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Тема дняКак дети будут учиться с 20 сентября

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«Зато ребенок накормленный и списать может»: ярославцы ругаются из-за дистанционной учёбы

Жители города никак не могут сойтись во мнениях

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Оказывается, некоторым дистант даже понравился&nbsp;

Оказывается, некоторым дистант даже понравился 

Ярославцы спорят из-за возможного дистанционного обучения

Вчера родительские чаты ярославских родителей гудели из-за информации, что новый учебный год может продлиться всего 20 дней. Мы спросили об этом у департамента образования Ярославской области. Там эту информацию опровергли, заверили, что это всего лишь слухи.

Вот только одно упоминание о возможном возвращении дистанта вызвало у ярославцев бурю эмоций. Люди начали спорить о пользе и вреде дистанционного обучения.

Гость:

— Дистанционно учиться хорошо, когда кто-то из взрослых дома. А так, без толку, опыт печальный есть. К тому же, не у всех есть компы, на которых дети будут учиться.

Гость:

— Я последнюю четверть промучилась с первоклассницей и третьеклассницей. Новые темы почти каждый день! И никакого дистанционного образования, у учителей якобы компьютеры зависали. А у меня глаз до сих пор дергается.

Гость:

— Маразм, а первоклашки как? Ладно, научить пользоваться компьютером — не проблема. Но как дома их одних оставлять на весь день?

Гость:

— Кто сделает прививки от коронавируса, те и будут ходить в школу. Остальные — на удалёнку.

Гость:

— С этой самоизоляцией дети просто разболтались, вышли из колеи. Сын спортом занимался профессионально, так соревнования отменили, тренировки закрыли, на улицу не выйти. И власти думают, что 15-летние подростки сидели дома. Нет, конечно! И маски не носили, и гуляли до ночи, и никто не заболел, а вот дети из привычного русла выбились.

Гость:

— Как достали с этим коронавирусом. У меня трое детей, и я против всего этого, хотя сама дистанционка мне понравилась! Ребенок всегда под присмотром и накормленный. Уроки делает и из интернета всегда списать может.

Нужно ли в новом учебном году оставлять детей на дистанте?

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    1 сентбяряЯрославльдистанткоронавирус
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