Пенсии и зарплаты переведут в цифровые рубли: что это такое и зачем нужно

В России начинается массовое внедрение цифрового рубля — третьей формы национальной валюты с 1 сентября 2026 года. Для граждан использование останется добровольным, а банки и крупные магазины обязаны будут принимать новые платежи. Рассказываем, как устроен цифровой рубль, зачем он нужен и стоит ли бояться тотального контроля.
Что такое цифровой рубль и как он работает
Цифровой рубль — это не новая валюта, а дополнительная форма существования национальных денег. Он представляет собой уникальный цифровой код, который хранится на специальной платформе Банка России. Один такой знак всегда равен одному наличному и одному безналичному, обменного курса между ними нет.
Эмитентом выступает только Центральный банк. В этом главное отличие от криптовалют, которые создаются децентрализованно, а их курс сильно колеблется. Цифровой рубль, напротив, обеспечен государством, что дает ему стабильность и полную защиту.
Храниться цифровые рубли будут на специальных кошельках на платформе ЦБ. Процентный доход на остаток не начисляется. Все операции — пополнение, оплата, переводы, вывод — проходят через привычные банковские приложения.
Что изменится с 1 сентября 2026 года
С сентября цифровой рубль выходит из пилотного режима. Все банки и торговые сети обязаны подготовить свои системы к приему платежей в новой форме. Для граждан ничего не меняется. Кошелек для цифровых рублей не откроется сам собой, пользоваться им или нет — личное дело каждого.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что обязательным нововведение будет только для инфраструктуры — банков и магазинов. Если человек не хочет пользоваться новым инструментом, он просто не будет открывать такой счет.
Зачем нужен цифровой рубль
Для граждан. Переводы в цифровых рублях будут полностью бесплатными. В перспективе появится возможность оплаты без доступа к интернету. С сентября люди смогут по желанию получать зарплату, пенсии, пособия в новой форме, но только добровольно и с письменного согласия.
Для бизнеса. Компании смогут резко сократить издержки на прием платежей. Комиссия составит не более 0,3% от суммы (но не более 1500 рублей за операцию). Это в 5–8 раз ниже ставок классического эквайринга, которые обычно составляют 1,5–2,5%. Для переводов между компаниями (B2B) комиссия будет фиксированной — 15 рублей за операцию, независимо от суммы. Кроме того, универсальный QR-код избавит продавцов от множества разных платежных кодов на кассе, а налоговый контроль упростится.
Для государства. Бюджетные расходы на обработку платежей снизятся: деньги будут доходить до получателей быстрее и с меньшими издержками. Это особенно заметно при госзакупках, выплате пособий и зарплат бюджетникам. Кроме того, упрощаются трансграничные расчеты, что важно для внешней торговли.
Сроки внедрения
Обязательный прием цифровых рублей вводится поэтапно и займет три года.
С 1 сентября 2026 года подключаются крупнейшие банки (системно значимые) и торговые сети с годовой выручкой выше 120 миллионов рублей.
С 1 сентября 2027 года к ним присоединяются остальные банки с универсальной лицензией, а также компании с выручкой от 30 миллионов рублей. Это средний бизнес и почти все банки страны.
С 1 сентября 2028 года обязанность распространяется на всех оставшихся банков и малый бизнес. Исключение сделано для совсем маленьких компаний с годовым доходом менее 5 миллионов рублей — они освобождаются полностью.
Мифы вокруг цифрового рубля
Наличные деньги отменят. Традиционные купюры никуда не денутся. Все три формы — наличная, безналичная и цифровая — будут существовать одновременно и дополнять друг друга.
Цифровой рубль ввели, чтобы следить за платежами. По прозрачности переводов и защите банковской тайны он ничем не отличается от обычных безналичных денег. Новых рычагов тотального контроля не появляется.
Граждан заставят перейти на цифровой рубль. Принуждения не будет. Центральный банк не раз заявлял, что его задача — сделать новый инструмент удобным, чтобы люди сами захотели им пользоваться.