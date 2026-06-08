Диплом по цене квартиры. Какие специальности россиянам больше не по карману и будут дорожать еще сильнее

Выучиться на врача становится всё дороже Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российские вузы начали заранее готовиться к приемной кампании — 2026. Чтобы абитуриенты (а особенно их родители) не были сильно шокированы ценами на обучение, про повышение цен стали говорить заранее. Какие специальности окончательно станут неподъемными для кошелька, а какие подешевеют, разбирался MSK1.RU.

Регионы перестали быть доступными

Страна постепенно входит в новую реальность: высшее образование становится элитным клубом, причем ценз не интеллектуальный, а материальный.

Картина по регионам выглядит особенно выразительно: очень долго существовал миф, что обучение в региональных вузах — вполне бюджетная затея. Этот миф официально умер.

Например, в Перми сразу четыре вуза повышают стоимость обучения в новом учебном году. В Новосибирске средняя цена уже перевалила за 150 тысяч рублей в год. И это еще не предел: не все университеты успели опубликовать новые расценки.

Казанский федеральный университет (КФУ) на топовых медицинских направлениях уже подбирается к 320 тысячам рублей в год. ИТ и юриспруденция держатся в диапазоне 260–300 тысяч.

В Дальневосточном государственном университете (ДВФУ) стоимость обучения стартует от 215 тысяч рублей в год. За топовые дизайн и кораблестроение придется платить больше 400 тысяч.

Ну и вишенка на торте: титул самого дорогого вуза страны второй год подряд удерживает Санкт-Петербургский горный университет. Там тариф — 400 тысяч рублей за семестр. Не за год! Аспирантура? Пожалуйста. 800 тысяч за семестр.

На этом фоне обучение в ряде государственных вузов даже недружественных стран Европы выглядит намного дешевле. Да, с оговорками. Да, с расходами на жизнь. Но разве сам факт не выглядит странно: учиться в Европе иногда дешевле, чем в России.

Университеты дорожают быстрее, чем взрослеют абитуриенты

По данным Минобрнауки, только в прошлом учебном году стоимость первого курса в среднем стала выше на 11–12%, а в Москве — почти на 16%. Причем стоимость обучения может резко вырасти уже после поступления: некоторые университеты повышали стоимость обучения уже действующим студентам порой в 2–3 раза! В МФТИ за год отдельные программы подорожали почти на 47%. В МГУ рост составил около 20%. В МИФИ — 23–25%.

Дошло до того, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий еще весной (едва вузы начали «кампанию» по повышению цен на новый учебный год) потребовал от ФАС проверить обоснованность роста цен в вузах и остановить ее.

Почему вообще вузы так взвинчивают цены? Генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева объясняет в разговоре с MSK1.RU: причина в том, что высшее образование в России сегодня всё сильнее подчиняется логике дефицита.

Если специальность востребована, приносит высокие зарплаты, требует сложной подготовки, а человека нельзя быстро заменить нейросетью, то обучение будет дорожать: «Дешевое массовое образование постепенно теряет ценность среди работодателей, а дорогое прикладное становится еще дороже».

Сильнее всего рост цен касается IT. Нужны сильные преподаватели, инфраструктура, индустриальные партнеры. Нужны серверы, оборудование, доступ к технологиям.

А еще есть проблема, о которой редко говорят вслух: хорошего преподавателя-айтишника рынок может перекупить буквально в любой момент. Потому что человек, который способен качественно учить кибербезопасности или системной разработке, часто может уйти в индустрию и зарабатывать в несколько раз больше. И рынок это проглатывает. Потому что семьи всё еще верят: IT-диплом окупится.

Кого еще будет дорого выучить?

«Вырастут цены на обучение на новых и технологичных направлениях в IT-секторе. Например, кибербезопасность, системная разработка, промышленная автоматизация», — говорит Агаева.

Эксперт перечисляет в беседе с MSK1.RU и другие группы специальностей, которые будут в перспективе только стремительно дорожать: «По инженерным специальностям — рынку особенно нужны специалисты в энергетике, машиностроении, производстве, оборонном комплексе, инфраструктуре. Также будет дорожать медицинское образование. Особенно возрастут цены на обучение в стоматологии, высокотехнологичной медицине, биоинженерии, фармакологии».

Это объяснимо: стране катастрофически нужны врачи. Население стареет. Хронических заболеваний становится всё больше. Кадровый дефицит огромный. Но подготовка врача — одна из самых дорогих вещей для университета.

Парадокс в том, что зарплаты медиков растут медленнее, чем стоимость их обучения. Но родители и абитуриенты продолжают воспринимать медицину как «защитный актив»: стабильность, гарантированная работа, низкий риск безработицы, поясняет Екатерина Агаева.

А вот экономика, менеджмент, право — всё то, что раньше считалось «универсальным билетом в жизнь», — постепенно дешевеют, говорит эксперт. Работа в этих сферах перестала быть статусной. Таких начинающих специалистов слишком много.

Выходит, раньше вузовский диплом был чем-то вроде обязательного социального минимума. Теперь он всё больше напоминает платный вход в профессиональную касту.