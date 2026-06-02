Названы популярные смартфоны, которые могут исчезнуть с витрин — и дело не в санкциях

Названы популярные смартфоны, которые могут исчезнуть с витрин — и дело не в санкциях

Смартфоны ниже 150 долларов могут исчезнуть из продаж

Мировой рынок смартфонов переживает самый сильный спад за последние 13 лет. Ожидается, что в 2026 году поставки этих гаджетов упадут на 13,9% по сравнению с прошлым годом. Больше всего пострадают популярные китайские бренды.

Падение вызвано сокращением поставок модулей оперативной памяти из-за конфликта в Иране. Наибольший удар придется на дешевые смартфоны. Больше других рискуют производители из КНР. Такая информация следует из свежего отчета Counterpoint Research.

В частности, продажи Xiaomi (в нашей стране от представлен маркой Redmi) в первом квартале упали на 19% — это самый большой спад среди пяти крупнейших производителей смартфонов. Причем в течение года объем продаж может снизиться на 28%.

Huawei хоть и показали рост на 1% по сравнению с прошлым годом, динамика обеспечена тем, что компания намеренно удерживала цены, привлекая покупателей в низком и среднем ценовых сегментах. По прогнозам, Transsion (в России представлен брендами Tecno, Infinix и Itel) могут потерять 32%.

Премиальный сегмент будет держаться лучше. Apple и Samsung оказались в выгодном положении благодаря цепочкам поставок и уже отработанным стратегиям поддержания высокого уровня ценности своего продукта. Склады российских ретейлеров заполнены гаджетами этих марок. Продавцы вынуждены устраивать распродажи.

Из-за конфликта в Персидском заливе стали нерегулярными и поставки бытовой техники европейских брендов — Siemens, Bosch, AEG, Miele, ассортимент заметно сократился. О том, насколько техника подорожала к концу весны, мы рассказали в этом материале.

Анатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
