якобы она сняла его и повесила сушиться, и поэтому всё так произошло. Пелосини также добавила, что вообще-то обычно никогда не ходит топлес. К счастью, есть некоторые исключения. Такие, как Vanity Fair.

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

В красной команде вместе с Эрикой Пелосини на этот раз оказалась супермодель Миранда Керр.

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

А Додж Кэт решила, что лучший наряд для кутежа на афтепати «Оскара» — это золотое платье, точь-в-точь повторяющее ее тело. Хотя постойте…

Источник: Vanity FairИсточник: Vanity Fair
Источник:

Хотели бы побывать на Vanity Fair?

Еще как, у меня и платье подходящее есть!
О нет, я там ослепну от такого великолепия
Vanity Fair есть у нас дома
Свят, свят, свят
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Vanity Fair Оскар Голливуд Вечеринка Фото Голое платье Звезды
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