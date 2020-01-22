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Экономика

Ярославский губернатор обещал зарплаты в 40 тысяч в 2020 году. А что в реальности?

Открываем список обещаний Дмитрия Миронова и сравниваем с реальностью

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В 2020 году по плану ярославского губернатора средняя зарплата должна быть в 40 тысяч рублей&nbsp;

В 2020 году по плану ярославского губернатора средняя зарплата должна быть в 40 тысяч рублей 

Наступил 2020-й — год исполнения обещаний. Возможно, вы уже забыли, но мы помним о десяти точках роста Ярославской области, которые обещал губернатор Дмитрий Миронов в 2017 году. Это план развития региона, расписанный по пунктам. Один из самых интересных — увеличение зарплат с 2016 по 2025 годы. На промежуточном этапе, то есть в этом году, нам обещали 40 тысяч рублей — реальную среднюю зарплату ярославцев. 

— В 2025 году продолжительность жизни должна увеличиться более чем на три года, а средняя зарплата по области достичь 62 тысяч рублей, — говорится в стратегии губернатора Дмитрия Миронова.

Мы заглянули в свои кошельки, а потом в официальную статистику — пока не дотягиваем до заявлений главы региона. 

— Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-октябре 2019 года составила 34 755 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросла на 5,8 процента, — сообщает Ярославльстат. 

Возможно, в течение этого года ярославцы действительно станут получать больше денег, например, после послания Путина увеличатся доплаты учителям, пособия матерям и много что ещё. 

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КОММЕНТАРИИ (11)

гость
22 янв 2020 в 10:01

Подслушан разговор бюджетников в маршрутке: "- Да если нам хоть полгода на работу не выходить,ничего не произойдёт с городом,одни тупые отчёты в Москву пишем.Хорошо хоть три оклада дали на Н.Год." Вывод?!

Гость
22 янв 2020 в 09:48

Путин тоже обещал не поднимать пенсионный возраст и не менять конституцию ) А здесь тебе не будут такую зп платить , хорошо что я с семьей в течении месяца переезжаю в подмосковье

ваш господин
22 янв 2020 в 09:47

нам один уже обещал 20 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест😁