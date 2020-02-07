Ну и попала! Мама неделю простояла в очереди у престижной школы, чтобы записать туда ребенка. Итог

Ярославская мама Елена Левина рассказала, чем закончилось ее недельное стояние у престижной школы
— К счастью, моего ребенка записали. Я стояла и в живой очереди, и попросила знакомого записать нас еще и через «Госуслуги». Что помогло, точно не знаю, но мне кажется то, что я была первой в живой очереди, сыграло свою роль! — поделилась Елена.
В этом году в школе
— Мы действительно живем рядом со школой. И при этом мы не имеем никаких преимуществ перед теми, кто оформляет временную регистрацию. Другая ближайшая к нам школа находится в полутора километрах. Водить туда ребенка неудобно, — рассказала женщина.
Напомним, чтобы оказаться первой в живой очереди, Елена неделю жила в машине у школы.