Ярославский губернатор обещал зарплаты в 40 тысяч в 2020 году. А что в реальности?

Наступил 2020-й — год исполнения обещаний. Возможно, вы уже забыли, но мы помним о десяти точках роста Ярославской области, которые обещал губернатор Дмитрий Миронов в 2017 году. Это план развития региона, расписанный по пунктам. Один из самых интересных — увеличение зарплат с 2016 по 2025 годы. На промежуточном этапе, то есть в этом году, нам обещали 40 тысяч рублей — реальную среднюю зарплату ярославцев.
— В 2025 году продолжительность жизни должна увеличиться более чем на три года, а средняя зарплата по области достичь 62 тысяч рублей, — говорится в стратегии губернатора Дмитрия Миронова.
Мы заглянули в свои кошельки, а потом в официальную статистику — пока не дотягиваем до заявлений главы региона.
— Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-октябре 2019 года составила
Возможно, в течение этого года ярославцы действительно станут получать больше денег, например, после послания Путина увеличатся доплаты учителям, пособия матерям и много что ещё.