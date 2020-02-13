«Это нормально»: ярославна рассказала, как посреди учебного года увезла сына на месяц на море

«Вы считаете нормальным на месяц отрывать ребёнка от учебного процесса?» — так спросили меня в школе, где учится сын, когда я пришла писать заявление, чтобы снять его с уроков. И я хочу сказать: да, я считаю это нормальным.

Журналист и мама девятилетнего мальчишки Анна сняла сына с учёбы посреди четверти и на месяц увезла его к жаркому морю. Семья уехала в отпуск на популярный остров в Таиланде — Самуи, где сняла виллу, чтобы насладиться летом, пальмами и отдыхом. Ярославна рассказывает, почему считает это решение лучшим вариантом для ребёнка, чем учёба в школе.

Нормально, что ребёнок будет месяц купаться в чистом море, а не шлёпать на уроки по грязи вперемешку со снежной жижей.

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Я считаю нормальным, что он месяц будет есть свежие фрукты и морепродукты, а не в школьной столовке.

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Я считаю нормальным, что он месяц будет греться на солнце, тогда как у нас за целый год от силы дней 30 по-настоящему солнечных! Нет ни зимы, ни лета, одна осень.



Мы взяли с собой все учебники, и каждый день сын делает все домашние задания. Он учится во втором классе, сейчас мы сами в состоянии ему объяснить и русский, и математику. С английским у него вообще нет никаких проблем. Поэтому за его успеваемость я не переживаю. Во-первых, он и на отдыхе продолжает учиться, во-вторых, через неделю у них начнутся каникулы. Получается, он пропустит три учебных недели, а не четыре. Некоторые дети болеют дольше.



В школе были очень удивлены тому, что мы снимаем ребёнка на целый месяц. Сначала думали, что мы едем в санаторий. В заявлении попросили дописать, что я беру на себя всю ответственность за дальнейшую успеваемость сына. И в конце пожелали нам удачи.

