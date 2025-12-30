Зарплата начнет приходить в цифровых рублях: когда начнут выплачивать и кому

Получать зарплату в цифровом рубле можно будет по желанию Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях с 1 сентября 2026 года, но не все. Подробности об этих нюансах рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Цифровой рубль — это новая форма российских денег, выпускаемых Банком России. Он существует только в электронном виде (тут важно не путать с безналичными рублями на карте) и работает на специальной платформе. Цифровой рубль представляет из себя уникальный цифровой код, который хранится в цифровых кошельках.

«Есть план, который утвердила Государственная дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем», — сообщил он.

Банки, которые будут обязаны осуществлять операции с цифровым рублем, входят в системно значимые. Сегодня таких банков 12, но при этом оборот, который через них осуществляется, превышает 80%. У россиян будет возможность оплатить товары, услуги с помощью этих банков.

По словам Аксакова, не все компании, торговые точки и сферы услуг будут участвовать в этом процессе с 1 сентября следующего года. Включение в программу цифрового рубля коснется лишь тех организаций, чей годовой оборот превышает 120 миллионов рублей.

А вот с 2027 года за цифровые рубли будут продавать свои товары и услуги те банки и предприятия, в которых оборот составит 30 миллионов и больше. При этом все универсальные кредитные организации должны будут оказывать вам такую услугу.

С 1 сентября 2028 года возможность воспользоваться цифровым рублем должны будут предоставить уже все банки, в том числе и те, у кого есть базовая лицензия. Также такие услуги должны будут оказывать предприятия торговли с оборотом, превышающим 5 миллионов рублей.

«Так что поэтапно всё продумано, но при этом это добровольное решение. То есть те граждане, которые не хотят пользоваться цифровым рублем, — это их право, поэтому надо понимать, что никто заставлять вас это делать не будет», — заключил Аксаков в разговоре с РИА Новости.

Ранее в Центробанке отметили, что после перехода к массовому внедрению кредитные организации будут обязаны предоставлять услуги с использованием цифрового рубля по запросам клиентов. При этом для самих потребителей — как для бизнеса, так и для физических лиц — использование нового платежного инструмента останется добровольным.