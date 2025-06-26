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Образование Оптимизация школ Власти — о сокращениях в образовательных комплексах Ярославля: «Проводились расчеты»

Власти — о сокращениях в образовательных комплексах Ярославля: «Проводились расчеты»

В результате объединения школ и садиков часть сотрудников увольняют

1 767
26 комментариев
В Ярославской области сократят часть сотрудников школ и садиков из-за объединения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области сократят часть сотрудников школ и садиков из-за объединения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области сократят часть сотрудников школ и садиков из-за объединения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском Министерстве образования прокомментировали ситуацию с сокращением управленческого и вспомогательного персонала в процессе объединения школ и садиков в образовательные комплексы.

«Интересно, насколько возрастет нагрузка на оставшихся кадровиков, бухгалтеров и прочих сотрудников, которые теперь вместо одной организации, будут обслуживать три-четыре? Кто-то делал расчет нагрузки на одного сотрудника?» — задали вопрос в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева под постом про объединение школ, садиков, библиотек.

В региональном Министерстве образования ответили, что такие расчеты проводились. Также был проанализирован опыт уже существующих образовательных комплексов.

«Параметры для разных категорий работников зависят от количества воспитанников и обучающихся, от размера территории, численности кадров и т. д. С увеличением нагрузки увеличивается зарплата — это прописывается в положениях об оплате труда каждого образовательного комплекса», — пояснили в Минобре.

Напомним, в 2024 году в Ярославской области начался процесс объединения школ и садиков. Было создано шесть пилотных образовательных комплексов — три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском.

Власти посчитали эксперимент удачным. По словам министра образования Ярославской области Ирины Лободы, зарплаты у работников комплексов выросли в среднем на 45-65 %. Педагогические кадры остались на своих местах, сокращения коснулись примерно 10% административного, вспомогательного и обслуживающего персонала.

Сейчас опыт решили распространить на другие образовательные учреждения. В Ярославле опубликованы постановления об объединении десятков школ и садиков. Предполагается, что процесс реорганизации завершится к концу сентября 2025 года.

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Комментарии
26
Гость
2 часа
то есть бухгалтер, например, теперь работает за четверых, а зп получает только на 40% выше, чем за одного? Я правильно понимаю, что это экономия за счет бесплатного труда тех, кого не сократили?
Гость
3 часа
А где интервью от первых лиц, т.е. от работников этих образовательных комплексов, фото их счастливых лиц от огромной зарплаты и отдыха на Канарах?
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