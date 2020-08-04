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Тема дняКак будут работать школы с 1 сентября

Власти рассказали, по каким правилам будут работать школы с 1 сентября. Объясняем коротко и понятно

Власти рассказали, по каким правилам будут работать школы с 1 сентября. Объясняем коротко и понятно

Всё важное о новом учебном годе в Ярославле в пяти карточках

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Линейкам на 1 сентября — быть

Линейкам на 1 сентября — быть

Власти рассказали, по каким правилам будут работать школы с 1 сентября

Вот-вот начнется новый учебный год, но не очень понятно, как пандемия коронавируса на нём отразится. В Департаменте образования Ярославской области рассказали, как будут организованы занятия и к чему готовиться родителям в случае второй волны заболеваний COVID-19.

Мы собрали всю информацию в пять простых карточек.

1

Праздничные линейки

Новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. А это значит, что в школу ученики пойдут нарядные и с букетами цветов, потому что праздничные линейки всё же состоятся.

2

Нужно ли носить маску?

Учителям и школьникам носить маски не нужно. Средства индивидуальной защиты должны надевать только работники пищеблоков.

3

Как будут проверять здоровье

И детям, и учителям в обязательном порядке будут мерить температуру. Всех, у кого обнаружат признаки ОРВИ, отправят на изоляцию.

4

Соблюдение дистанции

Учащимся рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, в Роспотребнадзоре советуют максимально разобщать детей.

5

Больше времени на свежем воздухе

В Роспотребнадзоре рекомендуют проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе. Кроме того, занятия для каждого класса будут проводиться в закрепленном за ним кабинете.

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1 сентбяряЯрославльшколы
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