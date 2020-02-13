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Анна Лурье

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Образование Мнение

«Это нормально»: ярославна рассказала, как посреди учебного года увезла сына на месяц на море

В школе семью не сразу поняли

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Ярославна забрала сына с уроков и увезла на море

Ярославна забрала сына с уроков и увезла на море

Журналист и мама девятилетнего мальчишки Анна сняла сына с учёбы посреди четверти и на месяц увезла его к жаркому морю. Семья уехала в отпуск на популярный остров в Таиланде — Самуи, где сняла виллу, чтобы насладиться летом, пальмами и отдыхом. Ярославна рассказывает, почему считает это решение лучшим вариантом для ребёнка, чем учёба в школе. 

«Вы считаете нормальным на месяц отрывать ребёнка от учебного процесса?» — так спросили меня в школе, где учится сын, когда я пришла писать заявление, чтобы снять его с уроков. И я хочу сказать: да, я считаю это нормальным. 

Нормально, что ребёнок будет месяц купаться в чистом море, а не шлёпать на уроки по грязи вперемешку со снежной жижей. 


Я считаю нормальным, что он месяц будет есть свежие фрукты и морепродукты, а не в школьной столовке.

Я считаю нормальным, что он месяц будет греться на солнце, тогда как у нас за целый год от силы дней 30 по-настоящему солнечных! Нет ни зимы, ни лета, одна осень. 

Мы взяли с собой все учебники, и каждый день сын делает все домашние задания. Он учится во втором классе, сейчас мы сами в состоянии ему объяснить и русский, и математику. С английским у него вообще нет никаких проблем. Поэтому за его успеваемость я не переживаю. Во-первых, он и на отдыхе продолжает учиться, во-вторых, через неделю у них начнутся каникулы. Получается, он пропустит три учебных недели, а не четыре. Некоторые дети болеют дольше.

В школе были очень удивлены тому, что мы снимаем ребёнка на целый месяц. Сначала думали, что мы едем в санаторий. В заявлении попросили дописать, что я беру на себя всю ответственность за дальнейшую успеваемость сына. И в конце пожелали нам удачи. 

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    школаканикулы
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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Иван
    13 фев 2020 в 16:53

    Наконец то начали появляться люди с нормальной психологией - "я хочу законно жить хорошо здесь и сейчас, а не через 20 лет когда всех Обещалкиных уже не будет на российском горизонте вместе с их обещаниями". Это и есть гражданская позиция. Больше бы таких =- тогда были бы возможны изменения не только в личной жизни но и в обществе. А пока у большинства "дом-работа", "школа - это хорошо" ( а нынешняя ярославская школа - это не хорошо, сам прошел с ребенком 11 лет), то ничего не изменится.

    Гость
    13 фев 2020 в 16:57

    Вирусов понапривезут потом, всю школу заразит. Сегодня за сутки у Китае умерло больше 200 человек.

    ваш господин
    13 фев 2020 в 16:43

    зачем в армию идти , полежу на самуи 😁