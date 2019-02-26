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Экономика

«Жить вдвоём на 21 тысячу — ненормально»: детский омбудсмен потребовал изменить пенсионный закон

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин обратился к депутатам

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Михаил Крупин считает, что нельзя приравнивать пособие на ребёнка к доходу

Фото: Александра Савельева

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин обратился к депутатам облдумы, чтобы внести изменения в закон «О страховых пенсиях». 

— Пенсионерам, у которых есть под опекой дети, не пересчитали пенсии, — рассказал Михаил Крупин. — Представьте, они получают в среднем 13 тысяч пенсию и 8 тысяч — пособие на ребёнка. Люди вдвоём живут на 21 тысячу — это ненормально. Норма, действующая в настоящее время, нарушает социальную справедливость.

Детский омбудсмен просит депутатов принять его изменения в закон, чтобы получение пособия не приравнивалось к доходу и не могло быть причиной для неиндексации пенсии, как это есть сейчас. 

— Деньги, получаемые опекунами, тратятся на детей и не могут быть приравнены к доходу, — считает омбудсмен.

Пенсионные деньги волнуют не только омбудсмена. В прошлом году эпатажный ярославский депутат вообще предлагал избавиться от пенсионного фонда как от социального института.

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ТЕГИ

детипенсии

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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
26 фев 2019 в 14:24

Заныли. Кто следующий.

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_KKK_
26 фев 2019 в 14:22

уполномоченный чиновник нашел нарушение в правах пенсионеров-нужно сделать пиар для своей никчемной работе!нужно трубить и о себе напомнить......

путИна
26 фев 2019 в 14:05

это же 7по 3500,чего ж вам ироды то надо ,сколько ещё?

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