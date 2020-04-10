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Кредитные каникулы полагаются не всем

Кредитные каникулы полагаются не всем

Сегодня во время совещания по экономическим вопросам глава правительства Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он заявил, что необходимо поднять максимальную сумму ипотеки, по которой можно получить отсрочку.

— Для большинства граждан жильё — это долгосрочная и дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку. Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту. Причём он учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, ведь не везде квартиры стоят одинаково, — объяснил премьер-министр.

Так, для Москвы, где жильё, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 миллиона рублей. Прежде власти говорили о максимальной сумме в полтора миллиона.

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ипотекакоронавирусМихаил Мишустин
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