Даже отличные знания — не гарантия хорошей оценки. Стобалльницы рассказали, какие ошибки на ЕГЭ обходятся дороже всего

Самые обидные ошибки на ЕГЭ не связаны со знаниями Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Сезон ЕГЭ в самом разгаре. Пока одни школьники только готовятся к экзаменам, другие уже прошли этот этап и доказали: высокие баллы — это не вопрос удачи. Выпускница 2025 года Дарья Трапезникова получила 100 баллов по русскому языку, 96 — по физике и 92 — по профильной математике. А Кристина Миронова написала химию на максимальные 100 баллов.

72.RU попросили девушек поделиться своими правилами подготовки и рассказать о самых распространенных ошибках, которые могут стоить школьникам десятков баллов.

Зубрежка работает не всегда

Многие уверены: чем больше часов проведешь над учебниками, тем выше будет результат. Но обе стобалльницы говорят, что универсального рецепта не существует. По словам Кристины Мироновой, бесполезных советов как таковых нет — есть только такие, которые подходят одним и не подходят другим.

— Если человеку не помогает заучивание, значит, ему нужно понимать материал. Искать ассоциации, разбираться в логике темы. Тогда информация остается в памяти гораздо лучше, — говорит студентка.

Дарья Трапезникова считает, что простого чтения учебников недостаточно:

— Бесполезно просто читать и зубрить. Важно понимать материал и постоянно отрабатывать его на практике. Очень помогает каждый день решать хотя бы одну сложную задачу с полным оформлением, как на настоящем экзамене. Практика убивает страх, а правильное оформление спасает баллы.

Простые задания важнее, чем кажется

Одной из самых распространенных ошибок Дарья считает то, что выпускники недооценивают первую часть экзамена. Многие школьники стараются как можно быстрее перейти к сложным задачам — мол, на простые ни к чему тратить силы и готовиться к ним всерьез. Но именно на них часто теряются баллы и драгоценное время.

— Кажется, что первую часть можно решить и без подготовки, поэтому лучше заняться сложными задачами. Но на экзамене именно на простых заданиях начинаешь тупить и нервничать, если они не доведены до автоматизма. Когда ты решил их уже сотни раз, то спокойно проходишь первую часть и сохраняешь силы для более сложных задач, — объясняет девушка.

Многие школьники стараются как можно быстрее перейти к сложным задачам, считая простые задания слишком легкими Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Чем больше знаешь, тем чаще кажется, что ничего не знаешь»

Почти каждому выпускнику знакомо ощущение, что он недостаточно готов к экзамену. Причем нередко оно появляется даже у тех, кто в итоге показывает выдающийся результат. Дарья признается, что до самого экзамена была уверена: знает недостаточно.

— Мне постоянно казалось, что я где-то ошибаюсь и ничего не знаю, — признается студентка. — Но потом я поняла: дело было не в пробелах в знаниях. Это был стресс и перфекционизм. Чем больше занимаешься, тем больше замечаешь собственные ошибки — и тем сильнее кажется, что ты ничего не умеешь.

Кристина рассказывает, что главным признаком готовности для нее стало не количество решенных вариантов, а внутреннее спокойствие. Она понимала, что может объяснить практически любую тему, а не просто воспроизвести заученный ответ. Тревога была только за итоговый результат, но не за сам экзамен.

— Я знала, что могу ответить практически на любой вопрос и объяснить его. Не просто потому, что выучила, а потому что понимала материал, — уверена Кристина.

Самая обидная потеря баллов

Обе выпускницы сходятся во мнении, что зачастую школьники теряют баллы не из-за незнания предмета. Для Дарьи одной из самых болезненных ошибок остается неправильное оформление решений, особенно в физике. Даже верный ход рассуждений может не принести максимального балла, если ученик пропустил важные пояснения, не вывел нужную формулу или не оформил ответ по требованиям экспертов.

— У вас может быть абсолютно правильная идея решения и верный ответ. Но если забыли пояснить обозначения, не подставили числа в итоговую формулу или не показали ход рассуждений, можно потерять очень много баллов. Это самая обидная потеря, — уверена девушка.

Кристина же считает, что главный враг на экзамене — паника. По ее словам, в стрессовой ситуации школьники начинают хвататься сразу за несколько заданий, бросают одно решение ради другого и теряют концентрацию.

— Если начал делать задание, постарайся довести его до конца. Не нужно мгновенно перескакивать на что-то другое при первом затруднении. Сначала подумай, еще раз проверь свою логику и только потом принимай решение, как действовать дальше, — советует Кристина.

Перед тем как сдать работу, проверьте ее так, будто это чужой бланк Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Проверять себя как чужую работу

Еще одна привычка, которая помогла Кристине добиться высокого результата, — многократная проверка выполненной работы. На пробных экзаменах она не раз сталкивалась с потерей баллов из-за потери концентрации. После этого выработала правило: перечитывать каждое решение максимально внимательно.

— Я проверяла работу несколько раз так, будто это вообще не мой вариант, а чужой тест. Именно это помогло избежать многих случайных ошибок, — говорит девушка.

Что делать за неделю и за день до экзамена

В последние дни перед ЕГЭ стобалльницы советуют не пытаться освоить новые темы. Гораздо полезнее вернуться к тем, где знания пока остаются неуверенными. Если какая-то формула, правило или тема постоянно забываются, стоит еще раз повторить их, прорешать несколько заданий и закрепить материал.

— Если вы сидите над задачей и понимаете, что тему знаете, значит, тратить на нее время уже не нужно. Лучше повторить именно то, что постоянно вылетает из памяти, — рекомендует Кристина.

За день до экзамена обе выпускницы рекомендуют отказаться от марафонов подготовки до глубокой ночи. Полноценный сон и спокойное состояние принесут гораздо больше пользы, чем несколько дополнительных часов за конспектами.

— Не нужно решать что-то новое. Будете только сильнее паниковать. Лучше разобрать старые ошибки, — говорит Дарья.

— Обязательно выспитесь. Не надо сидеть до полуночи над учебниками. Это одна из самых серьезных ошибок перед экзаменом, — добавляет Кристина.

Утром перед экзаменом совет простой: позавтракать, не накручивать себя и помнить, что стресс часто заставляет забывать даже то, что на самом деле давно выучено.

— Поверьте, вы знаете намного больше, чем вам кажется в состоянии стресса, — говорит Дарья.

А Кристина напоминает: страх редко помогает получить высокий результат.