Директора школ звонят родителям выпускников: почему их нельзя слушать

Мошенники освоили новые способы обмана, и теперь нацелились на родителей выпускников. А помогает осуществить задуманное искусственный интеллект. теперь они применяют технологии искусственного интеллекта, чтобы выманить деньги. Об этом рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнёры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
Как работает схема
Мошенники создают голосовые фейки. С помощью ИИ они подделывают голос директора школы или декана. Затем звонят родителям и от имени руководства просят деньги.
«В 2026 году появились новые схемы, одна из них — звонки с использованием искусственного интеллекта от „деканата“ или „классного руководителя“. Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф, — пояснил юрист в разговоре с РИА Новости.
Ещё одна мошенническая схема — предоплата за фото‑ и видеосъёмку выпускного. Злоумышленники размещают в социальных сетях предложения о дешёвой профессиональной съёмке, получают предоплату от клиентов, а затем просто не появляются на мероприятии.
Как не попасться на уловки мошенников:
Перепроверяйте информацию. Если вам поступил подобный звонок, самостоятельно свяжитесь с учебным заведением по официальным контактам (телефону или электронной почте, указанным на официальном сайте).
Не торопитесь переводить деньги. Даже если голос кажется знакомым, это может быть качественная подделка.
Будьте осторожны с предоплатой. При выборе фотографа или видеографа проверяйте отзывы, ищите рекомендации, избегайте стопроцентной предоплаты.
Расскажите о рисках близким. Предупредите других родителей, бабушек и дедушек выпускников о новых схемах мошенничества.
Сообщайте о подозрительных случаях. Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, сообщите об этом в полицию и предупредите администрацию учебного заведения.