«Жить вдвоём на 21 тысячу — ненормально»: детский омбудсмен потребовал изменить пенсионный закон

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин обратился к депутатам облдумы, чтобы внести изменения в закон «О страховых пенсиях».



— Пенсионерам, у которых есть под опекой дети, не пересчитали пенсии, — рассказал Михаил Крупин. — Представьте, они получают в среднем 13 тысяч пенсию и 8 тысяч — пособие на ребёнка. Люди вдвоём живут на 21 тысячу — это ненормально. Норма, действующая в настоящее время, нарушает социальную справедливость.

Детский омбудсмен просит депутатов принять его изменения в закон, чтобы получение пособия не приравнивалось к доходу и не могло быть причиной для неиндексации пенсии, как это есть сейчас.