Спрятать деньги от инфляции. Куда выгодно инвестировать в 2026 году: вклады, облигации или недвижимость

Эксперты рассказали, куда выгодно инвестировать в 2026-м Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

После двух лет жесткой денежно-кредитной политики Центробанк наконец-то начал снижать ключевую ставку. Показатель уже опустился с 21% до 16% годовых и, по мнению экономистов и финансистов, к концу 2026 года может снизиться до 12%, а с ним и ставки по банковским вкладам. Со временем проценты перестанут выглядеть привлекательно для граждан со свободными деньгами, и те начнут смотреть по сторонам — куда бы переложиться повыгоднее.

Эксперты считают, что этот процесс вряд ли будет массовым, и сходятся во мнении, что 2026 год во многом станет переходным: многое будет зависеть не только от экономики, но и от политики. В фокусе — облигации, золото и рублевые инструменты с подготовкой к постепенному возвращению интереса к акциям. Подробности — в материале «Фонтанки».

Ставка и геополитика — два ключевых ориентира

По словам Сергея Рогозина, руководителя по развитию инвестиционных и специальных продуктов УК «Альфа-Капитал», в 2026 году рынок будет ориентироваться прежде всего на два фактора — темпы смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ и продвижение по геополитической повестке.

«Смягчение ДКП не определяет изменения в геополитике, но изменения в геополитике определяют дальнейший вектор ДКП», — подчеркивает эксперт.

В базовом сценарии, исходя из текущих данных и прогнозов, ключевая ставка может снизиться к концу 2026 года до 12–13%. Это, по его словам, окажет поддержку рынку облигаций — прежде всего длинным облигациям федерального займа (ОФЗ) и сегменту высокодоходных облигаций (ВДО). Более дешевое рефинансирование долга снизит кредитные риски эмитентов и повысит привлекательность таких бумаг для инвесторов.

При этом решения по ставке по-прежнему будут зависеть от инфляции и инфляционных ожиданий. Годовая инфляция, как отмечает Рогозин, снижается, однако ожидаемый населением рост цен на горизонте года остается высоким — в декабре инфляционные ожидания граждан выросли на 13,7%. Дополнительное давление оказывает перегретый рынок труда — по мере его охлаждения рост зарплат замедлится, что также может способствовать снижению инфляции.

Облигации — в фокусе, акции — при условии

Наиболее понятным и относительно консервативным инструментом для частных инвесторов в 2026 году остаются облигации. Рогозин называет интересными длинные ОФЗ и диверсифицированные портфели корпоративных бумаг (наборы облигаций компаний из разных секторов экономики). Тем, кто готов принимать повышенный риск, можно рассматривать высокодоходные облигации — но с обязательной оценкой кредитного рейтинга эмитентов, указывающего на способность компании погасить свои обязательства. Один из вариантов — инвестиции через паевые фонды, где отбором и ребалансировкой активов занимаются профессиональные управляющие.

С акциями ситуация сложнее. По словам эксперта, они могут стать привлекательными при существенном позитивном продвижении в геополитике. В противном случае рост интереса к рынку акций возможен лишь по мере последовательного снижения ключевой ставки — до уровней, при которых облигации и депозиты начнут терять конкурентоспособность.

«Чем ближе мы будем к нейтральной ставке, тем менее привлекательными будут облигации и тем больше фокус внимания будет смещаться к акциям», — отмечает Рогозин.

Валюта и золото

Отдельный вопрос — стоит ли делать ставку на валюту. Эксперт «Альфа-Капитала» считает, что для инвесторов с рублевыми доходами и расходами логичнее оставаться в рублевых инструментах. Исключение — сценарий ослабления рубля.

Если курс превысит 90 рублей за доллар, хорошую динамику, по его словам, могут показать замещающие облигации — выпущенные вместо евробондов в условиях санкций, номинал и купоны по ним выражены в иностранной валюте, но выплаты производятся в рублях. При более крепком рубле предпочтение снова остается за рублевыми активами. В качестве универсального защитного инструмента он также называет золото, купленное на Московской бирже, которое одновременно дает валютную экспозицию. То есть его стоимость защищена от снижения курса рубля.

Ралли на рынке золота, начавшееся в 2025 году, по его оценке, может продолжиться. Геополитическая напряженность поддерживает спрос, а среди покупателей, помимо крупнейших центробанков, появился и новый крупный участник — компания Tether, использующая золото в резервах.

Напомним, что эксперты прогнозируют средний курс в 2026 году на уровне 85 рублей за доллар. Возможны скачки до 90 рублей и за пределы этой отметки, но насколько это устойчивая динамика — сказать сложно. Также в стрессовых сценариях аналитики допускают экстремальное укрепление рубля (до 65–70 рублей за доллар) или экстремальное обесценивание (до 105–110 рублей). Во втором случае ЦБ отреагирует повышением ключевой ставки.

Недвижимость и (или) вклады

Недвижимость остается традиционно интересным активом. Как отмечает Рогозин, исторически рынок, особенно в Москве, не демонстрировал заметных снижений, хотя риски сохраняются. Снижение ключевой ставки будет поддерживать спрос, а цены на жилую недвижимость в столице, по оценкам, могут вырасти на 10–15% в 2026 году.

«Инвестировать в недвижимость в 2026 году при текущих ставках и ценах имеет смысл, однако за последние годы существенно изменился сам формат таких инвестиций. Если 4–5 лет назад розничный инвестор с ограниченным бюджетом мог приобрести квартиру на этапе ДДУ и заработать на перепродаже по переуступке через 1–1,5 года, то сегодня подобные стратегии стали более рискованны и приносят доход на уровне официальной инфляции», — говорит Сергей Дуванов, руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций консалтинговой компании NF GROUP в Петербурге.

По оценке эксперта, рынок по-прежнему может предложить решения инвестору, у которого есть от 1 до 10 свободных миллионов рублей, но речь в таких случаях пойдет не о высоких доходностях, а в первую очередь о диверсификации инвестиционного портфеля и снижении рисков. При таком бюджете для инвестора актуальны коллективные инструменты — паевые инвестиционные фонды недвижимости, а также доли, оформленные как отдельная юнит-студия в проектах гостиничной недвижимости. Например, в отелях, где инвестор, покупая долю — гостиничный номер, — сразу передает ее в управление УК. Инвестор фактически приобретает право на получение части арендного дохода от бизнеса.

Чистая доходность в таких форматах, как правило, составляет 10–12% годовых. Хотя фонды часто обещают доходность 15–20% и более, это нереальная картина, объясняет Дуванов. Это «валовый» доход до вычета услуг управляющей компании, налогов на недвижимость, налога на доход самого инвестора и тому подобных расходов. При этом паи и доли более ликвидны в сравнении с квартирами и классическими помещениями. Инвестор может относительно быстро выйти из проекта или, наоборот, увеличить свою долю и доход.

«Для сравнения: классическая жилая недвижимость приносит в среднем 5–7% годовых от аренды. При этом важно отметить, что с начала 1990-х годов стоимость квартир как в Москве, так и в регионах не демонстрировала устойчивого падения, что делает этот актив скорее защитным, чем доходным», — отмечает эксперт.

Более высокая доходность в жилой недвижимости возможна, но связана с существенно большими бюджетами и рисками. Например, стратегия флиппинга — покупка проблемных или сильно изношенных квартир с дисконтом, последующим ремонтом и перепродажей. Бюджет для таких проектов, как правило, начинается от 10 миллионов рублей в Москве и Петербурге. В коммерческой недвижимости порог входа для инвестора еще выше — от 20 миллионов рублей. Более дешевые предложения зачастую связаны с неликвидными объектами, обременениями или сложной юридической структурой и не подходят массовому частному инвестору.

«В результате для инвесторов, не готовых ежедневно заниматься поисками, управлением, согласованиями, круг доступных инструментов с низким риском существенно ограничен. Именно поэтому в 2026 году коллективные формы инвестирования в недвижимость остаются одним из немногих относительно простых, доступных и понятных вариантов инвестирования в недвижимость с адекватной доходностью», — подчеркивает Дуванов.

Так что пока банковские вклады по уровню доходности продолжают составлять конкуренцию недвижимости и инструментам денежного рынка. Скорее всего, лучшей стратегией для активного инвестора будет комбинация этих инструментов. «Мы ожидаем прироста и по депозитам, и, соответственно, по инвестпродуктам, — говорил на итоговой конференции Сбера первый зампред правления банка Кирилл Царёв. — Диверсификацию никто не отменял».

Экономика и IPO: что ждет рынок акций

Рынок акций приобретает стратегическое значение. К выводу компаний на биржу активно подключается государство. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры стимулирования для эмитентов и сопровождения для иностранных инвесторов, которые бы хотели вложиться в российский рынок.

Говорить об акциях необходимо с оглядкой на макроэкономический контекст. По словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, с начала 2025 года в отрицательной зоне остаются отрасли, ориентированные на внешний спрос: добыча, оптовая торговля и трубопроводный транспорт. При этом строительство вышло на плато на высоком уровне, а большинство других «укрупненных» отраслей продолжают расти, хотя и более сдержанными темпами, чем в 2023–2024 годах.

В добыче с осени уже были заметны признаки оживления — этому способствует смягчение ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Строительному сектору в среднесрочной перспективе может помочь реализация проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ Москва — Санкт-Петербург).

Что касается рынка IPO, Сергейчук подчеркивает, что активность размещений будет напрямую зависеть от геополитики и политики Центробанка. При устойчивом и — особенно — более быстром, чем ожидает рынок, снижении ключевой ставки в 2026 году возможно заметное оживление IPO.

Сейчас, по его словам, более 10 эмитентов готовятся к выходу на биржу, ожидая благоприятных условий. Речь идет как о компаниях «новой» экономики, экономики знаний и данных, так и о представителях традиционных отраслей. При этом размеры сделок, за редким исключением, вряд ли превысят 3–10 миллиардов рублей.