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В Ярославле сегодня онлайн-выпускной: как присоединиться к тусовке

Поучаствовать могут все

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В Ярославле начался онлайн-выпускной

В Ярославле начался онлайн-выпускной

В Ярославской области 23 июня — выпускной в школах. Пройдёт он в необычном формате — онлайн. Старт — в 11 часов. Всё действие происходит в группе «Выпускной 2020. Ярославская область» в сети «ВКонтакте».

— Прямая трансляция продлится несколько часов. Организаторы подготовили много сюрпризов, музыки, конкурсов и подарков. С окончанием школы ребят поздравят известные люди, которые прославили Ярославскую область не только в стране, но и в мире, — рассказали организаторы.

Поучаствовать в выпускном могут выпускники, их родители, друзья и педагоги.

Также ярославские выпускники смогут поучаствовать в общероссийском выпускном. Он пройдет 27 июня тоже в онлайн-режиме во «ВКонтакте». Праздник начнется в 12 часов дня и будет продолжаться весь день. Для выпускников состоится концерт, розыгрыш призов. Ребята смогут пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи.

Напомним, выпускные в онлайн-режиме пройдут не везде, в некоторых регионах праздник будет очным или очно-заочным.

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выпускной
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