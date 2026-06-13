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Образование Как пересдать новый экзамен для девятиклассников — правила от Рособрнадзора

Как пересдать новый экзамен для девятиклассников — правила от Рособрнадзора

Результаты покажут, на какие перспективы сможет рассчитывать школьник

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Впервые с новым испытанием школьники столкнутся в 2028 году | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Впервые с новым испытанием школьники столкнутся в 2028 году | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Впервые с новым испытанием школьники столкнутся в 2028 году

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Девятиклассники, не сдавшие обязательный устный экзамен по истории, смогут пересдать его по тем же правилам, что и другие предметы основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас любой экзамен, и ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать», — сказал Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, общий результат всех экзаменов, которые сдает девятиклассник, покажет, сможет ли школьник продолжить обучение в колледже или 10‑м классе либо останется на второй год. Таким образом, устный экзамен по истории не является отдельным допуском, а входит в общую сумму испытаний.

«По такому же принципу, как и по другим предметам, будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ», — заключил Музаев.

Впервые обязательный экзамен по истории девятиклассники сдадут в 2028 году. В нем будут только материалы из учебника. Уже начали разработку заданий. В 11-х классах вводить такую проверку знаний пока не собираются. Для этих школьников в ЕГЭ есть историческое сочинение.


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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ОГЭ История Экзамен Школа Пересдача Рособрнадзор Анзор Музаев
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