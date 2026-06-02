Образование Бюджетных мест в вузах стало больше: кому из студентов повезет

Университеты ждет несколько важных изменений

С нового учебного года студентам всех направлений придется изучать четыре обязательных предмета | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Бюджетных мест в вузах в 2026 году стало больше. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ с президентом России Владимиром Путиным.

«В первую очередь я хотел бы отметить, что мы отвечаем за распределение бюджетных мест или контрольные цифры приема, как их по-другому называют. Я хотел бы сказать, что в этом году количество таких мест увеличивается в сравнении с предыдущим периодом. С прошлого года, в частности, больше, чем на 250. Это важный момент», — отметил Фальков.

Ранее в интервью «Вестям» он пояснил, что среди направлений подготовки наиболее востребованы инженерно-технические, а также медицинские и педагогические специальности.

Кроме того, в новом учебном году во всех вузах появятся четыре обязательных предмета: история, основы российской государственности, философия и русский язык.

«Они будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами, независимо опять же от формы и уровня обучения», — объяснил глава Минобрнауки.

Отметим, что на этом же заседании Путин предложил создать в федеральных университетах отдельные факультеты русского языка, а также увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы. Подробнее о его заявлениях читайте здесь.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
58 минут
дядя Жлыг во всем был прав, но в инженеры все равно идти не хотелось. С будущим инженером Хлоя бы в лес не пошла...
Гость
1 час
Конституционное право на бесплатное обучение и лечение благополучно уходит по плану от нас без времени на раскачку
