Почему армянские фрукты оказались не нужны России и чего нам будет не хватать

28 мая Роспотребнадзор ответил на вопрос, почему у нас до сих пор — после цветов, коньяка и минералки — не запрещены фрукты и овощи из Армении. Теперь запрещены. «Фонтанка» знает, грозит ли это чем-то россиянам.

Двойной экcпорт

Представление об Армении как о крупной агропромышленной державе немного преувеличено. Настолько, что импортирует она фруктов и овощей больше, чем экспортирует.

Судя по таможенной статистике, Армении приходится докупать за границей картошку, лук, капусту, морковь, репу, свеклу, огурцы, горох и фасоль, орехи, финики, все цитрусовые, от апельсинов до мандаринов, клубнику и малину, ну и, естественно, бананы. Всё это импортируется в большем количестве, чем отправляется на экспорт.

Как уже говорилось в предыдущей статье «Фонтанки», очень многое в вопросах экспорта и импорта в Армении не то, чем кажется. Не стали исключением и фрукты с овощами. Например, на самом официальном государственном сайте с таможенной статистикой Республики Армения есть два варианта итогов 2024 года. Один подразумевает 72 тыс. тонн и 132 млн долл., другой — 152 тыс. и 199,7 млн. Вы можете выбрать любой, какой больше нравится.

В первом, например, картошки на экспорт отправлено 16 448 тонн, а во втором — 1394 тонны. Яблок в первом 17 371 тонна, во втором — 4275. Ну и строчка «косточковые», которая имеет в виду абрикосы, персики, черешню, сливы и прочее: в первом случае 52 572 тонны, во втором всего 11 329 тонн.

Ошибки тут нет — проверяйте сами. «Фонтанка» потратила полдня на то, чтобы понять, что происходит что-то не то, и чуть не поломала Exсel, считая всё это. В итоге написала письмо в армянскую таможню и теперь ждет ответа. Наиболее вероятный ответ — поправки на перемещение товаров без таможенного оформления в рамках ЕАЭС. Но зачем гадать.

Однако точные цифры не так важны. Главное — подход. Каждый раз, когда мы слышим какие-то заявления об армянско-российской торговле, скорее всего, это не то, чем кажется.

Чтобы сделать приятно нашим армянским партнерам, «Фонтанка», анализируя структуру их витаминного экспорта, отталкивалась от бо'льших цифр.

А — абрикос

В этом варианте реальности крупнейшая строчка экспорта — абрикосы. Армения традиционно входит в топ-5 абрикосовых поставщиков для нас, но отрывы от первых мест у нее колоссальные. В 2024 году, например, с Узбекистаном — в 10 раз, а с Турцией — в семь.

Надо понимать, что в садоводстве главная проблема — не вырастить, а доставить до покупателя. Любой, кто бывал на российском юге летом, знает: абрикосы там растут совершенно бесконтрольно и зачастую просто валяются на земле, никому не нужные. До прилавков супермаркетов у них нет никаких шансов добраться. В лучшем случае — до бабушки, торгующей абрикосами в трехлитровых банках и ведрах вдоль дорог.

Так что для увеличения экспорта нужно не столько больше выращивать, сколько больше вкладывать в переработку, хранение и логистику. На примере Азербайджана хорошо видно, как инвестиции в отрасль превращаются в рост экспорта. Данных Армении за 2025 год конкретно по абрикосам нет, но, кажется, Баку впервые обогнал Ереван по поставкам абрикосов в Россию, стартовав в 2020 году с семикратного разрыва.

Фрукты

Кроме косточковых, таможенная статистика отдельно выделяет виноград и яблоки. Они в Армении, конечно, есть — и весьма приличного качества.

Поставки винограда в 2025 году составили 13 тыс. тонн примерно на 8,2 млн долл. Стоит отметить — это рост, пусть и небольшой (+8%), к прошлому году.

Куда сложнее всё с яблоками. Если в 2024 году они принесли армянским фермерам 10 млн долл., а объем отгрузки перевалил за 17 тыс. тонн, то в 2025-м получилось продать только 10 тыс. тонн. Зато цена выросла с 0,6 долл. за кг до 0,8, что, если искать позитив, вполне можно отметить галочкой.

Овощи

Во втором варианте статистических итогов крупнейший объем — у помидоров. Правда, если спросить жителя больших городов севернее Ростова, как им на вкус армянские помидоры, многим будет просто нечего сказать. Например, до Петербурга они доходят в самом минимальном объеме. Торговцы на трех городских рынках заверили корреспондента «Фонтанки»: армянские помидоры встречаются крайне редко, и берут их исключительно для расширения ассортимента. Особого бизнеса на них не сделаешь.

Официальная статистика гласит: в 2025 году средняя по году таможенная цена поставок азербайджанских помидоров равнялась 1,09 долл. за кг, турецких — 0,92 долл., узбекских — 0,99, а армянских — 1,94. При таких раскладах им остается быть исключительно нишевым и локальным продуктом. До Москвы и Петербурга, они, может, еще и доедут, но чуть в сторону — и их уже можно будет найти только в армянском ресторане с прямыми поставками с грядок родственников его владельца.

В рейтинге крупнейших поставщиков помидоров перед Арменией идут Казахстан, Узбекистан, Китай и Турция. А гегемон на рынке, Азербайджан, привозит в Россию в 10 раз больше — 166 тыс. тонн против 17.

Еще печальнее обстоят дела с огурцами. Они как бы есть, но, например, в 2025 году их поставки упали в 5 раз. И это всего 1,1 тыс. тонн. Всего 55 фур за год.

Еще есть картошка. С ней в прошлом году тоже не задалось — всего 4,8 тыс. тонн против 16 годом ранее. Опять же, отыскать на рынках Петербурга армянскую картошку нам не удалось.