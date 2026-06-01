Директора школ звонят родителям выпускников: почему их нельзя слушать

Не стоит доверять даже знакомому голосу Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Мошенники освоили новые способы обмана, и теперь нацелились на родителей выпускников. А помогает осуществить задуманное искусственный интеллект. теперь они применяют технологии искусственного интеллекта, чтобы выманить деньги. Об этом рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнёры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

Как работает схема

Мошенники создают голосовые фейки. С помощью ИИ они подделывают голос директора школы или декана. Затем звонят родителям и от имени руководства просят деньги.

«В 2026 году появились новые схемы, одна из них — звонки с использованием искусственного интеллекта от „деканата“ или „классного руководителя“. Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф, — пояснил юрист в разговоре с РИА Новости.

Ещё одна мошенническая схема — предоплата за фото‑ и видеосъёмку выпускного. Злоумышленники размещают в социальных сетях предложения о дешёвой профессиональной съёмке, получают предоплату от клиентов, а затем просто не появляются на мероприятии.

Как не попасться на уловки мошенников: