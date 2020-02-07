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Образование

Ну и попала! Мама неделю простояла в очереди у престижной школы, чтобы записать туда ребенка. Итог

Жительница Ярославля оказалась первой в живой очереди. Помогло ли ей это

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В Ярославле мама неделю простояла в очереди у школы, чтобы первой записать в нее ребенка

В Ярославле мама неделю простояла в очереди у школы, чтобы первой записать в нее ребенка

Ярославская мама Елена Левина рассказала, чем закончилось ее недельное стояние у престижной школы № 33 ради того, чтобы записать ребенка в первый класс. 7 февраля в учебном учреждении вывесили списки зачисленных.

— К счастью, моего ребенка записали. Я стояла и в живой очереди, и попросила знакомого записать нас еще и через «Госуслуги». Что помогло, точно не знаю, но мне кажется то, что я была первой в живой очереди, сыграло свою роль! — поделилась Елена.

В этом году в школе № 33 откроется три первых класса по 25 человек — всего 75 учеников. А заявок было подано в четыре раза больше — 284 через «Госуслуги» и 18 заявлений лично. Такой ажиотаж здесь ежегодно. Учебное заведение считается престижным, и, чтобы записать в него детей, люди даже делают временную регистрацию на закрепленной за школой территории. А вот Елена — коренная местная жительница. Ей водить ребенка сюда просто удобно.

— Мы действительно живем рядом со школой. И при этом мы не имеем никаких преимуществ перед теми, кто оформляет временную регистрацию. Другая ближайшая к нам школа находится в полутора километрах. Водить туда ребенка неудобно, — рассказала женщина.

Напомним, чтобы оказаться первой в живой очереди, Елена неделю жила в машине у школы.

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запись в первый классобразованиешкола № 33
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КОММЕНТАРИИ (19)

ваш господин
7 фев 2020 в 17:24

хотелось бы конечно узнать поточнее , когда и куда запрут бесноватую .😁

гостья
7 фев 2020 в 20:55

284 ребенка проживает на территории школы, мест 75, какие места предложат остальным не попавшим в список? В следующем году люди очередь будут занимать завтра...По закону ущемили права остальных детей, и где же они будут учиться?

гость
7 фев 2020 в 17:33

конечно её записали по госуслугам к утру очередь уже была закрыта, вот только жаль тех кто попадает в такую нервотрёпку потому что наш департамент не может (или не хочет) вернуться к нормальной системе по микрорайонам (без учёта временной прописки)... не понимаю родителей которые готовы платить такие деньги - 5тыс. за человека в мес. (а прописать одного несовершеннолетнего нельзя - значит минимум двоих) причём прописка должна состояться за полгода до записи в школу и потом ещё полгода надо оставаться на этой регистрации -вот и посчитайте