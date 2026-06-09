Девятиклассникам упростили поступление в колледжи: что нужно сделать

Учащиеся быстро смогут заработать первые деньги по профессии Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Девятиклассники, которые планируют продолжить обучение в системе среднего профессионального образования, смогут сдавать всего два обязательных экзамена. Этого будет достаточно, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Для девятиклассников сейчас вообще делается такой облегченный момент для поступления: они сдают всего два базовых экзамена — русский и математику — и могут поступать в систему СПО», — сказал Чернышенко в интервью ТАСС.

СПО (система среднего профессионального образования) — это уровень образования, направленный на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Обучение базируется на практических навыках и позволяет получить востребованную профессию в колледже или техникуме уже через 1,5–4 года после окончания 9 или 11 классов школы.

По словам вице-премьера, практически с первого года обучения ребята получают возможность проходить производственную практику. Такая практика, как правило, оплачивается, и выпускники выходят на рынок труда за достаточно короткий срок.