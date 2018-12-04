Ярославцы владеют земельными участками стоимостью в десятки миллионов рублей

Ярославские приставы рассказали о самых дорогих арестах года. Всего 4900 раз приходили приставы к ярославцам, чтобы описать то или иное имущество за просроченные долги.

Чаще всего приставы описывают бытовую и офисную технику, сотовые телефоны и машины. Нередко арест накладывают на квартиры, имущественные права и ценные бумаги должников.

— Самое дорогое имущество, которое было арестовано в первой половине этого года, — это земельный участок, который оценен в 161 миллион рублей, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. — Сейчас по нему идут торги.

12,7 миллиона рублей — самая крупная сумма, которую получил от должника ярославец после вмешательства судебных приставов. Также был в Ярославле случай, когда женщина за два дня нашла 18 миллионов рублей и вернула их по долгам.