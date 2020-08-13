«Зато ребенок накормленный и списать может»: ярославцы ругаются из-за дистанционной учёбы

Ярославцы спорят из-за возможного дистанционного обучения
Вчера родительские чаты ярославских родителей гудели из-за информации, что новый учебный год может продлиться всего 20 дней. Мы спросили об этом у департамента образования Ярославской области. Там эту информацию опровергли, заверили, что это всего лишь слухи.
Вот только одно упоминание о возможном возвращении дистанта вызвало у ярославцев бурю эмоций. Люди начали спорить о пользе и вреде дистанционного обучения.
Гость:
— Дистанционно учиться хорошо, когда кто-то из взрослых дома. А так, без толку, опыт печальный есть. К тому же, не у всех есть компы, на которых дети будут учиться.
Гость:
— Я последнюю четверть промучилась с первоклассницей и третьеклассницей. Новые темы почти каждый день! И никакого дистанционного образования, у учителей якобы компьютеры зависали. А у меня глаз до сих пор дергается.
Гость:
— Маразм, а первоклашки как? Ладно, научить пользоваться компьютером — не проблема. Но как дома их одних оставлять на весь день?
Гость:
— Кто сделает прививки от коронавируса, те и будут ходить в школу. Остальные — на удалёнку.
Гость:
— С этой самоизоляцией дети просто разболтались, вышли из колеи. Сын спортом занимался профессионально, так соревнования отменили, тренировки закрыли, на улицу не выйти. И власти думают, что 15-летние подростки сидели дома. Нет, конечно! И маски не носили, и гуляли до ночи, и никто не заболел, а вот дети из привычного русла выбились.
Гость:
— Как достали с этим коронавирусом. У меня трое детей, и я против всего этого, хотя сама дистанционка мне понравилась! Ребенок всегда под присмотром и накормленный. Уроки делает и из интернета всегда списать может.