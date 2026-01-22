Бакалавриат остаётся? Путин изменил ход реформы образования — подробности

Еще 11 российских вузов включили в проект по переходу на новую систему высшего образования. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно указу, в 2026/27 — 2029/30 учебных годах программа начнется в следующих вузах:
в Дальневосточном федеральном университете;
Московском городском педагогическом университете;
МГТУ имени Баумана;
Московском физико-техническом институте;
Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова;
Российском университете транспорта;
Южном федеральном университете;
Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина;
Тюменском государственном университете;
Ставропольском государственном аграрном университете;
Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
Кроме того, пилотный проект по реформе высшего образования в РФ, который запустили в 2023 году продлен до 2030 года. Согласно ему, в России отвердили два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).
Изначально пилотный проект реализовывался в шести вузах: Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте (НИУ МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском государственном университете.