Как пересдать новый экзамен для девятиклассников — правила от Рособрнадзора

Впервые с новым испытанием школьники столкнутся в 2028 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Девятиклассники, не сдавшие обязательный устный экзамен по истории, смогут пересдать его по тем же правилам, что и другие предметы основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас любой экзамен, и ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать», — сказал Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, общий результат всех экзаменов, которые сдает девятиклассник, покажет, сможет ли школьник продолжить обучение в колледже или 10‑м классе либо останется на второй год. Таким образом, устный экзамен по истории не является отдельным допуском, а входит в общую сумму испытаний.

«По такому же принципу, как и по другим предметам, будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ», — заключил Музаев.

Впервые обязательный экзамен по истории девятиклассники сдадут в 2028 году. В нем будут только материалы из учебника. Уже начали разработку заданий. В 11-х классах вводить такую проверку знаний пока не собираются. Для этих школьников в ЕГЭ есть историческое сочинение.