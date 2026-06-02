Как подготовить ребенка к школе и разобраться в документах: полный гайд по приему в первый класс

Подать документы можно лично в школе, заказным письмом с уведомлением о вручении. Также это можно сделать через Единый портал госуслуг или региональный портал, интегрированный с ним.

Первый этап стартовал 1 апреля и продлится до 30 июня. В это время заявления принимают от семей, проживающих на закрепленной за школой территории, и от льготных категорий. Очередность подачи на этом этапе не имеет значения. Те, кто подал заявление 1 апреля, не получает преимуществ перед теми, кто направил документы 1 июня. Приказ о зачислении для льготников и детей с закрепленной территории издадут в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть не ранее 3 июля.

Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября. В этот период заявления могут подать все желающие независимо от места проживания, но только на свободные места. Очередность подачи здесь имеет значение. Места распределяются строго по очереди. Информацию о наличии свободных мест школы обязаны опубликовать до 5 июля.

Приглашение в школу родители получат не ранее чем через 10 и не позднее чем через 30 рабочих дней. Приказ о зачислении школа сформирует в течение пяти рабочих дней после передачи оригиналов документов.