Ну и попала! Мама неделю простояла в очереди у престижной школы, чтобы записать туда ребенка. Итог

В Ярославле мама неделю простояла в очереди у школы, чтобы первой записать в нее ребенка

Ярославская мама Елена Левина рассказала, чем закончилось ее недельное стояние у престижной школы № 33 ради того, чтобы записать ребенка в первый класс. 7 февраля в учебном учреждении вывесили списки зачисленных.



— К счастью, моего ребенка записали. Я стояла и в живой очереди, и попросила знакомого записать нас еще и через «Госуслуги». Что помогло, точно не знаю, но мне кажется то, что я была первой в живой очереди, сыграло свою роль! — поделилась Елена.

