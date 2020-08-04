Власти рассказали, по каким правилам будут работать школы с 1 сентября. Объясняем коротко и понятно

1
Праздничные линейки
Новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. А это значит, что в школу ученики пойдут нарядные и с букетами цветов, потому что праздничные линейки всё же состоятся.
2
Нужно ли носить маску?
Учителям и школьникам носить маски не нужно. Средства индивидуальной защиты должны надевать только работники пищеблоков.
3
Как будут проверять здоровье
И детям, и учителям в обязательном порядке будут мерить температуру. Всех, у кого обнаружат признаки ОРВИ, отправят на изоляцию.
4
Соблюдение дистанции
Учащимся рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, в Роспотребнадзоре советуют максимально разобщать детей.
5
Больше времени на свежем воздухе
В Роспотребнадзоре рекомендуют проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе. Кроме того, занятия для каждого класса будут проводиться в закрепленном за ним кабинете.