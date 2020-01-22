Ярославский губернатор обещал зарплаты в 40 тысяч в 2020 году. А что в реальности?

В 2020 году по плану ярославского губернатора средняя зарплата должна быть в 40 тысяч рублей

Наступил 2020-й — год исполнения обещаний. Возможно, вы уже забыли, но мы помним о десяти точках роста Ярославской области, которые обещал губернатор Дмитрий Миронов в 2017 году. Это план развития региона, расписанный по пунктам. Один из самых интересных — увеличение зарплат с 2016 по 2025 годы. На промежуточном этапе, то есть в этом году, нам обещали 40 тысяч рублей — реальную среднюю зарплату ярославцев.



— В 2025 году продолжительность жизни должна увеличиться более чем на три года, а средняя зарплата по области достичь 62 тысяч рублей, — говорится в стратегии губернатора Дмитрия Миронова.