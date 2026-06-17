Школьную программу ждут изменения: что планируют добавить

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В Минпросвещения подвели первые итоги эксперимента

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Дети смогут совмещать компьютерные игры с традиционными занятиями | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUДети смогут совмещать компьютерные игры с традиционными занятиями | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Дети смогут совмещать компьютерные игры с традиционными занятиями

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Фиджитал-спорт могут включить в школьные уроки физкультуры. Об этом заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев.

«Сейчас проходит апробация фиджитал-модуля. Если она покажет положительные результаты, фиджитал-спорт может войти как вариативный модуль в школьную программу», — сказал Бугаев.

Фиджитал-спорт — это гибридное направление, объединяющее цифровой и физический форматы. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а затем выполняют те же упражнения на реальной площадке. Очки суммируются. В России фиджитал-спорт развивается с 2022 года, а в 2023 году Минспорт официально признал его видом спорта и включил в реестр дисциплин. Первым крупным международным турниром стали «Игры будущего» в Казани в 2024 году.

По его словам, в пилотном проекте сейчас участвуют 59 школ. Эксперимент продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы.

«Еще впереди следующий учебный год. Мы посмотрим, как у нас эта система будет работать. Но еще раз подчеркну, у нас первые результаты очень неплохие», — отметил Бугаев в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что задача фиджитал-спорта — оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу. Важно мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Фиджитал-спорт Физкультура Урок Школа Минпросвещения
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Комментарии
2
Гость
1 час
Какая то дичь.
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