Бакалавриат остаётся? Путин изменил ход реформы образования — подробности

Кроме того, пилотный проект по реформе высшего образования в РФ, который запустили в 2023 году продлен до 2030 года. Согласно ему, в России отвердили два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированное (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).