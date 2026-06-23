Сложный тест на эрудицию: наберете хотя бы 7 из 10?

Большинство людей уверено в своей начитанности, пока не сталкивается с вопросами, где очевидные ответы оказываются ловушкой. Наш новый тест на эрудицию проверит вашу способность смотреть вглубь вещей и находить изящные разгадки там, где другие пасуют. Попробуйте ответить на наши 10 вопросов и узнайте, кто вы на самом деле: обычный любитель или настоящий магистр интеллектуального клуба.
Будьте осторожны: этот тест заставит ваши извилины работать на пределе. В нем нет скучных вопросов на знание дат — только чистая логика, удивительные исторические курьезы и загадки природы.
Космонавты на орбитальной станции сталкиваются с массой бытовых трудностей. Какое из этих привычных земных действий они физически не могут сделать из-за невесомости?
Чихать
Принимать душ
Спать на животе
Свистеть
В XIV–XV веках в Европе были безумно популярны туфли-пулены с невероятно длинными, загнутыми вверх носами. Зачем знатные джентльмены привязывали кончики этих носов шнурками к коленям?
Чтобы обувь не сваливалась во время танца
Чтобы продемонстрировать богатство (шнурки были золотыми)
Чтобы иметь возможность просто ходить и не спотыкаться
Это был тайный знак принадлежности к масонскому ордену
Какое животное в Древней Руси называли словом «веверица», а его мех долгое время заменял славянам мелкие разменные монеты?
Белка
Куница
Соболь
Горностай
Какая страна является единственной в мире, которая омывается сразу тремя океанами, но при этом граничит всего с одним-единственным государством?
Дания
Канада
Португалия
Россия
В XIX веке в Англии существовала официальная и очень уважаемая профессия — «человек-будильник». Как именно эти люди будили своих клиентов по утрам, не заходя к ним в дом?
Громко кричали под окнами имя заказчика
Стреляли по стеклам горохом из духовой трубки
Звонили в колокольчик, привязанный к входной двери
Запускали в окно обученных почтовых голубей
У большинства живых существ кровь красная из-за железа. Однако у осьминогов, кальмаров и пауков по венам течет ярко-голубая кровь. Какой элемент заменяет им железо?
Медь
Серебро
Магний
Цинк
Строительство знаменитого Эйфелева моста во Франции (виадук Мийо) затянулось, потому что инженеры долго не могли понять, почему опоры моста летом становятся выше на 15 сантиметров, чем зимой. В чём причина?
Мост проседает из-за тяжелого веса машин летом
Металл расширяется от летнего тепла
Уровень реки под мостом летом сильно падает
Зимой опоры сжимаются под давлением льда
В какой европейской стране законодательно запрещено владеть только одной морской свинкой, так как эти животные социально зависимы и буквально умирают от одиночества?
В Норвегии
В Швейцарии
В Германии
В Великобритании
В некоторых национальных парках Африки смотрители сознательно идут на радикальный шаг: они усыпляют носорогов и спиливают им рога. Зачем они это делают?
Чтобы носороги не ранили друг друга в драках за территорию
Чтобы сделать животных непривлекательными для браконьеров
Чтобы облегчить им передвижение сквозь густые заросли
Рог слишком сильно тяжелит голову стареющим особям
В средневековой Европе богатые дамы часто носили на шее или на поясе изящные золотые коробочки с прорезями, внутри которых лежал кусочек меха, смоченный медом и кровью. Какую сугубо практическую задачу выполнял этот «аксессуар»?
Это были сухие духи для маскировки неприятных запахов
Это была ловушка для блох и вшей
Это был амулет для защиты от ядов во время пиров
Мех использовали для очистки пальцев во время еды