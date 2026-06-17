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Образование В вузах появится курс по беспилотникам: он будет обязательным

В вузах появится курс по беспилотникам: он будет обязательным

Кто будет изучать новую дисциплину

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Базовый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Базовый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Базовый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 сентября 2026 года в транспортных высших учебных заведениях появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в Совете Федерации.

«С 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам», — сказал Никитин.

По его словам, подготовка кадров в условиях изменившейся реальности — один из главных приоритетов министерства. Российский университет транспорта (РУТ) вошел в число вузов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования.

«На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах», — сказал Никитин.

Обучать сборке и пилотированию беспилотных летательных аппаратов будут и в школе на занятиях по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Они сочетают в себе уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и углубленные занятия по начальной военной подготовке. Что необходимо для преподавания и получения новых навыков, рассказали по ссылке

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Минтранс Беспилотник Вуз
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Комментарии
7
Гость
51 минута
А после сдачи экзамена по предмету подписать контракт можно будет?
Гость
10 минут
после прохождения этого курса будут валить на сессии и предлать сами знаете что
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Гость
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