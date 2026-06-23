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Образование Тест Сложный тест на эрудицию: наберете хотя бы 7 из 10?

Сложный тест на эрудицию: наберете хотя бы 7 из 10?

Эти каверзные вопросы запутают даже отличников

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Совсем уж безумных заданий в этом тесте нет, но не думайте, что всё будет слишком просто | Источник: кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг» (18+), реж. Гас Ван Сент, Lawrence Bender Productions, 1997 годСовсем уж безумных заданий в этом тесте нет, но не думайте, что всё будет слишком просто | Источник: кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг» (18+), реж. Гас Ван Сент, Lawrence Bender Productions, 1997 год

Совсем уж безумных заданий в этом тесте нет, но не думайте, что всё будет слишком просто

Источник:

кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг» (18+), реж. Гас Ван Сент, Lawrence Bender Productions, 1997 год

Большинство людей уверено в своей начитанности, пока не сталкивается с вопросами, где очевидные ответы оказываются ловушкой. Наш новый тест на эрудицию проверит вашу способность смотреть вглубь вещей и находить изящные разгадки там, где другие пасуют. Попробуйте ответить на наши 10 вопросов и узнайте, кто вы на самом деле: обычный любитель или настоящий магистр интеллектуального клуба.

Будьте осторожны: этот тест заставит ваши извилины работать на пределе. В нем нет скучных вопросов на знание дат — только чистая логика, удивительные исторические курьезы и загадки природы.

ТестПройден 72 раза
1 / 10

Космонавты на орбитальной станции сталкиваются с массой бытовых трудностей. Какое из этих привычных земных действий они физически не могут сделать из-за невесомости?

  • Чихать

  • Принимать душ

  • Спать на животе

  • Свистеть

2 / 10

В XIV–XV веках в Европе были безумно популярны туфли-пулены с невероятно длинными, загнутыми вверх носами. Зачем знатные джентльмены привязывали кончики этих носов шнурками к коленям?

  • Чтобы обувь не сваливалась во время танца

  • Чтобы продемонстрировать богатство (шнурки были золотыми)

  • Чтобы иметь возможность просто ходить и не спотыкаться

  • Это был тайный знак принадлежности к масонскому ордену

3 / 10

Какое животное в Древней Руси называли словом «веверица», а его мех долгое время заменял славянам мелкие разменные монеты?

  • Белка

  • Куница

  • Соболь

  • Горностай

4 / 10

Какая страна является единственной в мире, которая омывается сразу тремя океанами, но при этом граничит всего с одним-единственным государством?

  • Дания

  • Канада

  • Португалия

  • Россия

5 / 10

В XIX веке в Англии существовала официальная и очень уважаемая профессия — «человек-будильник». Как именно эти люди будили своих клиентов по утрам, не заходя к ним в дом?

  • Громко кричали под окнами имя заказчика

  • Стреляли по стеклам горохом из духовой трубки

  • Звонили в колокольчик, привязанный к входной двери

  • Запускали в окно обученных почтовых голубей

6 / 10

У большинства живых существ кровь красная из-за железа. Однако у осьминогов, кальмаров и пауков по венам течет ярко-голубая кровь. Какой элемент заменяет им железо?

  • Медь

  • Серебро

  • Магний

  • Цинк

7 / 10

Строительство знаменитого Эйфелева моста во Франции (виадук Мийо) затянулось, потому что инженеры долго не могли понять, почему опоры моста летом становятся выше на 15 сантиметров, чем зимой. В чём причина?

  • Мост проседает из-за тяжелого веса машин летом

  • Металл расширяется от летнего тепла

  • Уровень реки под мостом летом сильно падает

  • Зимой опоры сжимаются под давлением льда

8 / 10

В какой европейской стране законодательно запрещено владеть только одной морской свинкой, так как эти животные социально зависимы и буквально умирают от одиночества?

  • В Норвегии

  • В Швейцарии

  • В Германии

  • В Великобритании

9 / 10

В некоторых национальных парках Африки смотрители сознательно идут на радикальный шаг: они усыпляют носорогов и спиливают им рога. Зачем они это делают?

  • Чтобы носороги не ранили друг друга в драках за территорию

  • Чтобы сделать животных непривлекательными для браконьеров

  • Чтобы облегчить им передвижение сквозь густые заросли

  • Рог слишком сильно тяжелит голову стареющим особям

10 / 10

В средневековой Европе богатые дамы часто носили на шее или на поясе изящные золотые коробочки с прорезями, внутри которых лежал кусочек меха, смоченный медом и кровью. Какую сугубо практическую задачу выполнял этот «аксессуар»?

  • Это были сухие духи для маскировки неприятных запахов

  • Это была ловушка для блох и вшей

  • Это был амулет для защиты от ядов во время пиров

  • Мех использовали для очистки пальцев во время еды

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Эрудиция Знание Образование Развлечение
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