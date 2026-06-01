Кто и как может получить отсрочку от армии по учебе: главное

Не все студенты могут получить отсрочку Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

С 2026 года призыв в армию на срочную службу в России проходит круглый год. Разберемся, как теперь работает отсрочка от армии для студентов и школьников, кому она положена и когда ее можно потерять.

Что такое отсрочка и кто имеет на нее право

Отсрочка — это не полное освобождение от армии, а перенос срока службы на время учебы, так называемая бронь от призыва.

Право на отсрочку имеют:

школьники до окончания школы;

студенты колледжей и техникумов (очно);

студенты бакалавриата и специалитета (очно);

магистранты (очно);

аспиранты, ординаторы (медицина) и ассистенты‑стажеры (культура и искусство);

учащиеся духовных образовательных организаций (очно).

Чтобы получить бронь от призыва, нужно соблюсти несколько условий. Во‑первых, учиться очно. Во‑вторых, программа обучения должна иметь государственную аккредитацию (проверить это можно в Рособрнадзоре). В‑третьих, вы должны получать образование этого уровня впервые и учиться в пределах нормативного срока (его можно продлить максимум на 12 месяцев, например для защиты диссертации).

Есть и особые случаи. Если колледж окончен до 18 лет, можно получить отсрочку в вузе. А вот если после 18, то уже нельзя. Можно продлить бронь от призыва по цепочке «бакалавриат — магистратура — аспирантура», но только если поступаете в год окончания предыдущего этапа. А вот после специалитета магистратура считается вторым высшим образованием и отсрочки уже не будет.

Как получить отсрочку

Сначала проверьте, подходите ли вы под условия. Затем возьмите в деканате справку об обучении и подайте документы в военкомат. Если вы иногородний, это можно сделать по месту учебы. После рассмотрения документов призывная комиссия поставит отметку в приписном удостоверении.

Когда отсрочку могут отменить

Это может произойти в нескольких случаях: если вас отчислили (например, за академическую задолженность), перевели на заочное или вечернее обучение, если программу лишили аккредитации, если вы превысили срок обучения больше чем на год, взяли большой перерыв между бакалавриатом и магистратурой или поступили повторно на тот же уровень образования.

При этом академический отпуск сохраняет отсрочку, если перерыв не больше 12 месяцев на одном уровне образования. Также отсрочка остается при переводе в другой вуз (если срок обучения увеличивается не более чем на год) и при восстановлении в образовательной организации (если срок отсрочки не растет).

Важные изменения с 2026 года

В этом году повестки могут приходить через «Госуслуги», они имеют такую же силу, как бумажные. На явку дается 30 дней, а после размещения документа в реестре повесток автоматически действует запрет на выезд из страны. Подробнее о том, как проходит призыв, читайте в этом материале.

Также недавно Госдума приняла закон, дающий отсрочку от срочной службы выпускникам учебных заведений МВД. Бронь от призыва будет действовать сразу после получения диплома, а также всё время службы в органах.