Власти рассказали, по каким правилам будут работать школы с 1 сентября. Объясняем коротко и понятно

Вот-вот начнется новый учебный год, но не очень понятно, как пандемия коронавируса на нём отразится. В Департаменте образования Ярославской области рассказали, как будут организованы занятия и к чему готовиться родителям в случае второй волны заболеваний COVID-19.



Мы собрали всю информацию в пять простых карточек.