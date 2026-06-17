В вузах появится курс по беспилотникам: он будет обязательным

Базовый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 сентября 2026 года в транспортных высших учебных заведениях появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в Совете Федерации.

«С 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам», — сказал Никитин.

По его словам, подготовка кадров в условиях изменившейся реальности — один из главных приоритетов министерства. Российский университет транспорта (РУТ) вошел в число вузов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования.

«На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах», — сказал Никитин.