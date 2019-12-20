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Образование Школьное питание

«Это даже голуби не едят»: родители назвали самые главные жалобы детей на школьную еду

Публикуем подборку мнений ярославцев

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В школе домашних деликатесов не бывает

В школе домашних деликатесов не бывает

Мэрия Ярославля опубликовала результаты опроса про школьные завтраки и обеды. 

— Большая часть детей не ест в школьных столовых, потому что в семье их не приучили есть каши, запеканки, рыбу, мясные котлеты и другие традиционные блюда, — сделали вывод чиновники.

Своими соображениями на этот счёт в комментариях группы 76.RU во «ВКонтакте» поделились и родители. Большая часть делает простой вывод — «мой ребенок не умеет есть то, что там готовят».

Ольга Коршунова:

— Детей в семье приучили есть тёплую и вкусную еду. Вот сегодня тушёная картошка была ледяная... Как это можно есть?

Наталья Киселева:

— Согласна с вами полностью, еда должна быть как минимум теплой, и дети наши приучены к хорошему питанию. Я родом из СССР. Успевали детей накормить в перемену, и еда была горячей, и, к слову всегда выделяли из класса двух дежурных, которые помогали накрыть на столы, чтобы еда не успела остыть, детей к труду этим приучали.

Ольга Коршунова: 

— А выпечка? Это вообще отдельная тема... Кексы серые внутри, и одна сода. Пицца — кетчуп намазан, и два солёных огурца.

Наталья Лялина: 

— А вы пробовали в детском саду пряник? А зря! Его даже голуби не едят! Родители, почаще ходите в сад, школу, пробуйте, смотрите, проверяйте.


Александра Морозова:

— Да, дочка жалуется, что еда не всегда хорошая. Суп и второе то пересолят, то недосолят. Остывшее постоянно и не всегда съедобное! Иногда приходит из школы после обеда голодная. При этом мы ее дома деликатесами не балуем. На завтрак по выходным каши всегда, на обед супы...

Есть и те, кто качеством школьного питания вполне доволен:

Вера Осипова-Фомина

— В нашей школе всё нормально, и моя привереда, как ни странно, стала есть лучше, чем дома.

Виктор Ляхов:

— Так мама, бабушка ребенка дома кормят деликатесами, киндер-сюрпризам, сникерсами, а в школе — каша, чай, компот, котлета, вот школьная еда и не по вкусу детям, им подавай чипсы.

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школьное питаниедетиеда
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
20 дек 2019 в 07:06

Однажды видел что даже бродячие собаки отворачиваются от отходов от школьной еды.