ЦБ меняет правила переводов и пополнения счетов: что изменится с 1 октября

Пополнять свой счет наличными можно будет через банкомат любого банка с 1 октября 2026 года. Об этом говорится в проекте указания Банка России, опубликованном на сайте регулятора.

При пополнении счета наличными через банкомат любого банка с помощью Системы быстрых платежей (СБП) устанавливаются ограничения. Они выглядят следующим образом:

не более 25 тысяч рублей за одну операцию;

50 тысяч рублей в сутки;

200 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, с 1 апреля 2027 года крупнейшие банки (системно значимые кредитные организации) обязаны будут предоставить клиентам возможность получать трансграничные переводы от других физических лиц через СБП. Также через СБП можно будет переводить в бюджет средства, принятые на порталах госуслуг, сайтах федеральных органов власти и в местах обслуживания граждан бюджетными организациями.

Для банков с универсальной лицензией обязанность по переводу средств в бюджет через СБП начнет действовать позже. Это произойдет с 1 октября 2027 года.