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Развлечения обзор Раскупили даже билеты по 12 тысяч: кто из звезд приедет в Ярославль под Новый год

Раскупили даже билеты по 12 тысяч: кто из звезд приедет в Ярославль под Новый год

Публикуем афишу на декабрь

2 073
18 комментариев

Публикуем афишу новогодних концертов в Ярославле

Источник:

Декабрь для артистов — один из самых активных и денежных месяцев в году. Многие звезды спешат завершить концертные туры или колесят по стране с новогодней программой. Мы узнали, кто из звезд приедет в Ярославль в последний месяц года.

Публикуем большую афишу с новогодними программами и не только.

Выпускница «Фабрики звезд»

Савичева даст в Ярославле сольный концерт 1 декабря

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Юлия Савичева приедет в Ярославль с концертом 1 декабря (6+). Певица выступит во Дворце культуры им. Добрынина. Билеты на ее выступление варьируются от 1,5 до 4,2 тысячи рублей. По данным на 27 ноября, выкуплены первые ряды у сцены и места на балконе. Большая часть зала пустует.

Билеты на концерт Савичевой стоят от 1,5 тысячи рублей

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Юлия Савичева стала популярна после участия в музыкальном телешоу «Фабрика звезд-2» (16+) в 2002 году. Несмотря на то, что она не победила, широкая публика запомнила певицу со звонким голосом. Песни «Высоко» (12+) и «Прости за любовь» (12+) стали хитами начала 2000-х.

Следующим витком популярности стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2004 году. Там Савичева на английском спела песню Believe Me (12+). Призового места не заняла, но получала международную славу.

В последние годы громких хитов у певицы не наблюдается. Тем не менее гастрольные туры Савичевой активно проходят.

Сергей Пенкин в Ярославле

Сергей Пенкин даст концерт в Ярославле 8 декабря

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8 декабря в Ярославле выступит со своим юбилейным концертом «35 лет на сцене» (12+) 63-летний певец Сергей Пенкин. Организаторы обещают на сольнике артиста презентацию новых композиций.

— В программе будут премьеры трех песен: «Нам не избежать любви» (12+), «Не люби меня» (12+) и совершенно новая — «Сияй» (12+), на которую, в планах, снять видео. Все они записаны специально для этой программы, поклонники Сергея будут первыми слушателями, — говорится в афише.

Выступление Пенкина пройдет в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Билеты стоят от 2,3 до 5 тысяч рублей. Выкуплен средний сектор в партере у сцены. Большая часть зала пустует.

Напомним, музыкальную карьеру Сергей Пенкин начинал в 90-е, он пел в ресторане при гостинице «Космос» в Москве. Параллельно Сергей записывал песни.

Первая громкая музыкальная премьера Пенкина прошла в 1992 году, тогда на телевидение показали видео с его песней «Feelings» (16+). Популярность пришла в жизнь Сергея моментально. Он стал гастролировать по России и за рубежом. В 2011 году певец выпустил альбом «Дуэты» (12+), в записи которого приняли участие Ирина Аллегрова, Борис Моисеев, Ани Лорак и другие. Всего в дискографии артиста более 25 альбомов.

В топ хитов Пенкина входят песни «Дождь осенний» (12+), «Когда я стану взрослым» (12+), «Не люби меня» (12+), «Иногда» (12+), «Лишь с тобой» (12+) и др.

Стоимость билетов на концерт Пенкина варьируется от 2,3 до 5 тысяч рублей

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Группа «Кватро»

Группа «Кватро» выступит в Ярославле 11 декабря

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Для любителей классической музыки в Ярославль приедет Леонид Овруцкий и группа «Кватро» (6+). Исполнители выступят с новогодней программой 11 декабря в КЗЦ «Миллениум». Билеты стоят от 1,2 до 6 тысяч рублей в зависимости от места. Самые дорогие места, традиционно, у сцены. На балконе — варианты бюджетнее.

По данным на 27 ноября, большая часть зала на концерт «Кватро» пустует

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Группа «Кватро» существует с 2003 года. Изначально у ее истоков стояли баритон Леонид Овруцкий, теноры Антон Сергеев и Антон Боглевский и бас Денис Вертунов. Более 13 лет коллектив работал в этом составе. Однако в 2017 году Вертунов решил начать сольную карьеру. Ему на смену пришел Данила Карзанов.

Первый успех группа получила в 2008 году после участия в международном конкурсе эстрадной песни «Пять звезд. Интервидение» (0+). По итогам конкурса группа «Кватро» завоевала первую премию и привлекла к себе широкое внимание зрителей.

Одни из популярных песен группы: «Если б не было тебя» (12+), «Как ты красива сегодня» (12+), «Шаг навстречу» (12+) и др.

Концерт Шамана в Ярославле

SHAMAN даст два концерта в Ярославле в декабре 2024 года

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Вокруг концерта этого исполнителя в Ярославле случился настоящий ажиотаж. SHAMAN'a (настоящее имя. — Ярослав Дронов. — Прим. Ред.) изначально должен был выступить (6+) в столице Золотого кольца лишь 15 декабря, однако местные начали активно раскупать билеты в КЗЦ «Миллениум». После этого организаторы приняли решение о дополнительном концерте, назначив его на день раньше — 14 декабря.

Несмотря на кусачие цены, большинство мест разобрали. Стоимость билетов на выступление варьируется от 3,5 до 6,5 тысячи рублей.

На днях ярославцы даже поспорили из-за творчества SHAMAN'a. Некоторые считают, что на выступление идти смысла нет. А другие, напротив, уже были на концертах исполнителя и остались в восторге. Подробнее — читайте в этом материале.

Кто такой SHAMAN?

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров.

«Уральские пельмени» в Ярославле

«Уральские пельмени» выступят в Ярославле 16 декабря

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С новогодним шоу в Ярославле выступят звезды передачи КВН и шоу на телеканале СТС «Уральские пельмени» (6+). Юмористический концерт пройдет 16 декабря в КЗЦ «Миллениум».

По данным на 27 ноября, практически весь зал выкуплен. Остались только самые дорогие места в партере, билеты на которые стоят от 7 до 12 тысяч рублей.

«Уральские пельмени» выступят с новогодним концертом в Ярославле 16 декабря

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В анонсе шоу организаторы обещают, что артисты сыграют на сцене миниатюры, которые до этого не были показаны в телеэфире.

«Уральские пельмени» — юмористическое объединение из Екатеринбурга, которое было образовано в 1993 году как команда КВН. В 2000 году «Пельмени» выиграли в Высшей лиге юмористического конкурса КВН, с 2009 года екатеринбуржцы выходят в эфир как юмористическое шоу на телеканале «СТС». На сцене играют худрук коллектива, звезда сериала «Реальные пацаны» (16+) Сергей Ершов, актеры Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, а также Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана Дылдина.

К слову, давать концерт в Ярославле под Новый год для «Уральских пельменей» стало традицией. В 2023 году команда также приезжала к нам в город. Отзывы ярославцев на выступление — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Концерты Выступления Артисты Певцы Новогоднее представление Юлия Савичева Сергей Пенкин Ярослав Дронов Уральские пельмени
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Комментарии
18
Гость
2 часа
Серега Пенкин служил в армии, а главный патриот, который два дня будет петь у нас- не служил
Гость
2 часа
Бесплатно ни на кого не пошел был.
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