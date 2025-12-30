НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 735мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,45
EUR 91,48
ПСБ: главные события года
Пострадали в тройном ДТП
«Умные решения»
Чем запивать новогодние блюда
Чек-лист важных обследований
Обзор цен на елочных базарах
Как отметить праздники
Пробки у гипермаркетов
Высотка в частном секторе
Экономика Зарплата начнет приходить в цифровых рублях: когда начнут выплачивать и кому

Зарплата начнет приходить в цифровых рублях: когда начнут выплачивать и кому

Рассказываем о важном нововведении

232
Получать зарплату в цифровом рубле можно будет по желанию | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUПолучать зарплату в цифровом рубле можно будет по желанию | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Получать зарплату в цифровом рубле можно будет по желанию

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях с 1 сентября 2026 года, но не все. Подробности об этих нюансах рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Цифровой рубль — это новая форма российских денег, выпускаемых Банком России. Он существует только в электронном виде (тут важно не путать с безналичными рублями на карте) и работает на специальной платформе. Цифровой рубль представляет из себя уникальный цифровой код, который хранится в цифровых кошельках.

«Есть план, который утвердила Государственная дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем», — сообщил он.

Банки, которые будут обязаны осуществлять операции с цифровым рублем, входят в системно значимые. Сегодня таких банков 12, но при этом оборот, который через них осуществляется, превышает 80%. У россиян будет возможность оплатить товары, услуги с помощью этих банков.

По словам Аксакова, не все компании, торговые точки и сферы услуг будут участвовать в этом процессе с 1 сентября следующего года. Включение в программу цифрового рубля коснется лишь тех организаций, чей годовой оборот превышает 120 миллионов рублей.

А вот с 2027 года за цифровые рубли будут продавать свои товары и услуги те банки и предприятия, в которых оборот составит 30 миллионов и больше. При этом все универсальные кредитные организации должны будут оказывать вам такую услугу.

С 1 сентября 2028 года возможность воспользоваться цифровым рублем должны будут предоставить уже все банки, в том числе и те, у кого есть базовая лицензия. Также такие услуги должны будут оказывать предприятия торговли с оборотом, превышающим 5 миллионов рублей.

«Так что поэтапно всё продумано, но при этом это добровольное решение. То есть те граждане, которые не хотят пользоваться цифровым рублем, — это их право, поэтому надо понимать, что никто заставлять вас это делать не будет», — заключил Аксаков в разговоре с РИА Новости.

Ранее в Центробанке отметили, что после перехода к массовому внедрению кредитные организации будут обязаны предоставлять услуги с использованием цифрового рубля по запросам клиентов. При этом для самих потребителей — как для бизнеса, так и для физических лиц — использование нового платежного инструмента останется добровольным.

А с 1 октября этого года стартовал пилотный проект по внедрению цифрового рубля в систему социальных выплат. Несмотря на волнения и спекуляции, эксперты и официальные лица подчеркивают: участие в эксперименте, который проходит в форме тестирования, исключительно добровольное и никакой принудительный перевод пенсий или пособий в «цифру» не планируется. Абсолютного большинства это пока никак не касается. Подробнее о том, что такое цифровой рубль и как им платить, читайте в материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Цифровой рубль Зарплата Банк Экономика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
JayroslavMudryi
34 минуты
полный тотальный контроль с рубильником!!
Гость
47 минут
Ушли тучные времена. Раньше их можно было хоть на стену наклеить или буржуйки растапливать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем