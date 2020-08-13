«Зато ребенок накормленный и списать может»: ярославцы ругаются из-за дистанционной учёбы

Гость:

— Я последнюю четверть промучилась с первоклассницей и третьеклассницей. Новые темы почти каждый день! И никакого дистанционного образования, у учителей якобы компьютеры зависали. А у меня глаз до сих пор дергается.



Гость:

— Маразм, а первоклашки как? Ладно, научить пользоваться компьютером — не проблема. Но как дома их одних оставлять на весь день?



Гость:



— Кто сделает прививки от коронавируса, те и будут ходить в школу. Остальные — на удалёнку.



Гость:

— С этой самоизоляцией дети просто разболтались, вышли из колеи. Сын спортом занимался профессионально, так соревнования отменили, тренировки закрыли, на улицу не выйти. И власти думают, что 15-летние подростки сидели дома. Нет, конечно! И маски не носили, и гуляли до ночи, и никто не заболел, а вот дети из привычного русла выбились.



Гость:

— Как достали с этим коронавирусом. У меня трое детей, и я против всего этого, хотя сама дистанционка мне понравилась! Ребенок всегда под присмотром и накормленный. Уроки делает и из интернета всегда списать может.

