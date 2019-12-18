«Детей в семье не приучили»: в Ярославле школьников будут пересаживать на правильное питание

На сайте мэрии Ярославля опубликовали результаты опроса про школьные завтраки и обеды. В отчёте сказано, что анализ анкет обнажил очень острую проблему детского питания в целом.



— Большая часть детей не ест в школьных столовых, потому что в семье их не приучили есть каши, запеканки, рыбу, мясные котлеты и другие традиционные блюда, — говорится в сообщении о результатах опроса.



Было решено — нужно школьникам прививать любовь к правильным блюдам. Для этого даже решили запустить специальный проект под названием «Едим в школе». Суть простая — один раз в четверть представители школы, родители, а заодно и чиновники собираются вместе и говорят про еду. Не исключено, что за стол переговоров посадят и самих школьников.

