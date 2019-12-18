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Город

«Детей в семье не приучили»: в Ярославле школьников будут пересаживать на правильное питание

Учеников, их родителей и чиновников хотят усадить за один стол переговоров

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В Ярославле придумали проект «Едим в школе». И запустили его

В Ярославле придумали проект «Едим в школе». И запустили его

На сайте мэрии Ярославля опубликовали результаты опроса про школьные завтраки и обеды. В отчёте сказано, что анализ анкет обнажил очень острую проблему детского питания в целом.

— Большая часть детей не ест в школьных столовых, потому что в семье их не приучили есть каши, запеканки, рыбу, мясные котлеты и другие традиционные блюда, — говорится в сообщении о результатах опроса.

Было решено — нужно школьникам прививать любовь к правильным блюдам. Для этого даже решили запустить специальный проект под названием «Едим в школе». Суть простая — один раз в четверть представители школы, родители, а заодно и чиновники собираются вместе и говорят про еду. Не исключено, что за стол переговоров посадят и самих школьников.

По данным исследования, в школьных столовых едят 78% всех школьников. Цель оператора школьного питания — поднять этот показатель до 95%. Но если собрать вместе все условно положительные отзывы, то довольны питанием в школьных столовых лишь 53% детей. Цель проекта «Едим в школе» — поднять этот показатель до 80%.

Накануне уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области устроил проверку школьного питания. Он заглянул в школу № 75, где ему не понравилась подмена блюд. В тот день детям вместо положенного по меню супа положили другое блюдо. А в документах написали, что именно тот суп, который должен был быть изначально, был приготовлен качественно. Такое положение дел омбудсмен назвал фикцией. В комбинате социального питания, который обслуживает все школы и детские сады города, нашли, что ответить на это

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КОММЕНТАРИИ (2)

Аноним
18 дек 2019 в 17:35

Ешьте это сами уважаемые чиновники, дети привыкли к мясу свежему, а не тухлому и совсем другой по качеству рыбе, а запеканка не из творога, а из неизвестной субстанции, пробовали, спасибо, этих денег это овно не стоит.

гость
18 дек 2019 в 17:32

Ура! В отсутствии свежих новостей про депутата душегуба, редакция нашла тему споры вокруг которой не утихнут никогда.