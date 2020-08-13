Родители, будьте внимательны: как с 1 сентября будут учиться школьники

Оперштаб по борьбе с COVID — о работе школ в новом учебном году
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области сегодня сообщил, что новый учебный год все школы региона начнут в традиционном очном режиме. 1 сентября в классах пройдет всероссийский урок, который будет посвящен 75-летию Великой Победы.
— Для нас очень важно обеспечить обязательное исполнение санитарно-эпидемиологических требований, чтобы учиться было комфортно, а главное — безопасно, — сказала директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Мы будем внимательно относиться к здоровью каждого ребенка. Предусмотрены ежедневный мониторинг температуры всех обучающихся, наличие в школах антисептиков для рук. Также прошу родителей внимательно следить за здоровьем своих детей и при первых симптомах болезни обращаться к врачу.
Традиционное августовское совещание работников системы образования Ярославской области пройдет 24–25 августа в дистанционном формате.
В первой четверти будет организована диагностика учеников с пятого по девятый класс, для того чтобы выявить возможные проблемы в знаниях. Результаты позволят выстроить индивидуальную работу со школьниками.
Ранее появились разговоры о том, что в новом учебном году школы с 20 сентября перейдут на дистанционное обучение. В департаменте образования прокомментировали эту информацию. Также ранее стало известно, как в новом учебном году будут организованы занятия.