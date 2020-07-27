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Новый учебный год начнется 1 сентября и без дистанта

Об этом заявил министр просвещения

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В новом году дети смогут пойти в школу как в докоронавирусные времена

В новом году дети смогут пойти в школу как в докоронавирусные времена

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом сегодня заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Минпросвещения не будет вводить дистанционное обучение, но некоторые его формы будут применяться, — уточнил министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что решение о том, в каком формате начать следующий учебный год, будет принято 20 августа и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Кравцов сегодня добавил, что все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить наших детей и учителей. Перед учебным годом все школы пройдут дезинфекцию, будет организован кол-центр по всем вопросам, связанным с организацией обучения.

В министерстве надеются, что в школах смогут даже провести линейки для детей 1 сентября. Ранее сообщалось, что они могут пройти в новом для школьников формате.

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