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Экономика

Она подросла: назвали средний размер пенсии в Ярославле

Считаем, на что хватит этих денег

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На еду еще наскребется, а с одеждой и развлечениями уже будет туго

На еду еще наскребется, а с одеждой и развлечениями уже будет туго

Ярославльстат назвал средний размер пенсии в Ярославле. Говорят, цифра стала больше. Данные даются пока только на 1 октября. 

— Средний размер пенсий составил 14 425,7 рубля и увеличился по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 6,4 процента, — рассказали в Ярославльстате.

При этом стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в области на конец октября составила 3811 рублей в расчете на месяц.

Если из суммы средней пенсии вычесть условную коммуналку за «однушку» (около 3500 рублей) и оставшиеся деньги раскидать по месяцу, то у пенсионера останется около 2700 рублей в неделю. 

Можно ли прожить на эти деньги?

    Тема пенсий в Ярославле гремела летом прошлого года — тогда, протестуя против пенсионной реформы, ярославцы даже выходили на митинги. Подлил масла в огонь ярославский депутат, предложивший и вовсе отменить пенсии. А мы взяли калькулятор и посчитали, сколько при новой реформе ярославцы вообще успеют пожить на пенсии.

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    ТЕГИ

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    23 ноя 2019 в 13:21

    Что за набор продуктов за 3800 в месяц????геркулес на воде чтоли?

    23 ноя 2019 в 15:52

    Дык это "в среднем". Есть достойные пенсионеры, которые накопят по 60 млн и пытаются купить губернаторское положение, кресло и возможность пилить бабло.

    Гость
    23 ноя 2019 в 15:34

    Год на пенсии, в августе прибавка составила 70 рублей, пенсия 11 тыс, работаю, если не буду работать пенсия будет 12 тыс. У нас на работе несколько человек - пенсионеры, 14 тыс нет ни одного. Зарплату за несколько лет прибавили на 200 рублей. Работодатель-крупная компания.