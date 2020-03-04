Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги

Заполнить документы на возврат денег с первого раза сложно, но мы в вас верим Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

С начала года можно подавать документы на получение налогового вычета. Однако вернуть деньги бывает не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мы изучили документы и вместе с юристами разобрались, в каких случаях можно получить деньги обратно (в том числе через суд).

Переплатил и не заметил

Налоговая служба обязана вернуть то, что человек переплатил. Переплата, как правило, возникает либо из-за ошибки налогового агента — вашего работодателя, либо из-за того, что вы вовремя не принесли документы о том, что налоговый вычет вам полагается. Например, родился ребенок, а документы на работу вы принесли только через полгода. В таком случае вам должны вернуть сумму налоговых вычетов за весь период.



Налоговые вычеты могут быть стандартными (для льготников) или социальными (за оплату лечения и учебы). Льготники получают фиксированные суммы. От того, что вы заплатили за лечение и обучение, могут вернуть 13%. Также государство возвращает 13% при покупке недвижимости (но не больше 260 тысяч рублей). Излишки за налоги работодатель должен вернуть по заявлению работника в течение трех месяцев с момента получения. Если начальство не торопится отдавать вам переплату — можете потребовать пени.

— В этой ситуации нужно обращаться именно к работодателю, а не в налоговый орган. В ФНС вам, скорее всего, откажут, поскольку законом предусмотрен именно специальный порядок возврата излишне удержанного налога на доходы физических лиц. Это подтверждает многочисленная судебная практика, — объясняет юрист Андрей Метелкин. После увольнения все равно нужно идти к бывшему работодателю. В налоговую можно обратиться, только если компания закрылась.

Чтобы забрать излишки, нужно сначала узнать, что вы заплатили ФНС больше, чем нужно. По идее об этом вам должен сказать работодатель, причем в течение десяти дней с момента, как переплата обнаружится. Для подозрительных и дотошных есть альтернатива — выяснить самостоятельно. Для этого нужно взять справку 2-НДФЛ или запросить в ФНС справку о состоянии расчетов с бюджетом по налогам. В этом случае пересчитывать за налоговой и работодателем вы будете сами.

Вернуть налоговые излишки можно в течение трех лет с момента, как вы узнали (или должны были узнать) о том, что переплатили. Например, если работодатель отправил сотруднику письмо с уведомлением о переплате, уведомлением будет считаться предполагаемая дата получения письма. Если письмо не получили, проблема ваша. Правда, есть оговорка: если вы не могли подать документы по уважительной причине (к ним закон относит траур, болезнь и длительную командировку), можно попробовать обратиться в суд. Но чтобы он встал на вашу сторону, придется все это подтвердить документами. Копите чеки!

Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую. Или заполнить в личном кабинете налогоплательщика. Тогда не нужны даже справки 2-НДФЛ, а данные в нем появляются, как только отчитается работодатель.

Если налоговый вычет у вас с покупки недвижимости, то к этим бумагам нужно приложить договор купли-продажи, платежный документ или расписку, акт приема-передачи, документ о праве собственности, а также ипотечный договор и справку из банка, если вы платите ипотеку. Если речь идет о возврате денег за обучение, нужен договор с образовательной организацией и квитанции об оплате, а когда о лечении — договор с медучреждением и квитанция, рецепт на лекарство и чек на его покупку.



Если покупаете лекарства по рецепту, можете вернуть часть денег Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

— В некоторых случаях рецепт забирают в аптеке, поэтому, если вы знаете, что ваш препарат строго рецептурный, позаботьтесь заранее, чтобы у вас была копия документа, с печатями медицинского учреждения и врача, — добавляет адвокат Андрей Конышев. Получить налоговый вычет может только тот, кто платит налоги, то есть пенсионерам и безработным он не положен. Если студент не работает, то налоговый вычет за оплату его обучения могут получить родители, пока ему не исполнится 24 года. Лечение и медикаменты можно оплачивать за себя, несовершеннолетних детей, родителей и супругов — за все вернут деньги. Подробнее о том, как получить налоговый вычет за лекарства, можно прочитать в нашей инструкции.

