НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, дождь

ощущается как +8

5 м/c,

зап.

 740мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,55
EUR 85,45
История учениц спецшколы
Улица в честь «Локомотива»
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Радулов — в базе «Миротворца»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Экономика ЦБ меняет правила переводов и пополнения счетов: что изменится с 1 октября

ЦБ меняет правила переводов и пополнения счетов: что изменится с 1 октября

Рассказываем об условиях и ограничениях

299
Банки обязаны дать возможность получать трансграничные переводы через СБП | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаБанки обязаны дать возможность получать трансграничные переводы через СБП | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Банки обязаны дать возможность получать трансграничные переводы через СБП

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Пополнять свой счет наличными можно будет через банкомат любого банка с 1 октября 2026 года. Об этом говорится в проекте указания Банка России, опубликованном на сайте регулятора.

При пополнении счета наличными через банкомат любого банка с помощью Системы быстрых платежей (СБП) устанавливаются ограничения. Они выглядят следующим образом: 

  • не более 25 тысяч рублей за одну операцию;

  • 50 тысяч рублей в сутки;

  • 200 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, с 1 апреля 2027 года крупнейшие банки (системно значимые кредитные организации) обязаны будут предоставить клиентам возможность получать трансграничные переводы от других физических лиц через СБП. Также через СБП можно будет переводить в бюджет средства, принятые на порталах госуслуг, сайтах федеральных органов власти и в местах обслуживания граждан бюджетными организациями.

Для банков с универсальной лицензией обязанность по переводу средств в бюджет через СБП начнет действовать позже. Это произойдет с 1 октября 2027 года.

Предложения и замечания по проекту указания Банк России принимает до 8 июня 2026 года. Ожидается, что сам документ вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
СБП Наличные Счет Банк Перевод
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
29 минут
Громкий заголовок, а по факту просто продвижение СБП от ЦБ.
Гость
59 минут
Не актуально.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем