Сложный тест на эрудицию: наберете хотя бы 7 из 10?

Совсем уж безумных заданий в этом тесте нет, но не думайте, что всё будет слишком просто

Большинство людей уверено в своей начитанности, пока не сталкивается с вопросами, где очевидные ответы оказываются ловушкой. Наш новый тест на эрудицию проверит вашу способность смотреть вглубь вещей и находить изящные разгадки там, где другие пасуют. Попробуйте ответить на наши 10 вопросов и узнайте, кто вы на самом деле: обычный любитель или настоящий магистр интеллектуального клуба.