«Жить вдвоём на 21 тысячу — ненормально»: детский омбудсмен потребовал изменить пенсионный закон

Михаил Крупин считает, что нельзя приравнивать пособие на ребёнка к доходу
Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин обратился к депутатам облдумы, чтобы внести изменения в закон «О страховых пенсиях».
— Пенсионерам, у которых есть под опекой дети, не пересчитали пенсии, — рассказал Михаил Крупин. — Представьте, они получают в среднем 13 тысяч пенсию и 8 тысяч — пособие на ребёнка. Люди вдвоём живут на 21 тысячу — это ненормально. Норма, действующая в настоящее время, нарушает социальную справедливость.
Детский омбудсмен просит депутатов принять его изменения в закон, чтобы получение пособия не приравнивалось к доходу и не могло быть причиной для неиндексации пенсии, как это есть сейчас.
— Деньги, получаемые опекунами, тратятся на детей и не могут быть приравнены к доходу, — считает омбудсмен.
Пенсионные деньги волнуют не только омбудсмена. В прошлом году эпатажный ярославский депутат вообще предлагал избавиться от пенсионного фонда как от социального института.
уполномоченный чиновник нашел нарушение в правах пенсионеров-нужно сделать пиар для своей никчемной работе!нужно трубить и о себе напомнить......