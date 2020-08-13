Родители, будьте внимательны: как с 1 сентября будут учиться школьники

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области сегодня сообщил, что новый учебный год все школы региона начнут в традиционном очном режиме. 1 сентября в классах пройдет всероссийский урок, который будет посвящен 75-летию Великой Победы.



— Для нас очень важно обеспечить обязательное исполнение санитарно-эпидемиологических требований, чтобы учиться было комфортно, а главное — безопасно, — сказала директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Мы будем внимательно относиться к здоровью каждого ребенка. Предусмотрены ежедневный мониторинг температуры всех обучающихся, наличие в школах антисептиков для рук. Также прошу родителей внимательно следить за здоровьем своих детей и при первых симптомах болезни обращаться к врачу.

