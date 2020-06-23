В Ярославле сегодня онлайн-выпускной: как присоединиться к тусовке

В Ярославской области 23 июня — выпускной в школах. Пройдёт он в необычном формате — онлайн. Старт — в 11 часов. Всё действие происходит в группе «Выпускной 2020. Ярославская область» в сети «ВКонтакте».
— Прямая трансляция продлится несколько часов. Организаторы подготовили много сюрпризов, музыки, конкурсов и подарков. С окончанием школы ребят поздравят известные люди, которые прославили Ярославскую область не только в стране, но и в мире, — рассказали организаторы.
Поучаствовать в выпускном могут выпускники, их родители, друзья и педагоги.
Также ярославские выпускники смогут поучаствовать в общероссийском выпускном. Он пройдет 27 июня тоже в онлайн-режиме во «ВКонтакте». Праздник начнется в 12 часов дня и будет продолжаться весь день. Для выпускников состоится концерт, розыгрыш призов. Ребята смогут пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи.
Напомним, выпускные в онлайн-режиме пройдут не везде, в некоторых регионах праздник будет очным или очно-заочным.