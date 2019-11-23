Она подросла: назвали средний размер пенсии в Ярославле

На еду еще наскребется, а с одеждой и развлечениями уже будет туго

Ярославльстат назвал средний размер пенсии в Ярославле. Говорят, цифра стала больше. Данные даются пока только на 1 октября.

— Средний размер пенсий составил 14 425,7 рубля и увеличился по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 6,4 процента, — рассказали в Ярославльстате.

При этом стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в области на конец октября составила 3811 рублей в расчете на месяц.

Если из суммы средней пенсии вычесть условную коммуналку за «однушку» (около 3500 рублей) и оставшиеся деньги раскидать по месяцу, то у пенсионера останется около 2700 рублей в неделю.