НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 746мм 80%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,92
EUR 91,37
Экопроекты российских компаний
Новые авиарейсы
«Умные решения»
Умерла долгожительница
Задержка поезда
9-балльные пробки
Кредиты ярославцев
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Экономика В России предложили сделать выплату для граждан, которые ухаживают за инвалидами и пенсионерами

В России предложили сделать выплату для граждан, которые ухаживают за инвалидами и пенсионерами

Размер выплаты будет не ниже МРОТ

144
Некоторым приходится отказаться от работы, чтобы посвятить себя уходу за родными | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНекоторым приходится отказаться от работы, чтобы посвятить себя уходу за родными | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Некоторым приходится отказаться от работы, чтобы посвятить себя уходу за родными

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Для граждан, которые ухаживают за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет, хотят платить деньги. Выплата составит в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксененко.

«Зачастую сиделки — это очень дорого, а потому присматривают за своими родными члены семьи. Времени на это в зависимости от тяжести заболевания может уходить довольно много, а значит, человек не может полноценно выйти на работу и оказывается прикован к дому и больному родственнику. Естественно, это сказывается на достатке», — цитирует РИА Новости слова депутата.

Как отметил Аксененко, раньше для граждан, которые ухаживали за инвалидами и пенсионерами, существовала подобная выплата, но в настоящее время она упразднена. Технически эти деньги перечисляют как надбавку к пенсии самих граждан, нуждающихся в уходе.

«Сумма, которую платят сейчас, крайне мала — от 1300 рублей до 2600 рублей с учетом районных коэффициентов — это около 6% от действующего МРОТ. Я предлагаю, во-первых, обеспечить оплату труда тех людей, кто осуществляет уход за больным, а во-вторых, довести сумму выплат как минимум до МРОТ», — отметил депутат.

Ранее в России предлагали ввести ежегодную 13-ю пенсию, которую планируют выплачивать к Новому году.

А еще в декабре этого года многих пенсионеров ждет сюрприз. Некоторым поднимут выплаты, а другим и вовсе заплатят сразу две пенсии. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Деньги Выплата Уход Инвалид Пенсионер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление