Бакалавриат остаётся? Путин изменил ход реформы образования — подробности

Проект продлили до 2030 года

В проект включили 11 вузов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ проект включили 11 вузов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В проект включили 11 вузов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Еще 11 российских вузов включили в проект по переходу на новую систему высшего образования. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно указу, в 2026/27 — 2029/30 учебных годах программа начнется в следующих вузах:

  • в Дальневосточном федеральном университете;

  • Московском городском педагогическом университете;

  • МГТУ имени Баумана;

  • Московском физико-техническом институте;

  • Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова;

  • Российском университете транспорта;

  • Южном федеральном университете;

  • Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина;

  • Тюменском государственном университете;

  • Ставропольском государственном аграрном университете;

  • Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Кроме того, пилотный проект по реформе высшего образования в РФ, который запустили в 2023 году продлен до 2030 года. Согласно ему, в России отвердили два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).

Изначально пилотный проект реализовывался в шести вузах: Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте (НИУ МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском государственном университете.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Высшее образование Владимир Путин Проект Вуз
Рекомендуем