«Это даже голуби не едят»: родители назвали самые главные жалобы детей на школьную еду

Мэрия Ярославля опубликовала результаты опроса про школьные завтраки и обеды.
— Большая часть детей не ест в школьных столовых, потому что в семье их не приучили есть каши, запеканки, рыбу, мясные котлеты и другие традиционные блюда, — сделали вывод чиновники.
Своими соображениями на этот счёт в комментариях группы 76.RU во «ВКонтакте» поделились и родители. Большая часть делает простой вывод — «мой ребенок не умеет есть то, что там готовят».
Ольга Коршунова:
— Детей в семье приучили есть тёплую и вкусную еду. Вот сегодня тушёная картошка была ледяная... Как это можно есть?
Наталья Киселева:
— Согласна с вами полностью, еда должна быть как минимум теплой, и дети наши приучены к хорошему питанию. Я родом из СССР. Успевали детей накормить в перемену, и еда была горячей, и, к слову всегда выделяли из класса двух дежурных, которые помогали накрыть на столы, чтобы еда не успела остыть, детей к труду этим приучали.
Ольга Коршунова:
— А выпечка? Это вообще отдельная тема... Кексы серые внутри, и одна сода. Пицца — кетчуп намазан, и два солёных огурца.
Наталья Лялина:
— А вы пробовали в детском саду пряник? А зря! Его даже голуби не едят! Родители, почаще ходите в сад, школу, пробуйте, смотрите, проверяйте.
Александра Морозова:
— Да, дочка жалуется, что еда не всегда хорошая. Суп и второе то пересолят, то недосолят. Остывшее постоянно и не всегда съедобное! Иногда приходит из школы после обеда голодная. При этом мы ее дома деликатесами не балуем. На завтрак по выходным каши всегда, на обед супы...
Есть и те, кто качеством школьного питания вполне доволен:
Вера Осипова-Фомина
— В нашей школе всё нормально, и моя привереда, как ни странно, стала есть лучше, чем дома.
Виктор Ляхов:
— Так мама, бабушка ребенка дома кормят деликатесами, киндер-сюрпризам, сникерсами, а в школе — каша, чай, компот, котлета, вот школьная еда и не по вкусу детям, им подавай чипсы.