«Мне даже угрожали»: ярославна неделю простояла в очереди у престижной школы, чтобы записать ребенка

1 февраля — последний день, когда, по закону, в школах должна быть открыта запись в первые классы. Впрочем, у образовательных учреждений есть право начать прием заявлений и раньше. Это зависит от решения самой школы. В первую очередь в первые классы зачисляются дети, живущие на закрепленной за учебным учреждением территории, ребята, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе, различные льготники. Заявления от их родителей принимают до 30 июня. А после на оставшиеся места директора могут принять желающих ребят из других районов. Правда, в некоторых школах, которые особенно котируются у родителей, первый же день записи становится и последним — все места здесь занимаются молниеносно. Поэтому люди часто начинают занимать очередь с ночи.
«В 4 утра меня начало вырубать»
Но в этом году в Ярославле был поставлен своеобразный рекорд. Елена Левина, живущая рядом с престижной школой № 33, заняла очередь за неделю до приема, чтобы ее ребенок мог попасть именно в это учебное заведение.
— Мы, действительно, живем рядом со школой, а люди делают незаконную временную регистрацию в ближайших домах. И при этом мы не имеем никаких преимуществ. При этом другая ближайшая к нам школа находится в полутора километрах. Водить туда ребенка неудобно, — возмущена Елена.
Запись в школу № 33 прошла 30 января. А Елена стояла в очереди с 23 января. Была первой. День и ночь сидела в машине, дежурила, чтобы никто не обошел.
— Это был самый трудный период в моей жизни, — признается она. — За время моего стояния в очереди ко мне подходили люди, представлявшиеся сотрудниками мэрии, представители силовых структур, ругали меня за то, что я создаю очередь, даже угрожали привлечь к ответственности за организацию пикета, — пожаловалась женщина.
После этого Елена сняла повешенный ею на заборе плакат с надписью о том, что записываться в живую очередь надо у нее, но сама продолжала стоять.
— С утра 29 января я уже встала непосредственно у входа в школу и простояла так до утра 30 января. Несколько раз на непродолжительное время меня подменяли мои родственники. Но большую часть суток я простояла сама. Помню, что часа в 4 утра меня начало вырубать. Но как-то достояла до открытия школы, — вспоминает Елена.
Видео: Елена Вахрушева
В 7:30 ее впустили внутрь. А в 10 часов началась запись. К этому времени в школу подошло около 6 человек. Елена, как и планировала, оказалась первой. Но она до сих пор не знает, попал ли ее ребенок в списки зачисленных. Параллельно живой очереди велась электронная запись через портал Госуслуг.
Госуслуги притормаживали
— Мы записались обоими способами. Электронная запись была открыта в полночь на 30 января. Моего ребенка записал знакомый программист. Кнопку он нажал ровно в ноль часов. Регистрация произошла через 3 секунды, а на сервер наше сообщение дошло только через 6 минут. Какое время зачтут, я не знаю, — волнуется женщина.
Приказ о зачислении детей в школу выпустят только 7 февраля. Если ребенка Елены не будет в списках, она намерена писать жалобу в прокуратуру, суд и Министерство образования. Но очень надеется, что до этого не дойдет.