«Мне даже угрожали»: ярославна неделю простояла в очереди у престижной школы, чтобы записать ребенка

Мама неделю простояла в очереди у школы, чтобы первой записать в нее ребенка Фото: Александра Савельева

1 февраля — последний день, когда, по закону, в школах должна быть открыта запись в первые классы. Впрочем, у образовательных учреждений есть право начать прием заявлений и раньше. Это зависит от решения самой школы. В первую очередь в первые классы зачисляются дети, живущие на закрепленной за учебным учреждением территории, ребята, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе, различные льготники. Заявления от их родителей принимают до 30 июня. А после на оставшиеся места директора могут принять желающих ребят из других районов. Правда, в некоторых школах, которые особенно котируются у родителей, первый же день записи становится и последним — все места здесь занимаются молниеносно. Поэтому люди часто начинают занимать очередь с ночи.



«В 4 утра меня начало вырубать» Но в этом году в Ярославле был поставлен своеобразный рекорд. Елена Левина, живущая рядом с престижной школой № 33, заняла очередь за неделю до приема, чтобы ее ребенок мог попасть именно в это учебное заведение.

— Мы, действительно, живем рядом со школой, а люди делают незаконную временную регистрацию в ближайших домах. И при этом мы не имеем никаких преимуществ. При этом другая ближайшая к нам школа находится в полутора километрах. Водить туда ребенка неудобно, — возмущена Елена.

Запись в школу № 33 прошла 30 января. А Елена стояла в очереди с 23 января. Была первой. День и ночь сидела в машине, дежурила, чтобы никто не обошел.

Женщина день и ночь сидела в машине у школы Фото: Александра Савельева

— Это был самый трудный период в моей жизни, — признается она. — За время моего стояния в очереди ко мне подходили люди, представлявшиеся сотрудниками мэрии, представители силовых структур, ругали меня за то, что я создаю очередь, даже угрожали привлечь к ответственности за организацию пикета, — пожаловалась женщина.

После этого Елена сняла повешенный ею на заборе плакат с надписью о том, что записываться в живую очередь надо у нее, но сама продолжала стоять.



— С утра 29 января я уже встала непосредственно у входа в школу и простояла так до утра 30 января. Несколько раз на непродолжительное время меня подменяли мои родственники. Но большую часть суток я простояла сама. Помню, что часа в 4 утра меня начало вырубать. Но как-то достояла до открытия школы, — вспоминает Елена.

Видео: Елена Вахрушева