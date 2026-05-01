Пенсии и зарплаты переведут в цифровые рубли: что это такое и зачем нужно

Оплата станет проще Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В России начинается массовое внедрение цифрового рубля — третьей формы национальной валюты с 1 сентября 2026 года. Для граждан использование останется добровольным, а банки и крупные магазины обязаны будут принимать новые платежи. Рассказываем, как устроен цифровой рубль, зачем он нужен и стоит ли бояться тотального контроля.

Что такое цифровой рубль и как он работает

Цифровой рубль — это не новая валюта, а дополнительная форма существования национальных денег. Он представляет собой уникальный цифровой код, который хранится на специальной платформе Банка России. Один такой знак всегда равен одному наличному и одному безналичному, обменного курса между ними нет.

Эмитентом выступает только Центральный банк. В этом главное отличие от криптовалют, которые создаются децентрализованно, а их курс сильно колеблется. Цифровой рубль, напротив, обеспечен государством, что дает ему стабильность и полную защиту.

Храниться цифровые рубли будут на специальных кошельках на платформе ЦБ. Процентный доход на остаток не начисляется. Все операции — пополнение, оплата, переводы, вывод — проходят через привычные банковские приложения.

Что изменится с 1 сентября 2026 года

С сентября цифровой рубль выходит из пилотного режима. Все банки и торговые сети обязаны подготовить свои системы к приему платежей в новой форме. Для граждан ничего не меняется. Кошелек для цифровых рублей не откроется сам собой, пользоваться им или нет — личное дело каждого.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что обязательным нововведение будет только для инфраструктуры — банков и магазинов. Если человек не хочет пользоваться новым инструментом, он просто не будет открывать такой счет.

Зачем нужен цифровой рубль

Для граждан. Переводы в цифровых рублях будут полностью бесплатными. В перспективе появится возможность оплаты без доступа к интернету. С сентября люди смогут по желанию получать зарплату, пенсии, пособия в новой форме, но только добровольно и с письменного согласия.

Для бизнеса. Компании смогут резко сократить издержки на прием платежей. Комиссия составит не более 0,3% от суммы (но не более 1500 рублей за операцию). Это в 5–8 раз ниже ставок классического эквайринга, которые обычно составляют 1,5–2,5%. Для переводов между компаниями (B2B) комиссия будет фиксированной — 15 рублей за операцию, независимо от суммы. Кроме того, универсальный QR-код избавит продавцов от множества разных платежных кодов на кассе, а налоговый контроль упростится.

Для государства. Бюджетные расходы на обработку платежей снизятся: деньги будут доходить до получателей быстрее и с меньшими издержками. Это особенно заметно при госзакупках, выплате пособий и зарплат бюджетникам. Кроме того, упрощаются трансграничные расчеты, что важно для внешней торговли.

Сроки внедрения

Обязательный прием цифровых рублей вводится поэтапно и займет три года.

С 1 сентября 2026 года подключаются крупнейшие банки (системно значимые) и торговые сети с годовой выручкой выше 120 миллионов рублей.

С 1 сентября 2027 года к ним присоединяются остальные банки с универсальной лицензией, а также компании с выручкой от 30 миллионов рублей. Это средний бизнес и почти все банки страны.

С 1 сентября 2028 года обязанность распространяется на всех оставшихся банков и малый бизнес. Исключение сделано для совсем маленьких компаний с годовым доходом менее 5 миллионов рублей — они освобождаются полностью.

Мифы вокруг цифрового рубля

Наличные деньги отменят . Традиционные купюры никуда не денутся. Все три формы — наличная, безналичная и цифровая — будут существовать одновременно и дополнять друг друга.

Цифровой рубль ввели, чтобы следить за платежами . По прозрачности переводов и защите банковской тайны он ничем не отличается от обычных безналичных денег. Новых рычагов тотального контроля не появляется.