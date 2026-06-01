НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

с-з.

 749мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
История «Бара Коктейль»
Подросток сорвался с заброшки
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Предмет из СССР — викторина
Как отметить свадьбу в Ярославле
Прогноз погоды
Афиша на 1 июня
Где ожидаются пожары летом
Массовая драка в центре города
Образование Директора школ звонят родителям выпускников: почему их нельзя слушать

Директора школ звонят родителям выпускников: почему их нельзя слушать

Руководители учебных заведений просят оплатить праздник в честь окончания школы

188
Не стоит доверять даже знакомому голосу | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНе стоит доверять даже знакомому голосу | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Не стоит доверять даже знакомому голосу

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Мошенники освоили новые способы обмана, и теперь нацелились на родителей выпускников. А помогает осуществить задуманное искусственный интеллект. теперь они применяют технологии искусственного интеллекта, чтобы выманить деньги. Об этом рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнёры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

Как работает схема

Мошенники создают голосовые фейки. С помощью ИИ они подделывают голос директора школы или декана. Затем звонят родителям и от имени руководства просят деньги.

«В 2026 году появились новые схемы, одна из них — звонки с использованием искусственного интеллекта от „деканата“ или „классного руководителя“. Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф, — пояснил юрист в разговоре с РИА Новости.

Ещё одна мошенническая схема — предоплата за фото‑ и видеосъёмку выпускного. Злоумышленники размещают в социальных сетях предложения о дешёвой профессиональной съёмке, получают предоплату от клиентов, а затем просто не появляются на мероприятии.

Как не попасться на уловки мошенников:

  1. Перепроверяйте информацию. Если вам поступил подобный звонок, самостоятельно свяжитесь с учебным заведением по официальным контактам (телефону или электронной почте, указанным на официальном сайте).

  2. Не торопитесь переводить деньги. Даже если голос кажется знакомым, это может быть качественная подделка.

  3. Будьте осторожны с предоплатой. При выборе фотографа или видеографа проверяйте отзывы, ищите рекомендации, избегайте стопроцентной предоплаты.

  4. Расскажите о рисках близким. Предупредите других родителей, бабушек и дедушек выпускников о новых схемах мошенничества.

  5. Сообщайте о подозрительных случаях. Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, сообщите об этом в полицию и предупредите администрацию учебного заведения.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Школа Мошенник Выпускник Родители
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Рекомендуем