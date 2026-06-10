«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы

Как вы относитесь к идее? Расскажите в комментариях Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 сентября в десяти школах каждого региона ученикам будут ставить оценки за поведение. Такой подход уже тестируют, а спустя год хотят распространить на все общеобразовательные заведения страны. Корреспондент MSK1.RU, работавший учителем русского языка и литературы, ознакомился с методикой и счел ее бесполезной. Дальше — от первого лица.

Плохое поведение детей — главная помеха в преподавании

Для меня плохое поведение учеников было главной преградой в работе. Я мог подготовить идеальный урок, придумать интересный подход, но всё разбивалось о школьников, которым на это плевать. Есть такие дети. Они не хотят воспринимать взрослых, которые ежедневно что-то требуют.

Мои ученики могли орать, кидаться предметами, бегать по классу или прятаться под столами. Как-то раз шестиклассник при мне ломал ногой стул. Старшим обычно не до того, они просто игнорируют преподавателя, играют в телефоны и болтают. Хотя, опять же, подростки бывают разные.

Таких детей обычно немного, но они перетягивают всё внимание, отвлекают одноклассников и педагога. Три–четыре человека на класс — и получите вечный двигатель хаоса. Мы даже устраивали открытый урок для родителей, чтобы показать им детишек во всей красе. Конечно же он прошел без проблем: хулиганы понимают, когда надо потерпеть и помолчать.

В первой школе, где я работал, девочки состояли на учете в детской комнате полиции, семиклассницу били дома, а парни хвастались массовыми драками в лесу. В другой мама ученицы прямо заявила, что мы можем ставить дочери какие угодно отметки.

Этих детей собрались поощрять оценкой за поведение?

Лишняя работа

Решать проблему с плохим поведением, конечно, нужно, но вряд ли инновация Минпросвещения с этим поможет. Отличники — и вообще дети, которым есть дело до оценок, — чаще всего ведут себя нормально, с ними можно договориться. Хулиганам, которые собирают в дневнике двойку за двойкой, еще одна до фонаря. В пафосные заявления, будто с введением оценок дети «стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников», я не верю.

Ключевой вопрос — попадут ли оценки за поведение в аттестат. Видимо, пока что нет. В Минпросвещения пообещали определиться с этим по итогам тестового периода, но поведение оценивают по трехуровневой шкале, а остальные предметы — по пятибалльной.

Единственное, зачем нужны эти оценки (кроме допнагрузки на учителей), — фиксировать нарушения документально. Например, в одной из школ руководство просило меня писать докладные на учеников, чтобы потом предъявлять их родителям трудных подростков. Правда, не помню, чтобы это помогло.

Что поможет наладить учебный процесс

Единственное, что помогало мне держать дисциплину, — честный диалог и умеренная жесткость. Нужно вести себя открыто, чтобы дети могли довериться, но в то же время четко соблюдать правила. Со школьниками можно договориться, но нельзя позволять им обманывать и злоупотреблять. Обещал перенести контрольную — перенесу. Обещал пожаловаться родителям — должен это сделать.

Лучшее, что может сделать Министерство просвещения для дисциплины, — открыть еще кучу школ и уменьшить классы. Когда у меня в одном кабинете 30 человек, я не успею даже подойти к каждому. Если передо мной шестеро (так я преподавал в частной школе) — другое дело. И рассадишь всех по одному, и с темой урока поможешь каждому.

Еще здорово, когда школа работает сообща. Когда учителя-предметники в контакте с классными руководителями и родителями, а при необходимости подключается психолог. Когда к ребенку относятся с уважением, его слушают — он проявляет меньше агрессии. Дети должны чувствовать и безопасность, но и четкие рамки.

Подводя итог

Меня очень раздражали ежедневные конфликты с учениками. Я каждый день проводил на работе больше часов, чем мне оплачивали, так еще и на самих занятиях заставлял школьников выполнять их же обязанности.

Что обязаны делать школьники Узнать По закону «Об образовании», обучающиеся среди прочего обязаны: добросовестно осваивать программу;

выполнять требования устава школы и требования к дисциплине;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;

не создавать препятствий для получения образования другими. За нарушение устава школы закон позволяет отчислять подростков (старше 15 лет), но это исключительные случаи, образовательные учреждения редко идут на такое.

Если уж в Минпросвещения решили заняться поведением учеников — пускай. Я в затею не верю, но через пару лет посмотрим на изменения и, возможно, я преклонюсь перед мудростью чиновников.

Андрей Кузнецов журналист MSK1.RU

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