Как подготовить ребенка к школе и разобраться в документах: полный гайд по приему в первый класс

В школах идет приемная кампания по зачислению в первые классы. В 2026 году, по оценкам Минпросвещения, за парты сядут более 1,5 миллиона детей. Разбираемся, как подготовить ребенка к учебе, какие документы нужны и кто имеет право на льготы.
Как подготовить ребенка к школе
Психологическая готовность к школе важнее ранних академических навыков, рассказала эксперт Минпросвещения России, и. о. ректора Азовского государственного педагогического университета Екатерина Степанюк. Современные дети приходят в школу интеллектуально развитыми, но эмоционально уязвимыми.
По словам специалиста, полезнее развивать у будущего первоклассника не только память и чтение, но и умение просить помощи, спокойно переживать ошибки и сохранять интерес к занятиям. Родителям не стоит превращать школу в проект собственных ожиданий. Главный показатель успешной адаптации — не идеальный почерк, а ощущение безопасности.
Степанюк подчеркнула, что, если дома школу обсуждают как испытание или бесконечную ответственность, ребенок начинает воспринимать обучение как угрозу. Поэтому одна из главных задач родителей — не нагнетать значимость, а создавать спокойную и предсказуемую атмосферу. Самая сильная поддержка для первоклассника — доверие, а не постоянный контроль. Небольшие трудности — это естественная часть взросления, не нужно пытаться сделать путь ребенка идеально гладким, уточнила эксперт Минпросвещения в беседе с РИА Новости.
Сроки приема заявлений
Подать документы можно лично в школе, заказным письмом с уведомлением о вручении. Также это можно сделать через Единый портал госуслуг или региональный портал, интегрированный с ним.
Первый этап стартовал 1 апреля и продлится до 30 июня. В это время заявления принимают от семей, проживающих на закрепленной за школой территории, и от льготных категорий. Очередность подачи на этом этапе не имеет значения. Те, кто подал заявление 1 апреля, не получает преимуществ перед теми, кто направил документы 1 июня. Приказ о зачислении для льготников и детей с закрепленной территории издадут в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть не ранее 3 июля.
Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября. В этот период заявления могут подать все желающие независимо от места проживания, но только на свободные места. Очередность подачи здесь имеет значение. Места распределяются строго по очереди. Информацию о наличии свободных мест школы обязаны опубликовать до 5 июля.
Приглашение в школу родители получат не ранее чем через 10 и не позднее чем через 30 рабочих дней. Приказ о зачислении школа сформирует в течение пяти рабочих дней после передачи оригиналов документов.
Льготы при зачислении
Первоочередным правом зачисления обладают дети:
сотрудников полиции (в том числе погибших и уволенных по состоянию здоровья), находящиеся на иждивении сотрудника полиции;
сотрудников органов внутренних дел;
сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе погибших);
военнослужащих по месту проживания семей;
прокуроров, судей и следователей;
погибших военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии;
чьи братья или сестры уже посещают эту школу (как полнородные, так и неполнородные).
Документы для зачисления
Основной пакет документов:
паспорт родителя (законного представителя);
свидетельство о рождении ребенка (или иной документ, подтверждающий родство);
документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания (постоянная или временная регистрация).
В зависимости от ситуации дополнительно могут запросить:
копию свидетельства о рождении брата или сестры, которые уже учатся в данной школе;
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства;
копии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное зачисление (справку с места работы родителей);
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
согласие родителей на обучение по адаптированной программе;
документы, подтверждающие законность пребывания на территории РФ (для иностранных граждан);
разрешение комиссии о приеме в первый класс ребенка младше 6,5 года или старше восьми лет;
вид на жительство или разрешение на временное проживание (для иностранцев).
Как заполнить заявление
В заявлении о зачислении необходимо указать:
Фамилию, имя, отчество ребенка.
Дату рождения.
Адрес проживания.
Фамилию, имя, отчество родителя и его адрес проживания.
Электронную почту и телефон родителя.
Сведения о льготах (при наличии).
Потребность ребенка в обучении по адаптированной программе (если есть заключение ПМПК и согласие родителя).
Язык образования (при необходимости).
Также родитель должен подтвердить, что ознакомлен с лицензией и уставом образовательной организации и согласен на обработку персональных данных. Подать заявление может любой из родителей, независимо от того, проживает он совместно с ребенком по одному адресу или нет.
Условия для зачисления
На момент поступления ребенку должно быть не менее 6,5 года и не более 8 лет. Если он младше 7 лет, у него не должно быть противопоказаний для посещения школы по состоянию здоровья.
Родители могут обратиться с заявлением о зачислении раньше 6,5 года или позже 8 лет, но для этого потребуется разрешение учредителя школы и заключение ПМПК, подтверждающее готовность ребенка к обучению.
Почему могут отказать в приеме
Отказать в приеме могут только по следующим причинам:
в школе закончились свободные места;
родители предоставили недостоверные сведения в заявлении;
не соблюдены сроки подачи заявления;
на ребенка поступило более одного заявления (допускается только одно);
возраст ребенка не соответствует требованиям;
документы подал человек, не являющийся законным представителем;
оригиналы документов не соответствуют заявленным сведениям;
заявитель не передал оригиналы документов в назначенные сроки.