В России предложили сделать выплату для граждан, которые ухаживают за инвалидами и пенсионерами

Некоторым приходится отказаться от работы, чтобы посвятить себя уходу за родными

Для граждан, которые ухаживают за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет, хотят платить деньги. Выплата составит в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксененко.

«Зачастую сиделки — это очень дорого, а потому присматривают за своими родными члены семьи. Времени на это в зависимости от тяжести заболевания может уходить довольно много, а значит, человек не может полноценно выйти на работу и оказывается прикован к дому и больному родственнику. Естественно, это сказывается на достатке», — цитирует РИА Новости слова депутата.

Как отметил Аксененко, раньше для граждан, которые ухаживали за инвалидами и пенсионерами, существовала подобная выплата, но в настоящее время она упразднена. Технически эти деньги перечисляют как надбавку к пенсии самих граждан, нуждающихся в уходе.

«Сумма, которую платят сейчас, крайне мала — от 1300 рублей до 2600 рублей с учетом районных коэффициентов — это около 6% от действующего МРОТ. Я предлагаю, во-первых, обеспечить оплату труда тех людей, кто осуществляет уход за больным, а во-вторых, довести сумму выплат как минимум до МРОТ», — отметил депутат.

